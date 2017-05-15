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В Казахстане
Оралманов и военных могут исключить из очереди на госжильё
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Гость 15 Мая 2017 в 12:38:24
Новые условия получения государственного жилья рассматривают в Правительстве для оралманов и военнослужащих.

Репатриантов, стоящих в очереди на жильё из государственного фонда, и военнослужащих предлагают исключить из списка очередников, передаёт Elorda.info.

"Мы неоднократно давали в Правительство предложения и до сих пор на них настаиваем, что данную категорию необходимо из очерёдности исключить. Наше предложение сейчас активно обсуждается в Правительстве", – сказал руководитель городского управления жилья Руслан Ахметов на заседании постоянных комиссий маслихата.

Он отметил, что вопрос относительно пятилетнего срока с момента отчуждения имущества обсуждается и с акимом Астаны.


"Если человек однажды получил квартиру из госфонда, необходимо ограничить его от получения ещё одного жилья", – пояснил он.

Оралманы по квоте могут въехать на территорию Казахстана в один из регионов и вместо жилья получить денежную компенсацию, что никак невозможно зафиксировать в базе данных, а затем переехать в столицу и встать в очередь на получение жилья.

При постановке в очередь управление жилья проверяет регистрацию в столице и наличие жилья на территории республики.

Помимо этого планируется военнослужащих исключить из списка и поставить в отдельную очередь. Для них будут продуманы льготные условия кредитования. Таким образом специалисты управления намерены сократить вдвое число очередников.

На сегодня в Астане число нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда составляет 45 516 человек.

https://informburo.kz/novosti/oralmanov-i-voennyh-mogut-isklyuchit-iz-ocheredi-na-goszhilyo-.html
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  Zoggyla 15.05.2017 в 14:59:52   # 603311
Quote:
"Если человек однажды получил квартиру из госфонда, необходимо ограничить его от получения ещё одного жилья", – пояснил он.
А оказывается элементарное требует особых решений. Пизнес какой-то.
PS. Вот прибыл человек на ПМЖ, получил пакет льгот, жилье и... раз и растворился на просторах РК, а потом всплыл в Караганде, Астане. А где все эти базы данных? Для чего они?
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