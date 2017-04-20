Весеннее смывание денег: никто не понимает, по чьей вине тонет страна.

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Гоги80 20 Апреля 2017 в 11:48:29
Владислав Косарев, депутат Мажилиса Парламента РК:
- Всю зиму мы наблюдали, как правительство проводило всевозможные планерки, селекторы и совещания, где руководители регулярно и бодро докладывали о полной готовности к паводкам, о качестве работ по вывозу снега, об укреплении дамб, водохранилищ. Но пришла весна, и все поплыли.
Именно весной становится понятно, что все отчеты о готовности к паводкам далеки от реальности. Снег вдруг начинает таять, реки без предупреждения выходят из берегов, а люди, потерявшие жильё, почему-то возмущаются. Накануне вот МВД заявило, что это Казгидромет ошибся с расчетами. Те сегодня ответили: может, и промахнулись, но совсем незначительно. Так что наводнение допустили другие.
Дидар Жанибекулы, директор департамента гидрологии РГП «Казгидромет»:
- Мы давали прогноз притоков по 11 водохранилищам. Это в целом по Казахстану. Из них, к сожалению, у нас были допущены погрешности, которые отметил господин Ильин, это приток в Астанинском водохранилище, Самаркандском водохранилище. Но по остальным водохранилищам прогноз оправдан.
Кто не уследил за уровнем снега и воды в реках и водохранилищах, тоже непонятно. Акимы срочно надевают резиновые сапоги, ведомства кивают друг на друга, и уже все вместе они кивают на природу. В это сложно поверить, но уже много лет правительство эксплуатирует одну версию. Очень удобно каждую весну называть осадки аномальными.
Quote:
2017 год:
«Снег был небывалый. Он превысил все пределы нормы в 3 раза».
2015 год:
«Никто не может удержать в таких условиях стихию».
2014 год:
«Мы предполагаем, а природа располагает».
2013 год:
«Вверху лежат снега, очень много».
2011 год:
«В больших объемах и в большом количестве быстро пошла вода со степи».
«Снег был небывалый. Он превысил все пределы нормы в 3 раза».
2015 год:
«Никто не может удержать в таких условиях стихию».
2014 год:
«Мы предполагаем, а природа располагает».
2013 год:
«Вверху лежат снега, очень много».
2011 год:
«В больших объемах и в большом количестве быстро пошла вода со степи».
Самое страшное наводнение Казахстан пережил в 2010-м – это Кызылагаш, погибли, по меньшей мере, 43 человека! Тогда на ликвидацию последствий выделили умопомрачительную сумму – 53 миллиона долларов. Но дамбы по-прежнему продолжают разрушаться, а талые воды смывать дома и посёлки.
- Папа больной, мама больная, на лекарства в очереди стоят. Почему вы так издеваетесь над нами?
Мажилисмены сегодня предложили заниматься вопросом комплексно. Для этого нужно создать ещё одну госпрограмму - по предотвращению стихийных бедствий. На ее реализацию, естественно, тоже потребуются деньги, и немалые. Но коммунисты уверяют, что все же это выйдет дешевле, чем ликвидация. Запрос уже отправили на имя премьер-министра.
Источник: Телеканал КТК
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Все мы гости 20.04.2017 в 12:53:57 # 597514
Повторюсь, в одном коменте писал, ройте каналы до АРАЛА, все будет хорошо.
Цитата: Все мы гости от 20.04.2017 12:53:57Ну если смотреть на Землю со стороны, то с Севера в Арал может потечь, а вот с Юга?
Значит это кому то выгодно. НУ не верю я им, не верю.
Повторюсь, в одном коменте писал, ройте каналы до АРАЛА, все будет хорошо.
Значит это кому то выгодно. НУ не верю я им, не верю.
Повторюсь, в одном коменте писал, ройте каналы до АРАЛА, все будет хорошо.