Казахстанские парни сидят на шее у мам и не хотят тратиться на своих девушек

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Гость 02 Мая 2017 в 16:05:07
«Мама постоянно говорит, что я слишком разборчивая, долго выбираю. Да, возможно, были случаи, когда я оказалась слишком придиристой. Например, познакомили меня с парнем, он скульптор, и у него была проблема со слухом – он повредил ухо в драке и носил слуховой аппарат. Для меня это не имело значения, главное, чтобы человек был хороший. Но он постоянно смачно плевался, когда мы были вместе, а я очень брезгливая», - вспоминает Жанна.
Девушка решила, что слишком строга к парню и решила дать ему второй шанс, но и он ни к чему не привел.
«Мое отношение к нему не улучшилось, а когда я предложила ему расстаться друзьями, он стал проклинать меня и материть, при этом говоря, что меня накажет бог за то, что я … не переспала с ним! И как можно было строить дальнейшие отношения после этого?», - ужасается Жанна.
С другим парнем Жанна познакомилась через сайт знакомств. Мужчина оказался намного старше девушки, сказал, что разведен, а выглядел, по ее словам, не слишком презентабельно. Однако вел себя по-джентльменски, хоть и не пригласил в кафе. Прогулявшись в сквере, молодые люди разошлись по домам, и Жанна решила больше не общаться с мужчиной.
Однако через некоторое время тот напомнил о себе – правда, посредством жены, с которой оказался не разведен.
«Оказывается, он поругался с женой, та на две недели ушла жить к маме, и он почувствовал себя свободным. Та потом нашла мой номер, позвонила и устроила скандал. Я сначала даже не поняла, о ком идет речь, а когда поняла, то стала смеяться – Ален Делон, что ли, чтобы из-за него так скандалить?», - смеется девушка.
«Мужчины стали инфантильными. Например, один парень постоянно назначает мне свидания, и во время встреч просит отвезти куда-то по делам. При этом мы практически не проводим время вместе. Второй предлагал жениться только для того, чтобы для его мамы была помощница в ее кафе. У меня три образования, мне не хочется работать в кафе, и я считаю, что для брака все-таки нужна любовь», - объясняет девушка.
Алина рассказала свою историю – девушка целых семь лет встречалась с молодым человеком, и, как все барышни, надеялась на хэппи-энд – свадьбу. Она уже познакомила его со своими родителями, но тот на ответный шаг решиться не мог, хотя оба жили на одной улице.
Год проходил за годом, но ничего не менялось. Алина сама заговаривала изредка о возможном развитии отношений, они строили планы, как снимут квартиру и будут жить вместе, или купят небольшой участок земли и построят домик. Но дальше разговоров, говорит Алина, дело не заходило.
Когда девушка пыталась расстаться с молодым человеком, тот выпрашивал прощение, снова давал обещания, но опять ничего не менялось.
«В итоге я решила расстаться навсегда – мне уже было к тому моменту 27 лет, хотелось семью и детей, время уходило, а он никак не мог решиться. Да и чувства к тому моменту стали угасать. Я сообщила ему о расставании, а он снова стал просить прощения и … сделал предложение! Но к тому моменту мне это уже не нужно было. И мы расстались. Сейчас у меня другой молодой человек», - говорит Алина.
Другая девушка, Динара, тоже пережила череду неудач в личной жизни. Однажды она познакомилась с парнем, который ей понравился, тот пригласил ее в кафе после работы.
«Я успела покушать дома, так как мы встретились недалеко от меня, и мой рабочий день заканчивается чуть раньше. А он – банковский работник, пришел после работы и захотел поужинать. Позвал меня в кафе, я сначала отказалась, но в итоге пошли. Когда нам принесли счет, то он предложил оплатить счет пополам.
Я, конечно, оплатила свою часть, но у нас все-таки восточная страна, и если парень приглашает девушку, то должен платить, я считаю. Я ведь не напрашивалась в кафе. Мы еще пару раз созванивались, но в итоге расстались», - рассказала Динара.
Другой молодой человек не устроил ее тем, что в свои тридцать живет с мамой, которая воспитала его в одиночку, и, так как его заработок непостоянен, нередко берет деньги у мамы, да и продукты домой зачастую покупает родительница.
«Он предлагает мне выйти за него замуж, но он не может толком обеспечить себя, как он будет обеспечивать семью?», - удивляется девушка.
https://www.nur.kz/1476188-kazakhstanskie-parni-sidyat-na-shee-u-mam.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
LiamNeeson 02.05.2017 в 16:08:24 # 600309
Но он постоянно смачно плевался, когда мы были вместе, а я очень брезгливая», - вспоминает Жанна.
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