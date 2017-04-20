Найдены виновные в актюбинском наводнении

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koleso 20 Апреля 2017 в 18:40:34
Руководитель актюбинского филиала РГП «Казгидромет» Бекзат НАМЕТОВ, во вторник, 18 апреля, на совещании с участием акима области сделал нелёгкое признание.
- Многие журналисты нас спрашивают – почему заранее не спустили воду с водохранилищ. К началу оттепели они были заполнены более чем наполовину. Но мы ориентировались на прогнозы гидрометеорологов. Они прогнозировали, что в Актобе придет 120-240 миллионов кубометров воды. Давали 80% вероятности. А пришло свыше полумиллиарда, чего не было на протяжении 25 лет. В итоге все водохранилища переполнены. Воду мы вынуждены сбрасывать, иначе дамба не выдержит.
В своё оправдание Наметов сказал, что сегодня гидрометеорологическая служба находится в упадке.
В своё время за ненадобностью все гидропосты, в том числе и в Актобе, сократили. А кроме того, у метеорологов сейчас практически не осталось ни оборудования, ни опытных кадров.
- Эта вода, которую никто не ожидал, обрушилась на нас всего за три дня. Я не говорю это для того, чтобы кого-то сделать виноватым. А для того, чтобы предупредить проблемы в будущем. Когда к нам приезжал представитель Совета безопасности, я сказал, что по госпрограмме количество гидропостов сократили с 95 до 25 штук. Гидропостов у нас почти нет. Их перебрасывали с одного ведомства в другое. То они относились к охране окружающей среды, то передали Министерству сельского хозяйства. А как мы будем получать гидрологические данные? По запаху воды что ли? - заявил Наметов.
http://www.ratel.kz/raw/najdeny_vinovnye_v_aktjubinskom_navodnenii
Комментарии, по рейтингу, по дате
я понимаю что гидромет рултт НО. Есть же сука другие люди? чс и т.д. которые облетают смотрят следят и т.д...