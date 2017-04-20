Внедрить ответственность руководителей за коррупционеров-подчиненных предложили в Казахстане.

Цитата: Makintosh от

Внедрить персональную дисциплинарную ответственность руководителя за непринятие мер для противодействия коррупции предложил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.



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позвольте уточнить-А как же быть в нашей ситуации? Внедрить персональную дисциплинарную ответственность руководителя за непринятие мер для противодействия коррупции предложил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.___________________________________ ___________________позвольте уточнить-А как же быть в нашей ситуации?

Таким образом коррупционные нарушения выделяются в особые ( тяжкие), раз, начальник пострадает. Ведь если твой подчиненный кого-то замочил в кабаке - как-то по барабану.