Президент РК: накупили дорогих автобусов, а водить некому

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danilov 21 Апреля 2017 в 15:03:32
"Мы закупили 380 автобусов фирмы Iveco на 46 миллиардов тенге, каждый из них обошелся государству в 120 миллионов тенге: сейчас выясняется, что эти автобусы водить некому. Нет водителей, которые соответствовали бы квалификации. Вопросами обучения и подготовки никто не занимается, хотя это должно было быть заложено в контракте по закупу таких автобусов. Пунктов сервисного обслуживания для этих автобусов нет", — констатировал глава государства.
Заместитель акима Астаны Сергей Хорошун признал, что "по водителям, конечно, ситуацию упустили", но тут же попытался доказать, что акимат "ситуацию исправляет".
"Пришло первых 30 автобусов, 200 водителей на сегодняшний день уже приняты, мы начали передачу. До конца мая…" — начал было он, но Назарбаев заметил: "Смотри, сейчас второпях их насадите, начнут они по улицам гулять, сшибать всех".
Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в выставке примут участие представители 100 стран.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
Автобусы дорогие , заграничные , водить не кому , что делать ? , у вас есть "болашаковцы" умные , за границей учились , наверное владеют ин.языками вот и пусть работают на автобусах , один хрен ни на что не пригодны , только воровать .
едридмадрид 21.04.2017 в 15:55:21 # 597869
а ну быстренько организовали, как на эти автобусы водил за рубеж учиться отправить
это же ещё сколько бабла можно срубить с бюджета, чтобы водил научить для этих автобусов
http://www.iveco-ptc.spb.ru/catalog/vehicles?series=9
да ладно вам чинуши жаловаться ,За рубеж то на учебу поедут мажорики, а работать на автобусах все равно будут аульские джигиты и мигранты.
а ну быстренько организовали, как на эти автобусы водил за рубеж учиться отправить
а ну быстренько организовали, как на эти автобусы водил за рубеж учиться отправить
Максим112233 21.04.2017 в 17:39:21 # 597916
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 16:39:26
Читаю и глазам своим не верю - 120 лимонов за автобус...Цена явно завышена, почти в 2 раза, а если представить, что это был оптовый заказ Это че такое? Кому выносят мозг?
Читаю и глазам своим не верю - 120 лимонов за автобус...Цена явно завышена, почти в 2 раза, а если представить, что это был оптовый заказ Это че такое? Кому выносят мозг?
54 889 000 тенге стоит один автобус и это не оптом
Максим112233 21.04.2017 в 17:41:30 # 597917
вот такой