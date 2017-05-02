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В Казахстане
В Казахстане изучается вопрос введения особых требований к внешнему виду
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Гость 02 Мая 2017 в 17:53:35
Казахстанцы должны носить ту одежду, которая соответствуют нашим традициям и времени. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

Глава государства во время встречи с руководителями ДУМК сказал, что внешний вид молодых людей с отпущенными бородами и подрезанными брюками, а также девушек в черных одеяниях не соответствуют нашим традициям.

«Конечно, у нас сохраняется право каждого гражданина одеваться так, как ему угодно. Вместе с тем, необходимо проводить разъяснительную работу с теми гражданами, которые следуют наставлениям, чуждым нашему народу», – отметил Н.Ермекбаев.

Министр привел в пример страны Ближнего Востока, где установлены строгие требования к одежде, как для своих граждан, так и для иностранных туристов. При этом, даже люди с иным вероисповеданием, приезжая в эти страны, следуют принятым правилам в отношении внешнего вида.

«Это очень важный, щепетильный вопрос. Мы будем его исследовать со всех сторон совместно с экспертами и специалистами. Правительство и гражданское сообщество придет к правильному, взвешенному решению», – заключил Н.Ермекбаев.


https://primeminister.kz/ru/news/all/v-kazahstane-izuchaetsya-vopros-vvedeniya-osobih-trebovanii-k-vneshnemu-vidu-14498
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pancho S 02.05.2017 в 19:42:27   # 600402
приехали... а потом что..? по шариату заживём..?
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  PLEXus 02.05.2017 в 19:49:41   # 600408
Пойду достану чапан и тюбетейку из сундука...
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  jumanjiqz 02.05.2017 в 20:08:07   # 600420
Конечно всяко лучше чем этот радикальный стиль, но если честно на ближний восток никак ни хочется ровняться...
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  Софруджу 02.05.2017 в 20:23:42   # 600430
Господи! Что б такое на себя надеть в знак протеста?
А если серьёзно, разруха ведь в головах, а не в клозетах хиджабах.
Хотя в отношении публичных мест, работы, учёбы я тоже против всяких паранджей. В конце концов я боюсь этих замотанных
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  Лысый 02.05.2017 в 20:51:29   # 600447
Френч, кепка, галифе, сапоги. Трубка если куриш. Дресс код партхозработника тридцатых- пятидесятых.
Пора вспомнить. Хотя по детству помню, в забадаме деды кавказцы так ходили.
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  андремас 02.05.2017 в 21:11:17   # 600456
ИБД министра. Другими словами - хуйней страдает.
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  Zhycie est 02.05.2017 в 21:19:07   # 600459
Не понимаю. Если современно и не вызывающе одеваться им нельзя, что ж они не отказываются от всего современного- медицины, техники и других благ. Были бы тогда как амиши - без телека, босые, без пуговиц, на багги бы ездили, пахали как кони день и ночь...
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  андремас 02.05.2017 в 21:20:38   # 600461
Оффтоп.. Тут Меркельша в Москве..

Мы получили очень отрицательные доклады о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, я попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние на сохранение прав меньшинств".

Айя...ржунимагу...пидары в Чечне, уй..фрау натурально ебанутая..
Щас Пу за них Рамзану слово молвит..ааа
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  odysssey 02.05.2017 в 21:24:10   # 600462
Вот оказывается какие законы нужно принимать, а я то думаю, чего же не хватает стране!!
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  Денис222 02.05.2017 в 21:28:35   # 600465
Еще один выскочка, что бы выслужиться перед хозяином и не такое придумают...
Рабочие места создавайте еба/нашки!
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  Стрельцов 02.05.2017 в 21:37:31   # 600472
видать думат что если побреются то и переосмысление придет, а мне кажется они будут считать себя ущемленными и от этого станут еще сплоченнее и агрессивней, надо искать источник и тех кто вербует и пропагандирует, и с людьми проводить беседы , они верют тому кто убедительней говорит или больше платит
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  Стрельцов 02.05.2017 в 21:38:22   # 600474
послкднее время к атеистам стал относиться с пониманием
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  андремас 02.05.2017 в 21:48:09   # 600482
Цитата: Лысый от 02.05.2017 20:51:29
Френч, кепка, галифе, сапоги. Трубка если куриш. Дресс код партхозработника тридцатых- пятидесятых.
Пора вспомнить. Хотя по детству помню, в забадаме деды кавказцы так ходили.


Товарищ Саахов
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  КЕДЫ 02.05.2017 в 21:51:43   # 600486
Запретите кто нибудь полупидарский дресс-код в РФ для молодых людей и полублядский для девушек.
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  Джимбо 02.05.2017 в 22:56:42   # 600507
Просто клонят к запрету хиджабов не только в гос учреждениях но и повсеместно.
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  ravik 02.05.2017 в 23:01:24   # 600509
Раньше на Русси бороды тоже носили даже длиньше...потом Петр 1 взялся за бородачей и всех мигом подстриг..видел бы Петр 1 паранжу о уел бы..
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  Сладкая Вата 02.05.2017 в 23:30:19   # 600516
Да че уж там, 20 причесок и все. А то ишь, повадились ходить как вздумается!



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  Мура45 02.05.2017 в 23:34:27   # 600518
Quote:
Сладкая Вата 02.05.2017 в 23:30:19 # 600516


А наголо??
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