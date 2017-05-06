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В Казахстане
В Алматы открылась поликлиника с без регистратуры
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Гость 06 Мая 2017 в 09:37:22
В Медеуском районе Алматы на базе городской клинической больницы №5 открылась новая поликлиника, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Главный врач больницы Болат Садыков отметил, что для удобства пациентов в поликлинике отошли от традиционного понятия регистратуры.

"Встречать, консультировать и сопровождать посетителей сейчас будут специально обученные менеджеры, оснащенные рациями. Сейчас наши специалисты работают на самом современном европейском оборудовании. К примеру, в кабинете отоларинголога установлено одно из лучших. В целом, стоимость строительства объекта с установкой оборудования составила 1,5 миллиарда тенге", - рассказал Садыков.

В новом четырехэтажном здании расположены центр семейного, детского здоровья, сурдологический и реабилитационный центры, физиодиагностическое отделение и клинико-диагностическая централизованная лаборатория, к которой прикреплены пять лечебных учреждений.

"Нам закупили самое необходимое оборудование. Среди них есть авторефлектометр, его особенность в том, что можно очень быстро выявить болезнь глаз у детей с двух месяцев. Более того, есть аппарат, который может выявить глазное давление. То есть, теперь мы не будем работать по старым методам. Все в автоматическом режиме сделают вот эти устройства", - отметил врач-офтальмолог Елдос Тусипбаев.

Лечебное учреждение будет обслуживать до 600 человек и обрабатывать до 20 тысяч анализов в день.

Today.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Marvel 06.05.2017 в 10:07:06   # 601447
-Вам чай с молоком или без?
-С молоком без!!!

))))))
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  bozon house 06.05.2017 в 10:50:13   # 601455
О! новая медспециальность. Менеджер безрегистратурных клиник.
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