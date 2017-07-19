В Казахстане создана нацкомпания «Казах туризм»

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danilov 19 Июля 2017 в 15:46:06
Постановлением правительства создана национальная компания АО «Казах туризм». Об этом сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«На прошлой неделе постановлением Правительства создали национальную компанию АО „Казах туризм“. Первая задача этого акционерного общества — продвижение туристического потенциала за рубежом, второе — привлечение инвестиций. Мы хотим через нацкомпанию привлечь инвесторов в туристскую отрасль», — сообщил министр.
Арыстанбек Мухамедиулы заверил, что зарубежные инвесторы заинтересованы в выходе на туристский рынок Казахстана.
О создании специализированной национальной компании говорили в ходе заседания правительства 1 июля. Тогда сообщалось, что компания должна будет выполнять девять основных функций:
1) продвижение Казахстана в качестве международной туристской дестинации (территории для посещения туристов);
2) профессиональное управление туристским брендом Казахстана;
3) формирование и реализация стратегии маркетинга;
4) привлечение въездных и внутренних туристов;
5) стимулирование притока внешних и внутренних инвестиций в туристскую индустрию;
6) участие на миноритарной основе в инвестиционных проектах;
7) создание центров по подготовке квалифицированных специалистов для туристской отрасли;
8) в качестве дополнительных функций планируется, что в 2018 году Организация выступит в качестве оператора-лизингополучателя по Программе поддержки отечественного производителя;
9) организация выступит в качестве координатора пилотного проекта по охотничье-трофейному туризму в рамках ГЧП.
https://kapital.kz/gosudarstvo/61558/v-kazahstane-sozdana-nackompaniya-kazah-turizm.html