Сортировать мусор учатся жители Тараза

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Гость 01 Мая 2017 в 14:15:48
«Занимается раздельным сбором мусора на собственные средства ТОО «KazEcology», - пояснили в горакимате. - Компания установила на мусорных площадках города более 150 специальных контейнеров, которые сама и изготовила. Людям предлагается выбрасывать в эти контейнеры только полиэтиленовые бутылки и пластиковую тару от бытовых химических средств. Такие контейнеры сегодня можно увидеть в микрорайонах и жилых массивах Тараза, возле развлекательных заведений, на АЗС и автомойках, близ спортивных комплексов. В ближайшее время компания установит еще 250 контейнеров».
По словам директора компании «KazEcology» Эльдара Малаева, собранный пластиковый мусор отправляется на переработку в Костанай и Челябинск, где из него делают полиэфирное волокно, применяемое в производстве синтетических материалов (холлофайбер, синтепон) для сельского хозяйства, медицины, легкой промышленности, в дорожном строительстве.
«Сортировать пластик и перерабатывать его необходимо, потому что сам он разлагается длительно, в течение нескольких сотен лет, а это наносит значительный вред окружающей среде. В западных странах это уже стало обыденной привычкой, а мы только учимся понимать необходимость сортировки бытовых отходов. Сейчас мы планируем установить на мусорных площадках еще и контейнеры для бумаги и стекла», - отметил Эльдар Малаев.
Как подчеркнули в акимате города Тараза, проект призван воспитать в жителях города культуру сортировки мусора, приучить поддерживать экологическую чистоту «Активное участие в проекте приняли школьники СШ №38 имени 30 лет Победы.
«В рамках международной кампании «Меньше мусора» экологический комитет школы, возглавляемый директором этого учебного заведения Мадиной Бисенгалиевой, совместно с компанией «KazEcology» проделали обширную работу на уровнях школы, своего микрорайона и города. Учащиеся не только наладили сортировку пластика и бумаги, но и агитировали к этому жителей 2-го микрорайона и всего города, расклеивали листовки, объясняли необходимость сохранения чистоты окружающей среды», - рассказали в горакимате.
Казинформ
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