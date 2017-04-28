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В Казахстане
Сенатор возмутился, что не может попасть к себе домой из-за пробок
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Гость 28 Апреля 2017 в 14:59:00
Сенатор Серик Акылбай призвал брать пример с других стран, чтобы искоренить пробки и заторы, сообщает «NewTimes.kz».



Фото: newtimes.kz / yvision.kz

Сенатор возмутился тем, что не может заехать к себе домой. Несмотря на запрещающие стоянку знаки, водители оставляют свои машины.

Акылбай рассказал о своей поездке в Германию три месяца назад.

«Интересный факт - в центре города очень мало ресторанов. В основном они находятся на подъезде к городу. А у нас в центре все!

И административные здания, и рестораны, и все, что хотите. И все едут сюда!

Когда я спросил коллег, почему рестораны на въезде в город расположены, мне сказали - чтобы разгрузить от машин, которые едут на обед и ужин.

На окраине города. Тогда равномерная нагрузка. В этой части нам тоже нужно посмотреть», — сказал Серик Акылбай на правительственном часе в сенате.

Депутат напомнил о «золотом квадрате» Астаны. И возмутился: «машин страшно много стоит».

«Мы, депутаты, даже не можем заехать к себе домой. Там есть знак, но все равно ставят. Еле-еле машины расходятся.

Мы это каждый день видим. Когда будет порядок, в конце концов? Надо разгружать. Надо думать.

Брать примеры государств, которые умеют это делать. В Мюнхене я не видел пробок», — возмутился Акылбай.

«NewTimes.kz»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  инкогнито 28.04.2017 в 15:17:23   # 599652
Хорошая идея. , можно и крупные строительные магазины, чтоб фуры и грузовые авто поменьше в город заезжали.
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  чугуний 28.04.2017 в 15:20:27   # 599654
Ну и пересядю на велосипед, начни с себя! Не хочешь жопу морозить - не заставляй других . Машина всем нужна, и каждый хочет поближе к дому запарковаться.
Эти чиновники уже и так от народа отгородились , теперь вокруг центра города ему люди мешают...
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  332-712 28.04.2017 в 15:26:31   # 599657
вот, млять, и переедь на окраину. и пересядь на общественный транспорт. а тем, кто в центре работает, где обедать? вы же, сука, сами первые возмущаться будете. не в забегаловках для простых смертных же будете жрать. кстати, административные здания - это, блять, вы там "работаете". и ваши машины там стоят, наплевав на знаки...
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  Tigr2 28.04.2017 в 15:27:06   # 599658
В отличие от вас господин депутат люди на своих авто работают, а не ездят с шофером как вы. В связи с чем приходится ставить машину даже под знак. Да и знак еще стоит проверить на правила установки не окажется ли так что знак там поставили потому что ваша дорога там проходит...
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  Aboka 28.04.2017 в 15:30:59   # 599660
Вот это я понимаю - депутат работает - он обнаружил серьезную проблему народа - когда с работы на обед поехал попал в пробку - чтобы решить эту проблему народа с пробками специально поехал в Германию - вот это профессиональный подход к делу, снимаю шляпу
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  komrad 28.04.2017 в 15:31:14   # 599661
Депутатам нужно вообще запретить ездить на авто. Они слуги народа пусть пешком ходят, а то разожрали свои морды, народ им блять мешает!
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  Nafis 28.04.2017 в 16:21:19   # 599671
Как вариант предлагаю перенести все административные здания за город.
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  sirgely 28.04.2017 в 17:52:54   # 599686
Цитата: komrad от 28.04.2017 15:31:14
Депутатам нужно вообще запретить ездить на авто. Они слуги народа пусть пешком ходят, а то разожрали свои морды, народ им блять мешает!

Депутатов надо вообще запретить
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  komrad 28.04.2017 в 17:55:20   # 599687
Цитата: sirgely от 28.04.2017 17:52:54
Цитата: komrad от 28.04.2017 15:31:14
Депутатам нужно вообще запретить ездить на авто. Они слуги народа пусть пешком ходят, а то разожрали свои морды, народ им блять мешает!

Депутатов надо вообще запретить

Отправить в свободное плавание.
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  TATARIN7 28.04.2017 в 19:22:35   # 599701
Пешком когда последний раз ходили, вот и топайте пробок нет гарантия 100%
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  Skype 28.04.2017 в 20:10:36   # 599712
Когда будет порядок, в конце концов? Надо разгружать. Надо думать.

когда таких умных будет на 100 чел Один. Тогда и будет порядок, сегодня к сожалению 100 дебил и 1 умный
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  андремас 28.04.2017 в 20:12:18   # 599716
Первый вопрос к проектантам.
Парковки, где "Q" парковки?
Многоуровневые, подземные?
Посмотрите как микраши проектируются, дом 100 квартир, парковка на 20 машин.
Цоны, маркеты, базары, где парковки?

Они думать будут...было б чем!
"Сидит в телевизоре, морда что жопа, ещё меня жить учит!"©
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  андремас 28.04.2017 в 20:13:59   # 599719
Депутатам надо "развозку" запустить, газель или пазик
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