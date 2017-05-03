Суровое настоящее “Будущего”

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Гость 05 Мая 2017 в 09:19:49
Больше 12 тысяч человек получили образование за рубежом благодаря программе “Болашак”. Для большинства из них учеба за границей стала путевкой в жизнь - вернувшись домой, многие стали госслужащими и успешными бизнесменами. По большому счету, условия для участия в программе не самые сложные: нужно хорошо учиться, а после получения образования отработать пять лет в Казахстане, причем зачастую не важно, в государственной организации или частной. Однако даже круглые отличники могут столкнуться с проблемами после возвращения домой. Некоторых выпускников заставляют возвращать государству деньги, потраченные на их обучение. Почему так происходит, пытался разобраться корреспондент “Времени”.
Программа “Болашак” существует уже более 20 лет и по-прежнему пользуется большим спросом у казахстанцев. Сейчас, правда, за границу отправляют только тех, кто уже имеет высшее образование и хочет его улучшить. При этом каждый студент подписывает соглашение с Центром международных программ (ЦМП) и таким образом берет на себя обязательства хорошо учиться и отработать в Казахстане пять лет после получения диплома. Также в качестве гарантии возврата средств стипендиаты оставляют в залог квартиры, стоимость которых примерно равна затратам на обучение. Разумеется, далеко не все студенты, вкусившие прелести зарубежной жизни, горят желанием отрабатывать свой долг Казахстану. Но даже те, кто вернулся на родину и соблюдает условия договора, рискуют попасть в число должников.
Максат КАЛКАБАЙ был одним из тех счастливчиков, кому выпала возможность учиться в Малайзии за счет Казахстана. В 2006 году его заявка была одобрена Министерством образования, а в 2010-м дипломированный специалист прилетел на родину, чтобы с ней рассчитаться. Максат устроился в ТОО “Salam Study” главным менеджером по информационным технологиям с заработной платой 50 тысяч тенге в месяц. По всей видимости, выпускник “Болашака” сделал неплохую карьеру в этой фирме, поскольку сейчас согласно данным egov.kz эта компания принадлежит именно ему.
Однако через некоторое время у Центра международных программ стали возникать сомнения, что господин Калкабай по-настоящему, а не формально трудится в том самом ТОО. Повод для сомнения дала Пограничная служба Комитета национальной безопасности, которая сообщила в ЦМП график пребывания Максата за рубежом. Так вот, после того как мужчина стал тем самым менеджером по информационным технологиям, он тут же покинул Казахстан и провел за границей ровно год! В общей сложности с 2010 по 2014 год выпускник “Болашака” суммарно прожил за пределами родины более двух лет. Именно поэтому решением комиссии Калкабай был лишен стипендии и теперь должен вернуть государству всю сумму, потраченную на его обучение.
- После возвращения в Казахстан я устроился на работу в частную фирму, а какую зарплату мне платили - внутреннее дело компании, - объясняет Максат Калкабай. - Моя работа действительно была связана с поездками за рубеж. Более того, в договоре нет ни слова о том, что я не имею права выезжать за пределы республики, и за все годы я не получил ни устного, ни письменного уведомления о том, что нарушаю условия соглашения. Однако меня все равно лишили стипендии, и мне пришлось обратиться в суд. Даже представитель прокуратуры мои доводы поддержал: если в договоре нет пункта о запрете на выезд из страны, то нельзя по этим основаниям лишать стипендии! Как тогда отрабатывают пять лет сотрудники казахстанских посольств за рубежом? Там ведь тоже много выпускников “Болашака”, и они все время находятся за границей! Другой момент - есть выпускники, которые после окончания магистратуры поступают в докторантуру и остаются в тех же вузах. Но они по условиям договора после получения диплома обязаны вернуться в Казахстан и проработать здесь пять лет. Почему же им “Болашак” одобряет получение еще одного образования? Поэтому складывается впечатление, что условия обучения у всех разные. Одних наказывают из-за поездок за рубеж, а другим позволяют все, что душе угодно. Знаете, даже в судебных документах была допущена ошибка: судья написала, что я учился в США, а не в Малайзии. То есть они всех гонят по одному шаблону, даже не особо заморачиваясь, где учился, куда устроился на работу, когда выезжал, лишь бы деньги вытащить!
В аналогичной ситуации оказалась и другая выпускница “Болашака” Саида ЛИТОШ. В программу она попала в 2009 году и после получения диплома сумела найти очень хорошую работу в одной из крупнейших аналитических компаний мира Thomson Reuters. К слову, девушка появлялась и на страницах казахстанских СМИ, делая прогнозы об изменении стоимости золота. Но так получилось, что работа у Саиды была в основном за пределами страны. За пять лет, которые Литош должна была отработать согласно договору с Центром международных программ, она более 27 месяцев провела за рубежом. Как итог - ее лишили стипендии, и теперь она должна возместить расходы государства на свое обучение.
Нередки случаи, когда во время обучения у студентов начинаются проблемы со здоровьем, что мешает получению высоких оценок, как того требует программа “Болашак”.
