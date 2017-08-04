В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний, скрывающих информацию о владельцах

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danilov 04 Августа 2017 в 16:11:09
Глава нацсекретариата ИПДО сообщила, что сегодня 70% недропользователей и предприятий горно-металлургического сектора Казахстана скрывают сведения о конечных бенефициарах. Остальные 30%, по ее словам, - это те, кто листингуется на бирже, и, соответственно, им невыгодно скрывать такие данные.
"Хочу сразу оговорить, что те, кто скрывает владельцев – это не нацкомпании, они-то как раз открыты. Это могут быть их "дочки" или "внучки", в которых доля участия государства небольшая. Когда вступит в действие Кодекс о недрах, предоставление права на пользование ими будет обязывать владельцев раскрывать своих конечных бенефициаров", - пояснила Джантуреева.
По ее словам, в отчете Казахстана по ИПДО за 2016 год могут быть раскрыты данные по соглашениям о разделе продукции с недропользователями.
"Мы раскроем долю раздела продукции государства, долю подрядчика мы пока не можем раскрыть. Будет ли опубликована данная информация – это решит национальный совет заинтересованных сторон, который и утверждает окончательный вариант отчета. В совет входят представители министерства энергетики, Минфина, министерства по инвестициям и развитию, четыре депутата, представители "Казэнержди", НПО, компаний "Шелл", "Шеврон" и НСОС. Всего 12 человек", - пояснила она.
В свою очередь, член национального секретариата ИПДО Сара Кулжанова разъяснила, что в Великобритании, Кыргызстане и России уже используются санкции в отношении тех недропользователей, которые скрывают владельцев.
"К примеру, в Кыргызстане за это забирают лицензии и не разрешают использовать недра, в Великобритании штрафы есть. В Казахстане еще не определили, какие виды санкций будут выбраны, но в сентябре на круглом столе этот вопрос будет обсуждаться", - заявила она.
Напомним, Казахстан присоединился к Инициативе прозрачности добывающих отраслей в 2005 году. Она предусматривает полное раскрытие информации компаний-недропользователей и опубликование ежегодных отчетов о своей деятельности. В настоящее время присоединение к ИПДО для недропользователей является добровольным, но в 2020 году оно станет обязательным.
https://lsm.kz/vopros-vvedeniya-sankcij-dlya-nedropol-zovatelej-obsudyat-v-kazahstane-osen-yu
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