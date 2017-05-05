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В Казахстане
Депутаты одобрили отмену принципа "пешеход всегда прав"
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danilov 05 Мая 2017 в 14:51:12
Депутаты Мажилиса Парламента одобрили новые поправки, где некоторые штрафы заменили на лишение прав, а пешеходам предложили прописать обязанности.

Большинство депутатов – сами активные автолюбители. А потому можно предположить, что закон писали не только для народа, но и для себя.

Пешеход отныне не только имеет права, но и обязанности. Если в прежних нормах было лишь прописано, что разрешено и что запрещено пешеходу, то в новом законе отражено и то, что пешеход должен делать.

"Действующим Законом Республики Казахстан "О дорожном движении" предусмотрены обязанности всех участников дорожного движения, за исключением пешеходов, которые часто попадают в дорожно-транспортные происшествия вследствие своей беспечности или невнимательности. Отсутствие обязанностей пешехода порождает у него мысль о том, что в случае дорожно-транспортного происшествия ответственность должен нести водитель или иной участник дорожного движения, но никак не он", – объясняют необходимость введения поправки депутаты.

Пешеход обязан:

1) передвигаться по тротуарам и обочинам, пешеходным дорожкам и другим местам, обустроенным и приспособленным для движения;

2) пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, при их отсутствии в пределах видимости – на перекрёстках по линии тротуаров или обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка – под прямым углом к краю проезжей части дороги;

3) не создавать при пересечении проезжей части дороги вне пешеходного перехода помех для движения транспортных средств и не выходить из-за стоящего транспортного средства, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;

4) выходить на проезжую часть дороги на нерегулируемых пешеходных переходах, лишь будучи уверенным, что переход будет для него безопасен;

5) ожидать маршрутное транспортное средство и такси на остановочных пунктах, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине.

Будут ли пешеходы обязаны, уже в ближайшее время решат в Сенате.

https://informburo.kz/stati/mazhilis-rulit-deputaty-odobrili-otmenu-principa-peshehod-vsegda-prav.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 05.05.2017 в 14:55:41   # 601285
Quote:
за исключением пешеходов, которые часто попадают в дорожно-транспортные происшествия вследствие своей беспечности или невнимательности.

эти уже наверно больше не переходят...
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  EPon 05.05.2017 в 15:04:37   # 601288
"4) выходить на проезжую часть дороги на нерегулируемых пешеходных переходах, лишь будучи уверенным, что переход будет для него безопасен;"

Какими критериями Уверенности, пешеход будет руководствоваться ? Мерки, по которым соизмеряется термин " Безопасный переход"! (То, что в понятии водителя безопасно, (на его взгляд), для пешехода может оказаться фатальной опасностью). Должно быть чётки прописано, что обязаны делать пешеходы, в строгом соответствии с Законом. а не так: " - Лишь будучи уверенным..."

Водитель — есть существо высшее по отношению к пешеходу, потому как пешеход — произошел от обезьяны, а водитель — от пешехода.

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  Zoggyla 05.05.2017 в 15:04:39   # 601289
Чтобы у всех депутатов одновременно сломались авто, а таксисты по поводу ввели депутатские расценки. Зудит, зудит, все о народе беспокоятся.
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  МишкаНаСевер 05.05.2017 в 15:26:44   # 601294
Я бы еще организовал какое-нибудь обучение знакам регулировщика
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  alpha_portal 05.05.2017 в 15:36:35   # 601297
Чет я не понял... в ПДД же по-моему приблизительно то же самое было написано, ну как минимум про переход дороги...
Интересно а кто будет отвечать если какой нибудь долбан выскочит под колесо в не положеном месте?
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  Мясников 05.05.2017 в 15:38:16   # 601298
Весь город лежаками накидать каждые 100 метров и норм будет
да и еще, за то что водила на скошенном (забранной у пешехода территории)пешеходе для поворачивающих не пропустит
ампутировать ногу на месте
водила должен ссаться за рулем а не борзеть!

строго запретить летать во дворах - макс. дозволить скорость не выше 15 км час
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