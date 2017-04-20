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В Казахстане
Весеннее смывание денег: никто не понимает, по чьей вине тонет страна.
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Гоги80 20 Апреля 2017 в 11:48:29
Если паводок есть – значит это кому-то нужно. Иначе как объяснить, что из года в год страна, словно по чьей-то команде, начинает заплыв. По поселкам и даже городам текут полноводные реки, смывают имущество и инфраструктуру, приводят к человеческим жертвам. Вместе с водой утекают и надежды казахстанцев на то, что может быть иначе. Вот и депутаты сегодня намекнули: если на ликвидацию паводков тратится больше, чем на их предупреждение, не пора ли сделать выводы?

Владислав Косарев, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Всю зиму мы наблюдали, как правительство проводило всевозможные планерки, селекторы и совещания, где руководители регулярно и бодро докладывали о полной готовности к паводкам, о качестве работ по вывозу снега, об укреплении дамб, водохранилищ. Но пришла весна, и все поплыли.

Именно весной становится понятно, что все отчеты о готовности к паводкам далеки от реальности. Снег вдруг начинает таять, реки без предупреждения выходят из берегов, а люди, потерявшие жильё, почему-то возмущаются. Накануне вот МВД заявило, что это Казгидромет ошибся с расчетами. Те сегодня ответили: может, и промахнулись, но совсем незначительно. Так что наводнение допустили другие.

Дидар Жанибекулы, директор департамента гидрологии РГП «Казгидромет»:

- Мы давали прогноз притоков по 11 водохранилищам. Это в целом по Казахстану. Из них, к сожалению, у нас были допущены погрешности, которые отметил господин Ильин, это приток в Астанинском водохранилище, Самаркандском водохранилище. Но по остальным водохранилищам прогноз оправдан.

Кто не уследил за уровнем снега и воды в реках и водохранилищах, тоже непонятно. Акимы срочно надевают резиновые сапоги, ведомства кивают друг на друга, и уже все вместе они кивают на природу. В это сложно поверить, но уже много лет правительство эксплуатирует одну версию. Очень удобно каждую весну называть осадки аномальными.

Quote:
2017 год:

«Снег был небывалый. Он превысил все пределы нормы в 3 раза».

2015 год:

«Никто не может удержать в таких условиях стихию».

2014 год:

«Мы предполагаем, а природа располагает».

2013 год:

«Вверху лежат снега, очень много».

2011 год:

«В больших объемах и в большом количестве быстро пошла вода со степи».


Самое страшное наводнение Казахстан пережил в 2010-м – это Кызылагаш, погибли, по меньшей мере, 43 человека! Тогда на ликвидацию последствий выделили умопомрачительную сумму – 53 миллиона долларов. Но дамбы по-прежнему продолжают разрушаться, а талые воды смывать дома и посёлки.

- Папа больной, мама больная, на лекарства в очереди стоят. Почему вы так издеваетесь над нами?

Мажилисмены сегодня предложили заниматься вопросом комплексно. Для этого нужно создать ещё одну госпрограмму - по предотвращению стихийных бедствий. На ее реализацию, естественно, тоже потребуются деньги, и немалые. Но коммунисты уверяют, что все же это выйдет дешевле, чем ликвидация. Запрос уже отправили на имя премьер-министра.

Источник: Телеканал КТК

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  BMW 20.04.2017 в 12:47:47   # 597512
По вине воды хул.е тут думать то !
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  Все мы гости 20.04.2017 в 12:53:57   # 597514
Значит это кому то выгодно. НУ не верю я им, не верю.
Повторюсь, в одном коменте писал, ройте каналы до АРАЛА, все будет хорошо.
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  Zoggyla 20.04.2017 в 13:03:36   # 597516
Цитата: Все мы гости от 20.04.2017 12:53:57
Значит это кому то выгодно. НУ не верю я им, не верю.
Повторюсь, в одном коменте писал, ройте каналы до АРАЛА, все будет хорошо.
Ну если смотреть на Землю со стороны, то с Севера в Арал может потечь, а вот с Юга?
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