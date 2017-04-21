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В Казахстане
Сколько спиртного положено госслужащим на свадьбах в Казахстане?
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едридмадрид 21 Апреля 2017 в 18:56:11
Заместителя председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева спросили, может ли госслужащий принимать алкогольные напитки и какова допустимая норма.

Пользователь Кымбат Белгибаева, сказав, что работает государственным служащим, спросила заместителя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева о допустимых нормах спиртного, а также попросила разрешения на употребление алкоголя на предстоящей свадьбе своей дочери.

"Госслужащие должны своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества. В этой связи госслужащие при принятии участия в торжественных мероприятиях должны придерживаться вышеуказанных норм поведения", — сказал в ответ Шпекбаев во время интернет-конференции на тему "Превенция коррупции, соблюдение норм служебной этики и повышение качества оказания государственных услуг".

В целом зампредседателя напомнил, что в соответствии с этическим кодексом государственные служащие во внеслужебное время должны придерживаться общепринятых морально-этических норм, не допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность.

https://ru.sputniknews.kz/society/20170417/2032167/zhenshchina-gossluzhashchij-poprosila-razreshenie-vypit-na-svadbe-docheri.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  koleso 21.04.2017 в 19:05:30   # 597937
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.

Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
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  Zoggyla 21.04.2017 в 19:09:45   # 597940
Цитата: koleso от 21.04.2017 19:05:30
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.

Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Уже? Не рановато ли? Хотя, не - самое время!
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  Mikado 21.04.2017 в 19:10:53   # 597941
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 19:09:45
Цитата: koleso от 21.04.2017 19:05:30
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.

Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Уже? Не рановато ли? Хотя, не - самое время!


Привыкает.
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  Zoggyla 21.04.2017 в 19:13:14   # 597942
Цитата: Mikado от 21.04.2017 19:10:53
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 19:09:45
Цитата: koleso от 21.04.2017 19:05:30
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.

Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Уже? Не рановато ли? Хотя, не - самое время!


Привыкает.
Я про бухать
А если про латиницу - то круто будет, никто ошибок на первых порах замечать не будет. Все как бы грамотные, так сказать - переходный период. Лет 20.
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  Типчик 21.04.2017 в 19:17:50   # 597947
Главное знать норму!
Quote:
После Великой Отечественной войны нужен был министр угольной промышленности СССР. На примете у И.В.Сталина был директор одной украинской шахты — Александр Федорович Засядько. Его вызвали в Кремль.

Во время беседы Сталин спросил, что будем пить? Вино? Засядько сказал: «Шахтеры пьют водку». Сталин стал наливать себе и Засядько. Пили вровень. Когда Сталин, улыбаясь, попытался налить водки снова, Засядько остановил:

— Товарищ Сталин, Засядько норму знает.

Сталин предложил кандидатуру Засядько на Политбюро ЦК. Члены Политбюро запротестовали:

— Он пьет!

Сталин ответил:

— Да, но товарищ Засядько норму знает. Александр Федорович Засядько был утвержден министром угольной промышленности СССР.
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  kkafp 21.04.2017 в 19:47:38   # 597960
Норма у каждого своя, чтобы ее узнать надо перебрать. И не раз
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  TATARIN7 21.04.2017 в 19:57:30   # 597964
Они трезвые тупят,а по пьяни вообще животный мир отдыхает
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  Мура45 21.04.2017 в 20:31:28   # 597973
Цитата: Типчик от 21.04.2017 19:17:50
Главное знать норму!
Quote:
После Великой Отечественной войны нужен был министр угольной промышленности СССР. На примете у И.В.Сталина был директор одной украинской шахты — Александр Федорович Засядько. Его вызвали в Кремль.

Во время беседы Сталин спросил, что будем пить? Вино? Засядько сказал: «Шахтеры пьют водку». Сталин стал наливать себе и Засядько. Пили вровень. Когда Сталин, улыбаясь, попытался налить водки снова, Засядько остановил:

— Товарищ Сталин, Засядько норму знает.

Сталин предложил кандидатуру Засядько на Политбюро ЦК. Члены Политбюро запротестовали:

— Он пьет!

Сталин ответил:

— Да, но товарищ Засядько норму знает. Александр Федорович Засядько был утвержден министром угольной промышленности СССР.


Начало упустили.
Когда намечалось назначение Засядько, про него Сталину докладывали, мол, бухает человек по чёрному. Далее уже...
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  Nafis 21.04.2017 в 20:47:14   # 597980
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 19:13:14
Цитата: Mikado от 21.04.2017 19:10:53
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 19:09:45
Цитата: koleso от 21.04.2017 19:05:30
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.

Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Уже? Не рановато ли? Хотя, не - самое время!


Привыкает.
Я про бухать
А если про латиницу - то круто будет, никто ошибок на первых порах замечать не будет. Все как бы грамотные, так сказать - переходный период. Лет 20.

Кахский язык вроде модернизируют. Русский без изменений... пока.
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  Zoggyla 21.04.2017 в 20:53:06   # 597981
Цитата: Nafis от 21.04.2017 20:47:14
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Во в Кахском районе давно уже на латинице все исписано.
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  Лысый 21.04.2017 в 21:11:47   # 597985
Типчик 21.04.2017 в 19:17:50 # 597947
Мура45 21.04.2017 в 20:31:28 # 597973

Quote:
«Знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой нужде и один раз в два дня – по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу – по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой».
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