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В Казахстане
Колхозбайский мавзолей: Астанчане обхаяли новый VIP терминал аэропорта
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danilov 03 Мая 2017 в 17:53:52
Не успели фото нового VIP терминала в аэропорту Астаны появиться в сети, как астанчане буквально в пух и прах «разнесли» творение архитекторов – критика лилась, как из рога изобилия.





Терминал предназначен для официальных делегаций и первых лиц государств, прибывающих в Астану.

Красоту нового терминала жители столицы не оценили. Здание показалось им слишком помпезным и совершенно безвкусным – «не хватает золотых унитазов», «позор какой-то, цыганский дворец, не зря мы его обхаяли», «это мавзолей или ресторан?»

«Уродство какое-то, прости господи. Все колхозбайские амбиции в одно впихнули, а внутри и вовсе мешiт сиякты. На кого все впечатление произвести хотим – непонятно. Чужим этим "умытым лицом" тычем, а сами в "дырявой *опе" живем.

Ни новшеств, ни технологий, ни общемировых трендов в практичности дизайна и эргономичности пространства. Только люстры до пола не хватает. И нафига кириллица на фасаде? Или некоторым лишь бы переделывать потом?», - негодует журналистка Шолпан Али.

«Какая безвкусица, выглядит пошло и вульгарно, румынским цыганам точно понравится», - пишет Rauan Bolatovich.

Астанчане шутят, что после ЭКСПО-2017 терминал просто переделают в ресторан или театр, а может даже в мавзолей или пантеон. Новое здание напоминает горожанам что угодно, только не часть аэропорта.

«То ли тойхана, то ли акимат», «Элитный туалет», «Выглядит как сельский акимат, только очень дорогой», «Смахивает на аульскую средневековую мечеть», «Позорище какое, очередной Версаль построили», - пишут астанчане.

Жители столицы не поняли дизайнерского подхода в стиле «дорого-богато». В качестве современного и красивого, по их мнению, аэропорта они привели город Баку.





https://www.nur.kz/1482637-kolkhozbayskiy-mavzoley-astanchane-ob.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 03.05.2017 в 18:07:15   # 600755
Это все на что хватило ранее разворованных денег
Уж вы мне поверьте
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  строитель 03.05.2017 в 18:08:50   # 600756
Кишлак-вокзал
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  Даун 03.05.2017 в 18:19:49   # 600757
Ну и вправду не очень для терминала
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  Свомпи 03.05.2017 в 18:40:48   # 600760
Обруганный терминал аэропорта Астаны будет стоить более 60 млрд тенге

В пресс-службе столичного аэропорта ИА «NewTimes.kz» рассказали, что новый терминал аэропорта Астаны, на который обрушился шквал критики, будет стоить более 60 млрд тенге. При этом было подчеркнуто, что эта сумма неокончательная.
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  Даригер Ватс 03.05.2017 в 18:55:32   # 600761
Кровавый полустанок
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  андремас 03.05.2017 в 19:23:38   # 600771
Чей проект?
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  SVOY 03.05.2017 в 19:58:37   # 600780
Колхозбайский для колхозбаев
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  строитель 03.05.2017 в 20:18:50   # 600788
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  старик 03.05.2017 в 20:43:12   # 600797
Главная воздушная гавань страны! Япона мать!
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  332-712 03.05.2017 в 20:53:36   # 600799
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  Пастафариан 03.05.2017 в 22:00:02   # 600816
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  jumanjiqz 03.05.2017 в 22:22:36   # 600819
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  Стрельцов 04.05.2017 в 00:09:21   # 600847
да уж , что то не блеснуло
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