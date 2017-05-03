Колхозбайский мавзолей: Астанчане обхаяли новый VIP терминал аэропорта

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danilov 03 Мая 2017 в 17:53:52
Терминал предназначен для официальных делегаций и первых лиц государств, прибывающих в Астану.
Красоту нового терминала жители столицы не оценили. Здание показалось им слишком помпезным и совершенно безвкусным – «не хватает золотых унитазов», «позор какой-то, цыганский дворец, не зря мы его обхаяли», «это мавзолей или ресторан?»
«Уродство какое-то, прости господи. Все колхозбайские амбиции в одно впихнули, а внутри и вовсе мешiт сиякты. На кого все впечатление произвести хотим – непонятно. Чужим этим "умытым лицом" тычем, а сами в "дырявой *опе" живем.
Ни новшеств, ни технологий, ни общемировых трендов в практичности дизайна и эргономичности пространства. Только люстры до пола не хватает. И нафига кириллица на фасаде? Или некоторым лишь бы переделывать потом?», - негодует журналистка Шолпан Али.
«Какая безвкусица, выглядит пошло и вульгарно, румынским цыганам точно понравится», - пишет Rauan Bolatovich.
Астанчане шутят, что после ЭКСПО-2017 терминал просто переделают в ресторан или театр, а может даже в мавзолей или пантеон. Новое здание напоминает горожанам что угодно, только не часть аэропорта.
«То ли тойхана, то ли акимат», «Элитный туалет», «Выглядит как сельский акимат, только очень дорогой», «Смахивает на аульскую средневековую мечеть», «Позорище какое, очередной Версаль построили», - пишут астанчане.
Жители столицы не поняли дизайнерского подхода в стиле «дорого-богато». В качестве современного и красивого, по их мнению, аэропорта они привели город Баку.
https://www.nur.kz/1482637-kolkhozbayskiy-mavzoley-astanchane-ob.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Уж вы мне поверьте
В пресс-службе столичного аэропорта ИА «NewTimes.kz» рассказали, что новый терминал аэропорта Астаны, на который обрушился шквал критики, будет стоить более 60 млрд тенге. При этом было подчеркнуто, что эта сумма неокончательная.
Даригер Ватс 03.05.2017 в 18:55:32 # 600761
Цитата: андремас от 03.05.2017 19:23:38
Чей проект?
Чей проект?
Норманбая Фостерулы
Пастафариан 03.05.2017 в 22:00:02 # 600816