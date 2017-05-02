Глава МВД запретил полицейским без видеорегистратора останавливать водителей

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
einer 02 Мая 2017 в 16:12:19
«Основные свои действия мы направляем на контроль. Есть видеорегистраторы и жетоны. Мы ушли от патрулирования на улице, когда полицейский стоит один и останавливает, мы перешли на автопатрулирование. В машине у нас установлены в основном как минимум два видеорегистратора и мы видим все действия наших полицейских и жестко с этим боремся», - сказал Калмуханбет Касымов, отвечая на вопрос депутатов о борьбе с коррупцией в рядах стражей порядка.
Глава МВД отметил, что есть поручение до конца года обеспечить всех полицейских видеорегистраторами. «Поэтому я своим приказом сейчас запретил нашим полицейским работать с водителями без видеорегистратора. Есть области, где полицейские на 100% обеспечены виедорегистраторами, есть области, где полицейские обеспечены на 30, 40, 50% , поэтому мы сейчас запрещаем», - подчеркнул Калмуханбет Касымов.
Комментарии, по рейтингу, по дате