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В Казахстане
Президент РК: накупили дорогих автобусов, а водить некому
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danilov 21 Апреля 2017 в 15:03:32
Столичным властям следует отработать построение "эффективного городского трафика" в части автомобильного и автобусного движения, заявил на совещании по вопросам подготовки к Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017", а также по развитию города Астаны президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мы закупили 380 автобусов фирмы Iveco на 46 миллиардов тенге, каждый из них обошелся государству в 120 миллионов тенге: сейчас выясняется, что эти автобусы водить некому. Нет водителей, которые соответствовали бы квалификации. Вопросами обучения и подготовки никто не занимается, хотя это должно было быть заложено в контракте по закупу таких автобусов. Пунктов сервисного обслуживания для этих автобусов нет", — констатировал глава государства.

Заместитель акима Астаны Сергей Хорошун признал, что "по водителям, конечно, ситуацию упустили", но тут же попытался доказать, что акимат "ситуацию исправляет".

"Пришло первых 30 автобусов, 200 водителей на сегодняшний день уже приняты, мы начали передачу. До конца мая…" — начал было он, но Назарбаев заметил: "Смотри, сейчас второпях их насадите, начнут они по улицам гулять, сшибать всех".

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в выставке примут участие представители 100 стран.

Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  V dele 21.04.2017 в 15:20:07   # 597855
В Астане дурдом, коррупция процветает! Про остальные города можно только всплакнуть Боязно за будущее страны...
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  SPYKER X 21.04.2017 в 15:20:21   # 597856
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  Kol 21.04.2017 в 15:26:36   # 597861
Под квалификацией подразумевается 'необходимый размер взятки'?
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  KAN13 21.04.2017 в 15:33:54   # 597865

Автобусы дорогие , заграничные , водить не кому , что делать ? , у вас есть "болашаковцы" умные , за границей учились , наверное владеют ин.языками вот и пусть работают на автобусах , один хрен ни на что не пригодны , только воровать .
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  едридмадрид 21.04.2017 в 15:55:21   # 597869
да ладно вам чинуши жаловаться ,
а ну быстренько организовали, как на эти автобусы водил за рубеж учиться отправить
это же ещё сколько бабла можно срубить с бюджета, чтобы водил научить для этих автобусов
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  Skype 21.04.2017 в 16:06:47   # 597871
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  Денис222 21.04.2017 в 16:23:32   # 597874
Может и стоило провести экспо в Казахстане, но где-то лет через 50-100...нам еще рано проводить подобного рода мероприятия.
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  старик 21.04.2017 в 16:37:56   # 597882
Quote:
да ладно вам чинуши жаловаться ,
а ну быстренько организовали, как на эти автобусы водил за рубеж учиться отправить
За рубеж то на учебу поедут мажорики, а работать на автобусах все равно будут аульские джигиты и мигранты.
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  Zoggyla 21.04.2017 в 16:39:26   # 597883
Читаю и глазам своим не верю - 120 лимонов за автобус...Цена явно завышена, почти в 2 раза, а если представить, что это был оптовый заказ Это че такое? Кому выносят мозг?
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  Yerla 21.04.2017 в 16:39:42   # 597884
хе-хе .. еслиб Я поставил на месторождения 10 энергетических установок .. и мля не позаботился о квалифицированном тех. персонале который бы обслуживал их .. меня нахрен уволилиб в тот же день ..
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  Максим112233 21.04.2017 в 17:39:21   # 597916
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 16:39:26
Читаю и глазам своим не верю - 120 лимонов за автобус...Цена явно завышена, почти в 2 раза, а если представить, что это был оптовый заказ Это че такое? Кому выносят мозг?

54 889 000 тенге стоит один автобус и это не оптом
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  Максим112233 21.04.2017 в 17:41:30   # 597917
http://www.iveco-ptc.spb.ru/catalog/vehicle?vehicle=96
вот такой
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