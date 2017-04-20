Весеннее смывание денег: никто не понимает, по чьей вине тонет страна.

2017 год:



«Снег был небывалый. Он превысил все пределы нормы в 3 раза».



2015 год:



«Никто не может удержать в таких условиях стихию».



2014 год:



«Мы предполагаем, а природа располагает».



2013 год:



«Вверху лежат снега, очень много».



2011 год:



«В больших объемах и в большом количестве быстро пошла вода со степи».

Источник: Телеканал КТК