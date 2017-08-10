Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Под Алма-Атой разбился самолет Академии гражданской авиации.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
doodles 10 Августа 2017 в 12:52:28
АЛМА-АТА, 10 авг — РИА Новости, Михаил Егорин. Два человека погибли в результате падения в Алма-Атинской области самолета Tecnam 2002, принадлежащего Академии гражданской авиации, сообщил в четверг комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"По первоначальным данным, сегодня в 09.53 (06.53 мск) во время выполнения учебно-тренировочного задания воздушное судно Tecnam 2002 упало на удалении два километра от аэродрома Азем. Два человека погибли (пилот-инструктор, курсант). Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации", — говорится сообщении.
По данным комитета, аэродром Азем находится на расстоянии 43 километра от Алма-Аты.

Департамент расследования происшествий на транспорте министерства по инвестициям и развитию начал расследование.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Makintosh 10.08.2017 в 17:00:48   # 623599
Фамилии известны?
поощрить | покарать
  vvka 10.08.2017 в 17:14:20   # 623603
На взлете. Порыв ветра. Жалко парней.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь