В Казахстане изучается вопрос введения особых требований к внешнему виду

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Гость 02 Мая 2017 в 17:53:35
Глава государства во время встречи с руководителями ДУМК сказал, что внешний вид молодых людей с отпущенными бородами и подрезанными брюками, а также девушек в черных одеяниях не соответствуют нашим традициям.
«Конечно, у нас сохраняется право каждого гражданина одеваться так, как ему угодно. Вместе с тем, необходимо проводить разъяснительную работу с теми гражданами, которые следуют наставлениям, чуждым нашему народу», – отметил Н.Ермекбаев.
Министр привел в пример страны Ближнего Востока, где установлены строгие требования к одежде, как для своих граждан, так и для иностранных туристов. При этом, даже люди с иным вероисповеданием, приезжая в эти страны, следуют принятым правилам в отношении внешнего вида.
«Это очень важный, щепетильный вопрос. Мы будем его исследовать со всех сторон совместно с экспертами и специалистами. Правительство и гражданское сообщество придет к правильному, взвешенному решению», – заключил Н.Ермекбаев.
https://primeminister.kz/ru/news/all/v-kazahstane-izuchaetsya-vopros-vvedeniya-osobih-trebovanii-k-vneshnemu-vidu-14498
Комментарии, по рейтингу, по дате
А если серьёзно, разруха ведь в головах, а не в
Хотя в отношении публичных мест, работы, учёбы я тоже против всяких паранджей. В конце концов я боюсь этих замотанных
Пора вспомнить. Хотя по детству помню, в забадаме деды кавказцы так ходили.
Zhycie est 02.05.2017 в 21:19:07 # 600459
Мы получили очень отрицательные доклады о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, я попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние на сохранение прав меньшинств".
Айя...ржунимагу...пидары в Чечне, уй..фрау натурально ебанутая..
Щас Пу за них Рамзану слово молвит..ааа
Рабочие места создавайте еба/нашки!
Цитата: Лысый от 02.05.2017 20:51:29
Френч, кепка, галифе, сапоги. Трубка если куриш. Дресс код партхозработника тридцатых- пятидесятых.
Пора вспомнить. Хотя по детству помню, в забадаме деды кавказцы так ходили.
Френч, кепка, галифе, сапоги. Трубка если куриш. Дресс код партхозработника тридцатых- пятидесятых.
Пора вспомнить. Хотя по детству помню, в забадаме деды кавказцы так ходили.
Товарищ Саахов
Сладкая Вата 02.05.2017 в 23:30:19 # 600516
Сладкая Вата 02.05.2017 в 23:30:19 # 600516
А наголо??