Так случилось с Кымбат АЙЖАРКЫН, уехавшей на учебу в США. Вдали от дома у нее обострилось хроническое заболевание, в результате чего она не набрала нужного количества баллов. Доводы о том, что девушка почувствовала себя хуже именно за границей, в Центре международных программ всерьез не приняли. Причина проста - перед подписанием договора каждый претендент обязан предоставить медицинскую справку, подтверждающую богатырское здоровье потенциального болашакера. Однако если недуг действительно настиг школяра во время учебы, он должен быть правильно подтвержден всеми необходимыми справками. Кымбат собрать бумажки не смогла, поэтому была лишена стипендии и теперь обязана возместить государству более 33 миллионов тенге! Мы предложили Айжаркын прокомментировать эту ситуацию, однако она решила, что пока никаких заявлений делать не станет.
К слову, эта девушка не единственный студент “Болашака”, у кого начались проблемы со здоровьем во время учебы. Еще у одной участницы программы, чью фамилию мы указывать не станем, вдали от родины возникло психическое расстройство. В ЦМП она предоставила справку с диагнозом шизоаффективный психоз депрессивного типа. Однако даже этот документ не защитил ее от долга в размере четырех с лишним миллионов тенге.
Красиво начиналась карьера юриста Бахытжана БАЙКАДАМОВА В 2010 году он отбыл в Германию, чтобы получить образование по специальности “право”, а уже в 2013-м подал документы для устройства на госслужбу, поскольку согласно соглашению должен был отработать свои пять лет именно чиновником. Мужчина успешно прошел тестирование и был зачислен в кадровый резерв корпуса “Б”. Однако почему-то министерства и акиматы не спешили брать его на работу. Впрочем, было и объективное препятствие: как оказалось, Бахытжан в свое время был фигурантом уголовного дела, которое прекратили в связи с амнистией, но при проведении спецпроверки в правоохранительные органы его уже взять не могли. Лишь в 2016 году мечта Бахытжана сбылась - он попал в управление пассажирского транспорта акимата Астаны. Однако трехлетний простой не прошел для него даром - стипендии его лишили, и теперь он должник государства…
Конечно, случаи бывают самые разные. И действительно есть среди выпускников “Болашака” те, кто пытается обмануть государство, устраиваясь на фиктивную работу, платя минимальные налоги, лишь бы только не забрали заложенную квартиру. Есть и другие, кто после получения образования не хочет снова погружаться в нашу реальность, но и долг за учебу возвращать не желает, объясняя свои многомесячные отлучки за рубеж “служебной необходимостью”. Да и медицинские справки, оправдывающие низкую успеваемость, тоже написаны такими же людьми, как и мы, так что не всегда им можно верить. К слову, есть уже выпускники, которые сами хотят погасить долг, лишь бы не носить справки в ЦМП - их тяготит система контроля.
Настораживает другое: все, кто пытался в суде доказать свою правоту, вступая в споры с Центром международных программ, неизменно проигрывали. На этот момент обратил внимание известный юрист Сергей ФЕДОСЕЕВ, чья дочь Елена ФЕДОСЕЕВА также отучилась по “Болашаку”, а потом оказалась должником.
- Елена вернулась в Казахстан после обучения во Франции, открыла свою фирму, чтобы оказывать туристские услуги, - объясняет Сергей Федосеев. - И ей действительно по работе приходилось уезжать за границу, чтобы привлекать туристов. Несмотря на то что она исправно платила налоги, делала пенсионные отчисления, проживала в Казахстане, имела все регистрации, участвовала здесь в конкурсах, проходила обучение, стипендии ее лишили. Считаю данный отказ незаконным, поскольку, являясь гражданином Республики Казахстан, мой ребенок имел право согласно пункту 2 статьи 22 Конституции выезжать за пределы республики. До настоящего времени это право никто ей не ограничивал. Когда же мы обратились в суд, то оказалось, что у Центра международных программ есть только один аргумент: справка Пограничной службы КНБ, согласно которой дочь выезжала из страны. Наши же аргументы в суде слушать не стали. Я, например, спрашивал чиновников: вот если министр образования едет в командировку за границу, означает ли это, что он уже не работает министром? Нарушается ли непрерывность работы в этом случае? Где логика? Человек, выезжающий за рубеж, продолжает оставаться сотрудником казахстанской организации, если это подтверждают налоговая служба и пенсионный фонд. В итоге мы проиграли все инстанции вплоть до Верховного суда. И я обратил внимание, что ни один из студентов, лишенных стипендии, не смог доказать свою правоту в суде. Это наталкивает на предположение, что возврат этих денег - еще одна статья дохода госбюджета. Поставили задачу собирать эти деньги со студентов, вот ее и выполняют. В итоге мы заключили мировое соглашение и начали возмещать расходы государства. А Елена после этого случая приняла решение перебраться в Швейцарию, но пять лет в Казахстане она все же проработала. Имеет хорошую работу, вышла замуж, родила ребенка. Так что нет худа без добра…
Из нашего досье
Известные болашакеры
Куандык Бишимбаев, экс-министр национальной экономики, выпускник университета Джорджа Вашингтона (США). В настоящее время подозреваемый по делу о хищениях в холдинге “Байтерек”.
Бауыржан Байбек, аким города Алматы, выпускник Высшей школы города Любека (Германия).
Габидулла Абдрахимов, аким города Шымкента, выпускник университета Фрайбурга (Германия).
Магжан Ауэзов, председатель правления АО “Forte Bank”, выпускник Джорджтаунского университета (США).
Серик Сапиев, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион по боксу, выпускник университета Брунеля (Великобритания). В настоящее время депутат мажилиса.
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
http://www.time.kz/articles/zloba/2017/05/03/surovoe-nastojashee-budushego
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