Вторая волна эмиграции казахстанцев в Россию: что случилось?

Ощущение тревоги есть. В общем то все надежды на спокойствие связаны с НАНом, но он то не вечен. Кто придет ему на смену, какую поведет политику, мрак впереди, потому и тревога. Не скажу что повсеместно и часто, но нет нет да ловлю на себе презрительный взгляд "коренного".