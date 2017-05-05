Депутаты одобрили отмену принципа "пешеход всегда прав"
danilov 05 Мая 2017 в 14:51:12
Депутаты Мажилиса Парламента одобрили новые поправки, где некоторые штрафы заменили на лишение прав, а пешеходам предложили прописать обязанности.
Большинство депутатов – сами активные автолюбители. А потому можно предположить, что закон писали не только для народа, но и для себя.
Пешеход отныне не только имеет права, но и обязанности. Если в прежних нормах было лишь прописано, что разрешено и что запрещено пешеходу, то в новом законе отражено и то, что пешеход должен делать.
"Действующим Законом Республики Казахстан "О дорожном движении" предусмотрены обязанности всех участников дорожного движения, за исключением пешеходов, которые часто попадают в дорожно-транспортные происшествия вследствие своей беспечности или невнимательности. Отсутствие обязанностей пешехода порождает у него мысль о том, что в случае дорожно-транспортного происшествия ответственность должен нести водитель или иной участник дорожного движения, но никак не он", – объясняют необходимость введения поправки депутаты.
Пешеход обязан:
1) передвигаться по тротуарам и обочинам, пешеходным дорожкам и другим местам, обустроенным и приспособленным для движения;
2) пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, при их отсутствии в пределах видимости – на перекрёстках по линии тротуаров или обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка – под прямым углом к краю проезжей части дороги;
3) не создавать при пересечении проезжей части дороги вне пешеходного перехода помех для движения транспортных средств и не выходить из-за стоящего транспортного средства, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;
4) выходить на проезжую часть дороги на нерегулируемых пешеходных переходах, лишь будучи уверенным, что переход будет для него безопасен;
5) ожидать маршрутное транспортное средство и такси на остановочных пунктах, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине.
Будут ли пешеходы обязаны, уже в ближайшее время решат в Сенате.
https://informburo.kz/stati/mazhilis-rulit-deputaty-odobrili-otmenu-principa-peshehod-vsegda-prav.html