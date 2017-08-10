Под Алма-Атой разбился самолет Академии гражданской авиации.

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doodles 10 Августа 2017 в 12:52:28
"По первоначальным данным, сегодня в 09.53 (06.53 мск) во время выполнения учебно-тренировочного задания воздушное судно Tecnam 2002 упало на удалении два километра от аэродрома Азем. Два человека погибли (пилот-инструктор, курсант). Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации", — говорится сообщении.
По данным комитета, аэродром Азем находится на расстоянии 43 километра от Алма-Аты.
Департамент расследования происшествий на транспорте министерства по инвестициям и развитию начал расследование.