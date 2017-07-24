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В Казахстане
В пяти областях Казахстана прогнозируют аномально жаркую погоду
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danilov 24 Июля 2017 в 14:33:03
Вместе с ЮКО аномальная погода застигнет и жителей Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской и Алматинской областей.



Штормовое предупреждение о приближающейся изнурительной жаре распространили синоптики РГП "Казгидромет" 23 июля.

"Днём 25-29 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. Днём 25-29 июля в Кызылординской, Южно-Казахстанской областях местами также ожидается сильная жара в 45 градусов", – предупредили синоптики.
Знойная погода ждёт 26-30 июля ещё и жителей Жамбылской и Алматинской областей. Местами там будет до 40-43 градусов.
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  Кирсан 24.07.2017 в 15:02:18   # 619950
Неееет
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  Zoggyla 24.07.2017 в 15:04:18   # 619952
Крепитесьохлаждайтесь кто чем может.
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  КЕДЫ 24.07.2017 в 15:10:19   # 619956
блин как я вам завидую
а то у нас не лето а х.. пойми что
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  звукач 24.07.2017 в 16:40:03   # 620008
Еще градусов на 5-10 потеплеет и начнем дохнуть
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