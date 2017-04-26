"Лайки" казахстанских госслужащих в Интернете проверят на этичность.

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Гоги80 26 Апреля 2017 в 16:15:49
"Этическим кодексом предусмотрено, что государственные служащие не должны вызывать обоснованную критику общества. На наш взгляд, наличие на официальных аккаунтах госслужащих сведений, видео-, фотоматериалов, которые дискредитируют служащего, госслужбу, ту должность, которую он занимает, это является основанием для того, чтобы нам вмешаться и попросить этого государственного служащего удалить со своего аккаунта или закрыть доступ к нему общественности", - рассказал директор Департамента контроля в сфере государственной службы АДГСПК Куаныш Жапаков.
Подобные меры, по его словам, возможны, когда госслужащий выкладывает в Сеть фото или видео в непристойном виде.
"Это может быть состояние алкогольного опьянения, в процессе вечеринок, употребления алкоголя, запрещенных предметов, таких как кальян. Также в методике, в которой нами была разработана, речь идет о фотографировании госслужащих или отметка "нравится" постов содержащих вопросы деструктивных религиозных течений, моменты, когда происходит явное демонстрирование религиозных предпочтений", - добавил Жапаков.
За публикацию компрометирующих материалов госслужащим грозит дисциплинарное наказание от замечания до выговора.
"По итогам мониторинга ряда госорганов, в марте 2017 года был на аккаунтах госслужащих МИР (Министерства по инвестициям и развитию - прим. автора) и Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК выявлены отдельные материалы компрометирующего характера. Эти материалы направлены органу для принятия мер по их удалению, а также рассмотрения на дисциплинарных комиссиях госслужащих, разместивших материал", - отметил он.
Также в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции напомнили, что существует мобильное приложение "Этика на государственной службе", с помощью которого можно обратиться с жалобой на неэтичное поведение служащих.
Источник: tengrinews.kz
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Nightwalker 26.04.2017 в 16:57:39 # 599045