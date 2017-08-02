СНиПы отменят в Казахстане до конца года.

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Гоги80 02 Августа 2017 в 14:03:25
«Внедрена новая нормативная база для еврокодов - это 49 шаг (Плана нации). И до конца 2019 года будет осуществлен полный переход к этой системе. До конца года будут отменены СНиПы по общим строительным вопросам - это 189 единиц. Взамен будут внедрены новые нормы и правила, отвечающие современным требованиям», - отметил Айдарбаев.
Напомним, что 49 шаг Плана нации «100 конкретных шагов по пяти институциональным реформам» предусматривает внедрение системы еврокодов взамен устаревших строительных норм и правил, применяемых с советского периода.
В документе отмечается, что принятие новых нормативов позволит применять инновационные технологии и материалы, повысить конкурентоспособность казахстанских специалистов на рынке строительных услуг, а также создаст возможность для выхода казахстанских компаний на зарубежные рынки услуг в сфере строительства.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
Не отменят а ЗАМЕНЯТ
В документе отмечается, что принятие новых нормативов позволит применять инновационные технологии и материалы, повысить конкурентоспособность казахстанских специалистов на рынке строительных услуг, а также создаст возможность для выхода казахстанских компаний на зарубежные рынки услуг в сфере строительства.
Сначала у себя научиться надо строить хотя бы по старым СНиПам. А потом уже мечтать о зарубежных подрядах и новых нормах.
Старые СНиПы создавались с привлечением научных институтов в области строительства и материалов. И то, что тогда строилось, стоит до сих пор. О качестве современного строительства промолчу. Все сами все видят: дороги, дома, мосты, коммуникации и прочее.
Цитата: 332-712 от 02.08.2017 16:19:00
у нас еще остались строительные специальности в ВУЗах? профессиональных строителей готовят?
у нас еще остались строительные специальности в ВУЗах? профессиональных строителей готовят?
Что за оскорбительные вопросы Вы задаёте ???
А кто же по Вашему построил все красотищу вокруг. Астана Алма ата, микрорайоны за кладбищем ?!?!
Евроремонт в хрущевке.
Вот и нормы.
Цитата: Makintosh от 02.08.2017 17:28:20
они подготовили экономическое обоснование отказа от СНиПов ? СНиП-это своего рада Конституция в строительной отрасли. Могли бы просто поправки внести.
они подготовили экономическое обоснование отказа от СНиПов ? СНиП-это своего рада Конституция в строительной отрасли. Могли бы просто поправки внести.
Поправки - это не по нашему, слишком мелко. Надо глобальней же. Сначала все порушить, придумать свое, а через несколько лет убедиться, что стало только хуже. Назад вернуть - гордость не позволит. Поэтому продолжат дальше изобретать велосипед. Образование и медицина тому пример.