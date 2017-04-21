Сколько спиртного положено госслужащим на свадьбах в Казахстане?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 21 Апреля 2017 в 18:56:11
Пользователь Кымбат Белгибаева, сказав, что работает государственным служащим, спросила заместителя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева о допустимых нормах спиртного, а также попросила разрешения на употребление алкоголя на предстоящей свадьбе своей дочери.
"Госслужащие должны своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества. В этой связи госслужащие при принятии участия в торжественных мероприятиях должны придерживаться вышеуказанных норм поведения", — сказал в ответ Шпекбаев во время интернет-конференции на тему "Превенция коррупции, соблюдение норм служебной этики и повышение качества оказания государственных услуг".
В целом зампредседателя напомнил, что в соответствии с этическим кодексом государственные служащие во внеслужебное время должны придерживаться общепринятых морально-этических норм, не допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность.
https://ru.sputniknews.kz/society/20170417/2032167/zhenshchina-gossluzhashchij-poprosila-razreshenie-vypit-na-svadbe-docheri.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Цитата: koleso от 21.04.2017 19:05:30Уже? Не рановато ли? Хотя, не - самое время!
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.
Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.
Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 19:09:45
Цитата: koleso от 21.04.2017 19:05:30Уже? Не рановато ли? Хотя, не - самое время!
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.
Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.
Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Привыкает.
Цитата: Mikado от 21.04.2017 19:10:53Я про бухать
Привыкает.
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 19:09:45
Цитата: koleso от 21.04.2017 19:05:30Уже? Не рановато ли? Хотя, не - самое время!
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.
Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.
Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Привыкает.
А если про латиницу - то круто будет, никто ошибок на первых порах замечать не будет. Все как бы грамотные, так сказать - переходный период. Лет 20.
Quote:
После Великой Отечественной войны нужен был министр угольной промышленности СССР. На примете у И.В.Сталина был директор одной украинской шахты — Александр Федорович Засядько. Его вызвали в Кремль.
Во время беседы Сталин спросил, что будем пить? Вино? Засядько сказал: «Шахтеры пьют водку». Сталин стал наливать себе и Засядько. Пили вровень. Когда Сталин, улыбаясь, попытался налить водки снова, Засядько остановил:
— Товарищ Сталин, Засядько норму знает.
Сталин предложил кандидатуру Засядько на Политбюро ЦК. Члены Политбюро запротестовали:
— Он пьет!
Сталин ответил:
— Да, но товарищ Засядько норму знает. Александр Федорович Засядько был утвержден министром угольной промышленности СССР.
Во время беседы Сталин спросил, что будем пить? Вино? Засядько сказал: «Шахтеры пьют водку». Сталин стал наливать себе и Засядько. Пили вровень. Когда Сталин, улыбаясь, попытался налить водки снова, Засядько остановил:
— Товарищ Сталин, Засядько норму знает.
Сталин предложил кандидатуру Засядько на Политбюро ЦК. Члены Политбюро запротестовали:
— Он пьет!
Сталин ответил:
— Да, но товарищ Засядько норму знает. Александр Федорович Засядько был утвержден министром угольной промышленности СССР.
Цитата: Типчик от 21.04.2017 19:17:50
Главное знать норму!
Quote:
Главное знать норму!
Quote:
После Великой Отечественной войны нужен был министр угольной промышленности СССР. На примете у И.В.Сталина был директор одной украинской шахты — Александр Федорович Засядько. Его вызвали в Кремль.
Во время беседы Сталин спросил, что будем пить? Вино? Засядько сказал: «Шахтеры пьют водку». Сталин стал наливать себе и Засядько. Пили вровень. Когда Сталин, улыбаясь, попытался налить водки снова, Засядько остановил:
— Товарищ Сталин, Засядько норму знает.
Сталин предложил кандидатуру Засядько на Политбюро ЦК. Члены Политбюро запротестовали:
— Он пьет!
Сталин ответил:
— Да, но товарищ Засядько норму знает. Александр Федорович Засядько был утвержден министром угольной промышленности СССР.
Во время беседы Сталин спросил, что будем пить? Вино? Засядько сказал: «Шахтеры пьют водку». Сталин стал наливать себе и Засядько. Пили вровень. Когда Сталин, улыбаясь, попытался налить водки снова, Засядько остановил:
— Товарищ Сталин, Засядько норму знает.
Сталин предложил кандидатуру Засядько на Политбюро ЦК. Члены Политбюро запротестовали:
— Он пьет!
Сталин ответил:
— Да, но товарищ Засядько норму знает. Александр Федорович Засядько был утвержден министром угольной промышленности СССР.
Начало упустили.
Когда намечалось назначение Засядько, про него Сталину докладывали, мол, бухает человек по чёрному. Далее уже...
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 19:13:14
А если про латиницу - то круто будет, никто ошибок на первых порах замечать не будет. Все как бы грамотные, так сказать - переходный период. Лет 20.
Цитата: Mikado от 21.04.2017 19:10:53Я про бухать
Привыкает.
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 19:09:45
Цитата: koleso от 21.04.2017 19:05:30Уже? Не рановато ли? Хотя, не - самое время!
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.
Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.
Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Привыкает.
А если про латиницу - то круто будет, никто ошибок на первых порах замечать не будет. Все как бы грамотные, так сказать - переходный период. Лет 20.
Кахский язык вроде модернизируют. Русский без изменений... пока.
Цитата: Nafis от 21.04.2017 20:47:14Во в Кахском районе давно уже на латинице все исписано.
Кахский язык вроде модернизируют. Русский без изменений... пока.
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 19:13:14
А если про латиницу - то круто будет, никто ошибок на первых порах замечать не будет. Все как бы грамотные, так сказать - переходный период. Лет 20.
Цитата: Mikado от 21.04.2017 19:10:53Я про бухать
Привыкает.
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 19:09:45
Цитата: koleso от 21.04.2017 19:05:30Уже? Не рановато ли? Хотя, не - самое время!
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.
Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Vrode vse pravilno skazal. No tak i ne privel konkretnye cifry potrebleniya spirtnogo.
Kak nastoyaschiy politik skazal. Vrode pravilno - no nichego ne znachat slova.
Привыкает.
А если про латиницу - то круто будет, никто ошибок на первых порах замечать не будет. Все как бы грамотные, так сказать - переходный период. Лет 20.
Кахский язык вроде модернизируют. Русский без изменений... пока.
Мура45 21.04.2017 в 20:31:28 # 597973
Quote:
«Знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой нужде и один раз в два дня – по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу – по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой».