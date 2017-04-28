Сенатор возмутился, что не может попасть к себе домой из-за пробок

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Гость 28 Апреля 2017 в 14:59:00
Фото: newtimes.kz / yvision.kz
Сенатор возмутился тем, что не может заехать к себе домой. Несмотря на запрещающие стоянку знаки, водители оставляют свои машины.
Акылбай рассказал о своей поездке в Германию три месяца назад.
«Интересный факт - в центре города очень мало ресторанов. В основном они находятся на подъезде к городу. А у нас в центре все!
И административные здания, и рестораны, и все, что хотите. И все едут сюда!
Когда я спросил коллег, почему рестораны на въезде в город расположены, мне сказали - чтобы разгрузить от машин, которые едут на обед и ужин.
На окраине города. Тогда равномерная нагрузка. В этой части нам тоже нужно посмотреть», — сказал Серик Акылбай на правительственном часе в сенате.
Депутат напомнил о «золотом квадрате» Астаны. И возмутился: «машин страшно много стоит».
«Мы, депутаты, даже не можем заехать к себе домой. Там есть знак, но все равно ставят. Еле-еле машины расходятся.
Мы это каждый день видим. Когда будет порядок, в конце концов? Надо разгружать. Надо думать.
Брать примеры государств, которые умеют это делать. В Мюнхене я не видел пробок», — возмутился Акылбай.
«NewTimes.kz»
Комментарии, по рейтингу, по дате
Эти чиновники уже и так от народа отгородились , теперь вокруг центра города ему люди мешают...
Цитата: komrad от 28.04.2017 15:31:14
Депутатам нужно вообще запретить ездить на авто. Они слуги народа пусть пешком ходят, а то разожрали свои морды, народ им блять мешает!
Депутатам нужно вообще запретить ездить на авто. Они слуги народа пусть пешком ходят, а то разожрали свои морды, народ им блять мешает!
Депутатов надо вообще запретить
Цитата: sirgely от 28.04.2017 17:52:54
Депутатов надо вообще запретить
Цитата: komrad от 28.04.2017 15:31:14
Депутатам нужно вообще запретить ездить на авто. Они слуги народа пусть пешком ходят, а то разожрали свои морды, народ им блять мешает!
Депутатам нужно вообще запретить ездить на авто. Они слуги народа пусть пешком ходят, а то разожрали свои морды, народ им блять мешает!
Депутатов надо вообще запретить
Отправить в свободное плавание.
когда таких умных будет на 100 чел Один. Тогда и будет порядок, сегодня к сожалению 100 дебил и 1 умный
Парковки, где "Q" парковки?
Многоуровневые, подземные?
Посмотрите как микраши проектируются, дом 100 квартир, парковка на 20 машин.
Цоны, маркеты, базары, где парковки?
Они думать будут...было б чем!
"Сидит в телевизоре, морда что жопа, ещё меня жить учит!"©