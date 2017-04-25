Вылетевший из Алматы в Актау самолет экстренно вернулся в аэропорт

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Гость 25 Апреля 2017 в 16:31:20
В пресс-службе авиакомпании "Эйр Астана" сообщили о том, что самолет рейсом Алматы - Актау вернулся в аэропорт, передает Zakon.kz.
"25 апреля 2017 года самолет Airbus А320neo, выполнявший рейс Алматы - Актау КС 857, вернулся в аэропорт вылета по причине cбоя в системе индикации уровня масла в двигателе. Решение вернуться в аэропорт вылета было принято в качестве предосторожности в соответствии с международными процедурами безопасности. Посадка была произведена в штатном режиме. В данный момент авиакомпания проводит полный технический осмотр самолета и предпринимает все необходимые меры. Пассажиры смогут продолжить полет на другом воздушном судне, - сообщили в авиакомпании.
Напомним, 8 марта самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс А321 по маршруту Алматы - Атырау, вернулся в Алматы из-за сбоя навигационного оборудования. 5 марта рейс КС881 А320 авиакомпании вылетел по маршруту Алматы - Уральск и в пути дал сигнал бедствия. Экипаж принял решение следовать в Актобе. В 12.40 борт с 76 пассажирами благополучно сел. Причина, отказ левого двигателя. 22 марта самолет, совершавший рейс КС109 из Алматы в Бишкек вернулся в международный аэропорт Алматы по технической причине. 10 апреля самолет, вылетевший из Алматы в Дубаи, вернулся в аэропорт по технической причине.
http://www.zakon.kz/4855682-vyletevshiy-iz-almaty-v-aktau-samolet.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 25.04.2017 в 16:58:17 # 598748
Цитата: Nightwalker от 25.04.2017 16:58:17
Бля че то я уже очкую вылетать с работы (((
Бля че то я уже очкую вылетать с работы (((
Датчик уровня масла всего лишь.
Цитата: RedFlag от 25.04.2017 17:07:32
Датчик уровня масла всего лишь.
Цитата: Nightwalker от 25.04.2017 16:58:17
Бля че то я уже очкую вылетать с работы (((
Бля че то я уже очкую вылетать с работы (((
Датчик уровня масла всего лишь.
Когда отказал датчик уровня в моем авто, под давлением вытекло все масло и я чуть неипопал на капремонт мотора