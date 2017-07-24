В пяти областях Казахстана прогнозируют аномально жаркую погоду

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danilov 24 Июля 2017 в 14:33:03
Штормовое предупреждение о приближающейся изнурительной жаре распространили синоптики РГП "Казгидромет" 23 июля.
"Днём 25-29 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. Днём 25-29 июля в Кызылординской, Южно-Казахстанской областях местами также ожидается сильная жара в 45 градусов", – предупредили синоптики.
Знойная погода ждёт 26-30 июля ещё и жителей Жамбылской и Алматинской областей. Местами там будет до 40-43 градусов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
а то у нас не лето а х.. пойми что