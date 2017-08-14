Обладателей "Алтын белгi" лишат практически всех преимуществ в 2018 году

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danilov 14 Августа 2017 в 17:46:55
В связи с небывалым ростом выпускников, получивших знак "Алтын белгi" в этом году, в Министерстве образования и науки решили уравнять шансы всех абитуриентов.
Преимущество поступающих со знаком отличия будет учитываться лишь при наборе одинакового количества баллов, рассказала директор департамента высшего и послевузовского образования Гульзат Кобенова.
"Мы уже говорили о том, что мы будем работать над законодательством. В этом году количество обладателей "Алтын белгi", участвовавших в конкурсе, выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Вот здесь и возник вопрос у родителей", – сказала Гульзат Кобенова в кулуарах брифинга в СЦК.
Кобенова рассказала, что нынешние правила были введены с учётом внедрения нового формата ЕНТ, с учётом того, что дети сдавали два профильных предмета и имели больше шансов выбрать себе профессию из более широкого круга специальностей.
"Именно с учётом рекомендаций были пересмотрены списки обладателей грантов, но на следующий год все категории, которые имеют либо преимущественные права, либо имеют квоту определённую, безусловно, будут согласованы со всеми государственными органами, и потом будет выработана единая позиция. Над законодательством мы будем работать обязательно", – сказала Гульзат Кобенова.
В МОН решили, что присуждение знаков останется также за школами. Однако вопрос о получении дополнительных преимуществ стоять не должен, и все абитуриенты должны обладать равными правами.
"Способностей у ребёнка не отнять. Одарённый ребёнок в любом случае получит "Алтын белгi". При этом присуждение грантов всегда проходит на конкурсной основе. Преимущественное право будет только в том случае, если будет равное количество баллов, когда будут в конкурсе один ребёнок с "Алтын белгi", другой ребёнок – без. Вот тогда может быть преимущественное право за "Алтын белгi", – добавила она.
Ранее в министерстве объяснили, откуда появилось такое небывалое количество выпускников со знаком "Алтын белгi". Такой рост обладателей престижной награды связан с тем, что казахстанские школы наделили правом присуждать знак самостоятельно, без учёта результата ЕНТ.
https://informburo.kz/novosti/obladateley-altyn-belgi-lishat-prakticheski-vseh-preimushchestv-v-2018-godu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 14.08.2017 в 18:01:46 # 624215
И зачем после такого стремиться получить золотую медаль в школе? Зачем усераться над учебниками? Зачем вообще тогда поступать в наши вузы, если нет никакого преимущества? Что троишник поступит, что отличник поступит.
Если ребенок одаренный, то он с легкостью поступит в любой зарубежный ВУЗ и получит превосходное образование.
А потом мы начинаем трубить, что надо удержать отток будущих специалистов. Ну-ну...
alpha_portal 14.08.2017 в 18:11:35 # 624218
А что толку то от этих махинаций? Где учиться в КЗ? И на кого? Смысл всего этого, если никто практически не верит в наше "образование"?
У детей был стимул - золотая медаль! Приимущество и отметка во всех дальнейших инстанциях... только вот покупают большинство медалей. У меня есть знакомая которая закончила и школу и вуз в России с золотом: послаблений много в итоге в разных сферах, зато степендия, отдельная комната в общаге но по профильным предметам препода не слазили - натоскали студетку по предметам. После универа от предложений работодателкй отбивалась.
А у нас какое будущее даже с золотом теперь? Никакого... короче с телефона неудобно чепятать закончу мысль
alpha_portal 14.08.2017 в 18:41:46 # 624232
едридмадрид 14.08.2017 в 19:28:56 # 624238
Цитата: alpha_portal от 14.08.2017 18:41:46
Или же корупцию официально узаконят или все бестолку
Или же корупцию официально узаконят или все бестолку
подробнее пожлуйста , про узаконенною корупцию ,
как это и где это ?
alpha_portal 14.08.2017 в 19:53:08 # 624240
Цитата: едридмадрид от 14.08.2017 19:28:56
подробнее пожлуйста , про узаконенною корупцию ,
как это и где это ?
Цитата: alpha_portal от 14.08.2017 18:41:46
Или же корупцию официально узаконят или все бестолку
Или же корупцию официально узаконят или все бестолку
подробнее пожлуйста , про узаконенною корупцию ,
как это и где это ?
Есть бабки - плати и получай без очереди и проблем. Так же выглядит? Ну как то так чтоли. Я хз как, я помню чтт такой вариант тоже неоднократно обсуждался в различных политических токшоу...