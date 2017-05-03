Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Майк Тайсон, Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвейзер прилетят в Астану
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 03 Мая 2017 в 16:53:48
В столице состоялась церемония передачи флага Конвенции всемирного боксерского совета (WBC) на хранение в штаб-квартире организатора ЭКСПО-2017, передает Elorda.info со ссылкой на «Вечернюю Астану».



Юбилейная 55-я Конвенция WBC состоится в Астане с 31 августа до 9 сентября в период проведения ЭКСПО-2017. В ней примут участие 500 делегатов, среди которых действующие чемпионы мира и претенденты на это звание, известные функционеры, меценаты, менеджеры и промоутеры.

Как подчеркнул президент Федерации профессионального бокса Ерлан Бекхожин, у казахстанцев и гостей выставки появится возможность вживую наблюдать за легендами мирового бокса.

«Руководство WBC прислало целый список боксеров, которые изъявили желание приехать в Астану. Это Флойд Мейвейзер, Мэнни Пакьяо, Майк Тайсон, дочь Мухаммеда Али Лейла Али. Очень широкий круг звезд и все чемпионы, которые имели и имеют пояса WBC. Среди них, конечно, Геннадий Головкин. И хотя  в тот период он будет готовиться к своему бою, все равно мы будем вести переговоры о возможности его посещения», — отметил Ерлан Бекхожин.

В рамках Конвенции состоится вечер профессионального бокса при участии казахстанских и мировых звезд. Он пройдет на территории ЭКСПО-2017.

Главным событием станет бой за звание чемпиона мира по версии WBC, который будет транслироваться в более чем сорока странах. Проведение юбилейной 55-й Конвенции всемирного боксерского совета WBC станет одним из важных мероприятий в рамках ЭКСПО-2017.

http://elorda.info/ru/novosti/obshhestvo/majk-tajson-menni-pakyao-i-flojd-mejvejzer-priletyat-v-astanu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ustbe 03.05.2017 в 17:25:14   # 600735
Мейвезерa можно было и не приглашать.Все таки конвенция боксеров,а не бизнесменов.
поощрить | покарать
  Маке0912 03.05.2017 в 17:26:00   # 600737
Имена конечно мировые .
Но наверное тоже не бесплатно приедут.
поощрить | покарать
  едридмадрид 03.05.2017 в 17:26:02   # 600738
они бы ещё и бои бы провели в Астане

классное зрелище было бы ,
а так получится с агашками и их семействами засэлфится , беш покушают и уедут,

всех на ринг
поощрить | покарать
  Лялька 03.05.2017 в 17:55:39   # 600751
Когда я назвала своего пса Тайсоном, заводчик спросил: "Может не надо его так называть? Вдруг начнет ухи всем откусывать..."
поощрить (3) | покарать
  Makintosh 03.05.2017 в 19:50:08   # 600777
Естественно едут за бабло и чуть-чуть посмотреть на родину наших боксеров, которые начали теснить их с ринга.
Тайсона это не касается, он частый гость в Казахстане, но я думаю, что тоже за зелень.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь