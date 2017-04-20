Внедрить ответственность руководителей за коррупционеров-подчиненных предложили в Казахстане.

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Гоги80 20 Апреля 2017 в 11:37:34
"Мы предлагаем внедрить персональную дисциплинарную ответственность руководителя за непринятие мер для противодействия коррупции. За последние пять лет четыре органа не сходят с пьедестала в отрицательном понимании. Как таковой ответственности нет. Если бы меры принимались к руководителям тех управлений, где были допущены коррупционные проявления, я думаю, ситуация изменилась бы", - заявил Алик Шпекбаев.
Кроме этого, он предложил перевести отдельный состав этических нарушений в разряд проступков, дискредитирующих госслужбу, и ограничить карьерный рост госслужащим-грубиянам. По его словам, за использование служебных полномочий в личных целях, грубость при общении с гражданами и коллегами, управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нахождение госслужащего в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство, по Этическому кодексу предусмотрено всего лишь замечание или крайняя мера наказания - строгий выговор.
"Но какой общественный резонанс имеют эти события, которые имели место в Боровом и в ряде регионов. Мы не говорим, что надо сразу применять жесткие меры, но вместе с тем хотя бы неполное служебное соответствие, чтобы в течение трех лет он не имел права выдвигаться на вышестоящие должности или же (предусматривать - прим. автора) понижение в должности. Край - это увольнение за более серьезные нарушения этических норм", - отметил Шпекбаев.
Источник: Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
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позвольте уточнить-А как же быть в нашей ситуации?
Цитата: Makintosh от 20.04.2017 12:45:17Таким образом коррупционные нарушения выделяются в особые ( тяжкие), раз, начальник пострадает. Ведь если твой подчиненный кого-то замочил в кабаке - как-то по барабану.
Внедрить персональную дисциплинарную ответственность руководителя за непринятие мер для противодействия коррупции предложил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.
___________________________________ ___________________
позвольте уточнить-А как же быть в нашей ситуации?
Внедрить персональную дисциплинарную ответственность руководителя за непринятие мер для противодействия коррупции предложил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.
___________________________________ ___________________
позвольте уточнить-А как же быть в нашей ситуации?
Цитата: Zoggyla от 20.04.2017 12:59:12
Цитата: Makintosh от 20.04.2017 12:45:17Таким образом коррупционные нарушения выделяются в особые ( тяжкие), раз, начальник пострадает. Ведь если твой подчиненный кого-то замочил в кабаке - как-то по барабану.
Внедрить персональную дисциплинарную ответственность руководителя за непринятие мер для противодействия коррупции предложил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.
___________________________________ ___________________
позвольте уточнить-А как же быть в нашей ситуации?
Внедрить персональную дисциплинарную ответственность руководителя за непринятие мер для противодействия коррупции предложил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.
___________________________________ ___________________
позвольте уточнить-А как же быть в нашей ситуации?
значит, вплоть до лишения гражданства.
Связку "руководитель-коррупционер-подчиненный" можно смело сажать ( а лучше вешать ) и ошибки не будет 100% .
Цитата: Makintosh от 20.04.2017 13:10:37Вопрос интересный, но я о другом - каждый должен нести персональную ответственность за содеяное. Дальше вопрос чести и совести. Туфтовый закон.
а если посадили премьер-министра, то кто его начальник?
а если посадили премьер-министра, то кто его начальник?