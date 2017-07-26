Новый казахский алфавит появится до конца года

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danilov 26 Июля 2017 в 17:09:52
Об этом в среду, 26 июля, на пресс-конференции рассказал министр образования и науки Ерлан САГАДИЕВ.
Он подчеркнул, что это важный проект, к которому нужно подходить с осторожностью.
- В этом году единственное, что нужно сделать, – принять какой-то приемлемый для всех алфавит. Нужно подготовить несколько вариантов, их обсудить, а уже дальше потом выстроить план работы по переходу на латиницу. Специальная комиссия по этому поводу создана, она работает, - отметил глава Минздрава.
К слову, в конце июня на V Всемирном курултае казахов глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ поставил задачу ускорить переход на латиницу, отметив, что нет оснований затягивать процесс.
По словам президента, это поможет еще больше сплотить казахов.
Тем временем ускоренными темпами начинается внедрение перехода на трехъязычное образование.
Ерлан Сагадиев сообщил, что с 1 сентября более 500 классов добровольно в рамках эксперимента хотят перейти на преподавание на английском языке.
- Для нас этот эксперимент очень важен. В течение года мы будем отслеживать детей, учителей школ, уже по результатам этих данных в следующем году произойдет у нас обсуждение с преподавательским и родительским сообществом. Мы примем окончательный график на преподавание на трех языках. Но результаты на сегодня очень обнадеживающие. Дети не боятся, родители одобряют, учителя показывают хорошие результаты, - с оптимизмом заявил министр образования.
Он также рассказал, что начинается массовое обучение преподавателей английскому языку.
- Где-то 4 тысячи учителей уже поступили на курсы. В сентябре еще 8 тысяч человек приступят к обучению на углубленных курсах, - рассказал Сагадиев.
Кроме того, он отметил, что каждый год курсы переподготовки проходят 70 тысяч казахстанских учителей.
http://ratel.kz/raw/novyj_kazahskij_alfavit_pojavitsja_do_kontsa_goda
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 26.07.2017 17:48:58
Супер, а то переклбчение на клаве замучила
Супер, а то переклбчение на клаве замучила
Кстати да, это наверно единственный плюс