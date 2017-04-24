Пять тонн мёртвой рыбы выбросило на берег озера в Северном Казахстане

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danilov 24 Апреля 2017 в 21:04:43
Мёртвую рыбу выбросило на берег озера в 40 км от Петропавловска. О подробностях происшествия журналистам рассказал на брифинге аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.
"В центре Мамлютки небольшое озеро, оно бесхозное, его несколько раз выставляли на конкурс, чтобы отдать под управление, но никто не хочет брать. Озеро мелководное. Видимо, там давно не проводили соответствующую работу по аэрации, поэтому произошёл мор. Как нам сообщили, около пяти тонн рыбы", – проинформировал глава региона.
По его словам, сейчас рыба проходит необходимые анализы.
"Проверим, есть ли какое-то заболевание, и через некоторое время сообщим о результате", – сказал Кумар Аксакалов.
https://informburo.kz/novosti/pyat-tonn-myortvoy-ryby-vybrosilo-na-bereg-ozera-v-severnom-kazahstane.html
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