Майк Тайсон, Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвейзер прилетят в Астану

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едридмадрид 03 Мая 2017 в 16:53:48
Юбилейная 55-я Конвенция WBC состоится в Астане с 31 августа до 9 сентября в период проведения ЭКСПО-2017. В ней примут участие 500 делегатов, среди которых действующие чемпионы мира и претенденты на это звание, известные функционеры, меценаты, менеджеры и промоутеры.
Как подчеркнул президент Федерации профессионального бокса Ерлан Бекхожин, у казахстанцев и гостей выставки появится возможность вживую наблюдать за легендами мирового бокса.
«Руководство WBC прислало целый список боксеров, которые изъявили желание приехать в Астану. Это Флойд Мейвейзер, Мэнни Пакьяо, Майк Тайсон, дочь Мухаммеда Али Лейла Али. Очень широкий круг звезд и все чемпионы, которые имели и имеют пояса WBC. Среди них, конечно, Геннадий Головкин. И хотя в тот период он будет готовиться к своему бою, все равно мы будем вести переговоры о возможности его посещения», — отметил Ерлан Бекхожин.
В рамках Конвенции состоится вечер профессионального бокса при участии казахстанских и мировых звезд. Он пройдет на территории ЭКСПО-2017.
Главным событием станет бой за звание чемпиона мира по версии WBC, который будет транслироваться в более чем сорока странах. Проведение юбилейной 55-й Конвенции всемирного боксерского совета WBC станет одним из важных мероприятий в рамках ЭКСПО-2017.
http://elorda.info/ru/novosti/obshhestvo/majk-tajson-menni-pakyao-i-flojd-mejvejzer-priletyat-v-astanu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но наверное тоже не бесплатно приедут.
едридмадрид 03.05.2017 в 17:26:02 # 600738
классное зрелище было бы ,
а так получится с агашками и их семействами засэлфится , беш покушают и уедут,
всех на ринг
Тайсона это не касается, он частый гость в Казахстане, но я думаю, что тоже за зелень.