Оралманов и военных могут исключить из очереди на госжильё
Гость 15 Мая 2017 в 12:38:24
Новые условия получения государственного жилья рассматривают в Правительстве для оралманов и военнослужащих.
Репатриантов, стоящих в очереди на жильё из государственного фонда, и военнослужащих предлагают исключить из списка очередников, передаёт Elorda.info.
"Мы неоднократно давали в Правительство предложения и до сих пор на них настаиваем, что данную категорию необходимо из очерёдности исключить. Наше предложение сейчас активно обсуждается в Правительстве", – сказал руководитель городского управления жилья Руслан Ахметов на заседании постоянных комиссий маслихата.
Он отметил, что вопрос относительно пятилетнего срока с момента отчуждения имущества обсуждается и с акимом Астаны.
"Если человек однажды получил квартиру из госфонда, необходимо ограничить его от получения ещё одного жилья", – пояснил он.
Оралманы по квоте могут въехать на территорию Казахстана в один из регионов и вместо жилья получить денежную компенсацию, что никак невозможно зафиксировать в базе данных, а затем переехать в столицу и встать в очередь на получение жилья.
При постановке в очередь управление жилья проверяет регистрацию в столице и наличие жилья на территории республики.
Помимо этого планируется военнослужащих исключить из списка и поставить в отдельную очередь. Для них будут продуманы льготные условия кредитования. Таким образом специалисты управления намерены сократить вдвое число очередников.
На сегодня в Астане число нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда составляет 45 516 человек.
https://informburo.kz/novosti/oralmanov-i-voennyh-mogut-isklyuchit-iz-ocheredi-na-goszhilyo-.html