Уже в новом году часть казахстанцев не сможет рассчитывать на приезд скорой помощи

Епта, было бы еще качество обслуживания достойное у скорой! Короче говоря система здравохраниения в нашей стране толкает нас к пословице : ""Человек к 40 годам либо сам себе доктор, либо паталогоанатом"
То есть оплачивая ОСМС каждый месяц из своих кровных я даже не смогу вызвать скорую? Тогда отдайте скорую из бюджета на полное самообеспечение. Офигенная забота о гражданах. Вообще конечно писец получается- за учебу плати, за вуз плати, за армию плати, чтоб не идти в армию плати, налог с ЗП плати, за то что купил машину с этого ЗП плати, за то что купил землю с этого ЗП плати, за то что купил дом с этого ЗП плати, за медицину плати, соцналог плати, чтоб получить пенсию плати опять с ЗП, хочешь собственное дело, тоже херову тучу налогов плати. А государство мне взамен дает право топтать эту землю и дышать этим воздухом гордо называющейся Казахстан.