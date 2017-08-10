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В Казахстане
Уже в новом году часть казахстанцев не сможет рассчитывать на приезд скорой помощи
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danilov 10 Августа 2017 в 10:02:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 10.08.2017 в 10:16:54   # 623541
Если хил, то сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте люди обтирание
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  niko19 10.08.2017 в 10:26:51   # 623547
Епта, было бы еще качество обслуживания достойное у скорой! Короче говоря система здравохраниения в нашей стране толкает нас к пословице : ""Человек к 40 годам либо сам себе доктор, либо паталогоанатом"
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  Lokki 10.08.2017 в 10:34:38   # 623549
То есть оплачивая ОСМС каждый месяц из своих кровных я даже не смогу вызвать скорую? Тогда отдайте скорую из бюджета на полное самообеспечение. Офигенная забота о гражданах. Вообще конечно писец получается- за учебу плати, за вуз плати, за армию плати, чтоб не идти в армию плати, налог с ЗП плати, за то что купил машину с этого ЗП плати, за то что купил землю с этого ЗП плати, за то что купил дом с этого ЗП плати, за медицину плати, соцналог плати, чтоб получить пенсию плати опять с ЗП, хочешь собственное дело, тоже херову тучу налогов плати. А государство мне взамен дает право топтать эту землю и дышать этим воздухом гордо называющейся Казахстан.
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  jumanjiqz 10.08.2017 в 10:45:51   # 623551
Дайте уж сразу в разряде платных услуг сделать, а то уже как-то неудобно становится звонить в скорую и взывать неотложку.
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  titus 10.08.2017 в 10:59:08   # 623553
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