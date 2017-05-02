Начались работы по внедрению дактилоскопической и геномной регистрации казахстанцев.

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Гоги80 02 Мая 2017 в 16:18:11
Как сообщили в МВД, сейчас прорабатывается вопрос создания автоматизированной информационной системы "Биометрическая идентификация личности". Она предназначена для дактилоскопической и геномной регистрации. В этой связи ведомство приглашает компании, имеющие опыт разработки и внедрения подобных систем. Данный проект планируют реализовать в период с 2018 по 2021 год.
"На первоначальном этапе будет проведена оценка предложенных решений - программного обеспечения, серверного и специального оборудования, общей архитектуры системы. Все предложенные решения будут рассматриваться и оцениваться рабочей группой из представителей заинтересованных государственных органов РК. По результатам оценки предложенных решений будет сформирован список компаний, которые смогут принять участие в конкурсных процедурах в соответствии с законодательством страны", - отметили в МВД РК.
Напомним, закон "О дактилоскопической и геномной регистрации" был подписан Президентом Казахстана 30 декабря 2016 года. Так, с 2021 года казахстанцы начнут получать новые документы с отпечатками пальцев. Стоимость проекта составляет более 24 миллиардов тенге.
Ранее сообщалось, что дети младше 12 лет будут освобождены от сдачи отпечатков пальцев. Отпечатки пальцев будут обязаны сдавать осужденные за определенные виды преступлений. Также геномную информацию на добровольной основе могут сдавать родственники пропавших людей. Граждан, отказавшихся от регистрации дактилоскопических и геномных данных, будут штрафовать.
Источник: tengrinews.kz
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