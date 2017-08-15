Почему победительница конкурса Technovation Challenge в Кремниевой долине не получает грант на обучение в КазНТУ

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Гость 15 Августа 2017 в 16:23:49
Похожая ситуация и в Алматы: правда, здесь папы и мамы пришли сразу в вузы - с целью восстановления справедливости.
Многие недовольны результатами распределения грантов.
Одна их таких мам - Сауле КЕНЖЕГАЛИЕВА.
О ее дочери Ажар СУЛТАНСИХ в прошедшие выходные писали все казахстанские СМИ: в составе команды /flash Makerspace Almaty она получила Гран-при на конкурсе Technovation Challenge в Сан-Франциско.
Но это было там, в США: презентация проекта QamCare (от казахского слова «қамкор» - поддержка, уход) генеральному директору корпорации Google Сундару ПИЧАИ (на снимке справа), выход на награждение с казахстанским флагом, всеобщее признание, поздравления...
А здесь, в родной стране, девочка с блестящими способностями сдает ЕНТ и подает документы в КазНТУ имени К.Сатпаева на специальность «архитектор», но, набрав 114 баллов из 120, не получает грант.
Ее мама Сауле Кенжегалиева считает, что это несправедливая оценка.
Ажар (на снимке) в 2016 году с отличием окончила школу им. Кастеева и в 2017-м в течение пяти месяцев проходила практику в японской архитектурной компании у известного зодчего, ученика Кисе КУРОКАВЫ - Юджи ИМАЙО, где, кстати, отметили талант юной казахстанки, ее упорство и способность быстро учиться.
А теперь в активе у Ажар есть, кроме всего вышеперечисленного, командная награда за лучшее мобильное приложение.
Но несмотря на все это, девочка не проходит на образовательный грант в наш казахстанский университет.
А потом мы удивленно говорим, что из страны «утекают лучшие умы».
В связи со всей этой ситуацией – вопрос к Министерству образования и науки РК.
Как известно, до этого года обладатели знака «Алтын белгі», победители республиканских, международных Олимпиад по предметам, выпускники Назарбаев Интеллектуальных школ освобождались от сдачи ЕНТ и автоматически становились обладателями образовательного гранта.
После принятия в 2016-м году поправок в закон «Об образовании» они сдают единый национальный тест и могут претендовать на образовательный грант только на общих основаниях.
Но: при равном количестве баллов за ними сохраняется преимущественное право на получение грантов.
А теперь скажите – к какой из этих категорий (ну, например, к «победителям международных олимпиад») можно приравнять победу на конкурсе в Кремниевой долине? И могут ли такие дети получать какие-нибудь преимущества в родном Отечестве?
Фото из личного архива команды Сауле Кенжегалиевой и команды /flash Makerspace Almaty.
http://www.ratel.kz/raw/google_kazahstanu_ne_ukaz
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 15.08.2017 в 17:19:32 # 624469
Патамушто
alpha_portal 15.08.2017 в 19:40:10 # 624514
Еще что-то доказывать кому то. Плюнь смело в литцо тех кто тебе грант не дает и отправляйся в Россию на бюджете и со степендией учиться!