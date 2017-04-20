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В Казахстане
Найдены виновные в актюбинском наводнении
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koleso 20 Апреля 2017 в 18:40:34
Крайними оказались гидрометеорологи.

Руководитель актюбинского филиала РГП «Казгидромет» Бекзат НАМЕТОВ, во вторник, 18 апреля, на совещании с участием акима области сделал нелёгкое признание.

- Многие журналисты нас спрашивают – почему заранее не спустили воду с водохранилищ. К началу оттепели они были заполнены более чем наполовину. Но мы ориентировались на прогнозы гидрометеорологов. Они прогнозировали, что в Актобе придет 120-240 миллионов кубометров воды. Давали 80% вероятности. А пришло свыше полумиллиарда, чего не было на протяжении 25 лет. В итоге все водохранилища переполнены. Воду мы вынуждены сбрасывать, иначе дамба не выдержит.

В своё оправдание Наметов сказал, что сегодня гидрометеорологическая служба находится в упадке.

В своё время за ненадобностью все гидропосты, в том числе и в Актобе, сократили. А кроме того, у метеорологов сейчас практически не осталось ни оборудования, ни опытных кадров.

- Эта вода, которую никто не ожидал, обрушилась на нас всего за три дня. Я не говорю это для того, чтобы кого-то сделать виноватым. А для того, чтобы предупредить проблемы в будущем. Когда к нам приезжал представитель Совета безопасности, я сказал, что по госпрограмме количество гидропостов сократили с 95 до 25 штук. Гидропостов у нас почти нет. Их перебрасывали с одного ведомства в другое. То они относились к охране окружающей среды, то передали Министерству сельского хозяйства. А как мы будем получать гидрологические данные? По запаху воды что ли? - заявил Наметов.

http://www.ratel.kz/raw/najdeny_vinovnye_v_aktjubinskom_navodnenii
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 20.04.2017 в 19:08:47   # 597652
Сука брееед какой а....
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  Tigr2 20.04.2017 в 19:09:24   # 597653
Подросло поколение 90-х? Что за дебилизм то а?
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  ustbe 20.04.2017 в 19:13:56   # 597656
Не не из за гидрометеорологов паводки случаются,а из за того, что смелости не хватает народу свернуть шеи зарвавшим,обнаглевшим коррупционерам.
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  Tigr2 20.04.2017 в 19:18:02   # 597660
ЛАТИНИЦУ СРОЧНО НАДО ВВОДИТЬ.
я понимаю что гидромет рултт НО. Есть же сука другие люди? чс и т.д. которые облетают смотрят следят и т.д...
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  ss720 20.04.2017 в 19:56:07   # 597675
Предлагаю гидромету вину переложить на облака...Белокрылые лошадки... Один хер хулиард тенге выделят и сейчас и завтра и ещё лет 500 каждый год
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  ustbe 20.04.2017 в 20:19:51   # 597682
Интересное совпадение: сильное половодье наблюдается в тех регионах Казахстана, где месяц назад сменились акимы

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  TATARIN7 20.04.2017 в 21:14:58   # 597694
Пипец нашли дежурную булочку
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