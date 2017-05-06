В РК с 2018 года отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать

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Гость 06 Мая 2017 в 09:38:08
На сегодняшний день, по информации вице-министра, в Казахстане платят три вида соцпомощи малообеспеченным семьям, имеющим доход ниже 40% от прожиточного минимума. Все эти три выплаты будут объединяться в одну адресную социальную помощь в новом формате. Новый формат социальной помощи будет двух видов: безусловная и обусловленная денежная помощь. Безусловную социальную помощь, как сообщила Светлана Жакупова, будут получать те семьи, которые в силу объективных причин не имеют возможности работать. Например, это может быть одинокая женщина, которая по уходу за ребенком сможет получать соцпомощь без каких-либо условий. Обусловленная денежная помощь будет оказываться семьям, в составе которых есть хотя бы один трудоспособный человек. С этой семьей будет заключаться социальный контракт, где одним из условий будет трудоустройство трудоспособного члена семьи и получение им заработной платы параллельно с получением адресной социальной помощи.
"Трудоспособные члены семьи не должны отказываться от трудоустройства, в случае отказа от трудоустройства будут применены к данной семье штрафные санкции. Это означает, что если человек отказывается в первый раз, сумма пособия уменьшается на 50% для трудоспособных членов семьи. Если отказывается второй раз беспричинно, то, соответственно, прекращаются выплаты всем трудоспособным членам семьи. Остаются безусловные выплаты для нетрудоспособных — это дети и мамы, которые сидят дома по уходу за детьми до 7 лет", — сообщила Жакупова на брифинге в службе центральных коммуникаций.
По информации министерства прогнозируется, что адресную помощь будут получать более миллиона казахстанцев.
Sputnik Казахстан