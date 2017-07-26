Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Новый казахский алфавит появится до конца года
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Июля 2017 в 17:09:52
Переход на латиницу уже не за горами. До конца 2017 года правительство обещало разработать новый алфавит казахского языка.

Об этом в среду, 26 июля, на пресс-конференции рассказал министр образования и науки Ерлан САГАДИЕВ.

Он подчеркнул, что это важный проект, к которому нужно подходить с осторожностью.

- В этом году единственное, что нужно сделать, – принять какой-то приемлемый для всех алфавит. Нужно подготовить несколько вариантов, их обсудить, а уже дальше потом выстроить план работы по переходу на латиницу. Специальная комиссия по этому поводу создана, она работает, - отметил глава Минздрава.

К слову, в конце июня на V Всемирном курултае казахов глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ поставил задачу ускорить переход на латиницу, отметив, что нет оснований затягивать процесс.

По словам президента, это поможет еще больше сплотить казахов.

Тем временем ускоренными темпами начинается внедрение перехода на трехъязычное образование.

Ерлан Сагадиев сообщил, что с 1 сентября более 500 классов добровольно в рамках эксперимента хотят перейти на преподавание на английском языке.

- Для нас этот эксперимент очень важен. В течение года мы будем отслеживать детей, учителей школ, уже по результатам этих данных в следующем году произойдет у нас обсуждение с преподавательским и родительским сообществом. Мы примем окончательный график на преподавание на трех языках. Но результаты на сегодня очень обнадеживающие. Дети не боятся, родители одобряют, учителя показывают хорошие результаты, - с оптимизмом заявил министр образования.

Он также рассказал, что начинается массовое обучение преподавателей английскому языку.

- Где-то 4 тысячи учителей уже поступили на курсы. В сентябре еще 8 тысяч человек приступят к обучению на углубленных курсах, - рассказал Сагадиев.

Кроме того, он отметил, что каждый год курсы переподготовки проходят 70 тысяч казахстанских учителей.

http://ratel.kz/raw/novyj_kazahskij_alfavit_pojavitsja_do_kontsa_goda
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Клавиша 26.07.2017 в 17:22:22   # 620374
поощрить | покарать
  Даун 26.07.2017 в 17:48:58   # 620377
Супер, а то переклбчение на клаве замучила
поощрить | покарать
  Алматынец 26.07.2017 в 18:04:34   # 620378
Вам не кажется, что с помощью этой латинизации пытаются отвлечь наше внимание от чего то другого? Вспомните когда говорили про Казак елi, вся страна это обсуждала, а потом хоп и доллар подорожал с 70 до 150 тг.
поощрить | покарать
  12АТП2 26.07.2017 в 18:44:26   # 620379
Цитата: Даун от 26.07.2017 17:48:58
Супер, а то переклбчение на клаве замучила

Кстати да, это наверно единственный плюс
поощрить | покарать
  Skype 26.07.2017 в 19:50:46   # 620386
Народ спрашивать не надо ?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь