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В Казахстане
Почему победительница конкурса Technovation Challenge в Кремниевой долине не получает грант на обучение в КазНТУ
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Гость 15 Августа 2017 в 16:23:49
12 августа родители абитуриентов, не получивших образовательные гранты, штурмовали в Астане Министерство образования.



Похожая ситуация и в Алматы: правда, здесь папы и мамы пришли сразу в вузы - с целью восстановления справедливости.

Многие недовольны результатами распределения грантов.

Одна их таких мам - Сауле КЕНЖЕГАЛИЕВА.

О ее дочери Ажар СУЛТАНСИХ в прошедшие выходные писали все казахстанские СМИ: в составе команды /flash Makerspace Almaty она получила Гран-при на конкурсе Technovation Challenge в Сан-Франциско.

Но это было там, в США: презентация проекта QamCare (от казахского слова «қамкор» - поддержка, уход) генеральному директору корпорации Google Сундару ПИЧАИ (на снимке справа), выход на награждение с казахстанским флагом, всеобщее признание, поздравления...



А здесь, в родной стране, девочка с блестящими способностями сдает ЕНТ и подает документы в КазНТУ имени К.Сатпаева на специальность «архитектор», но, набрав 114 баллов из 120, не получает грант.

Ее мама Сауле Кенжегалиева считает, что это несправедливая оценка.

Ажар (на снимке) в 2016 году с отличием окончила школу им. Кастеева и в 2017-м в течение пяти месяцев проходила практику в японской архитектурной компании у известного зодчего, ученика Кисе КУРОКАВЫ - Юджи ИМАЙО, где, кстати, отметили талант юной казахстанки, ее упорство и способность быстро учиться.



А теперь в активе у Ажар есть, кроме всего вышеперечисленного, командная награда за лучшее мобильное приложение.

Но несмотря на все это, девочка не проходит на образовательный грант в наш казахстанский университет.

А потом мы удивленно говорим, что из страны «утекают лучшие умы».

В связи со всей этой ситуацией – вопрос к Министерству образования и науки РК.

Как известно, до этого года обладатели знака «Алтын белгі», победители республиканских, международных Олимпиад по предметам, выпускники Назарбаев Интеллектуальных школ освобождались от сдачи ЕНТ и автоматически становились обладателями образовательного гранта.

После принятия в 2016-м году поправок в закон «Об образовании» они сдают единый национальный тест и могут претендовать на образовательный грант только на общих основаниях.

Но: при равном количестве баллов за ними сохраняется преимущественное право на получение грантов.

А теперь скажите – к какой из этих категорий (ну, например, к «победителям международных олимпиад») можно приравнять победу на конкурсе в Кремниевой долине? И могут ли такие дети получать какие-нибудь преимущества в родном Отечестве?

Фото из личного архива команды Сауле Кенжегалиевой и команды /flash Makerspace Almaty.

http://www.ratel.kz/raw/google_kazahstanu_ne_ukaz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 15.08.2017 в 16:33:00   # 624460
Сволочи, вот реально достойная девушка на которую наша страна положила болт!!!
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  KapitanNemo 15.08.2017 в 17:19:32   # 624469
Почему не получает грант?
Патамушто
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  Софруджу 15.08.2017 в 19:37:15   # 624513
А насчёт распределения. В этом году на одну такую девочку два десятка липовых Алтын белгi. Поэтому ещё раз говорю - в принципе решение уравнять их правильное Другое дело, что и липовых ЕНТ не мало, и грантов выделено слишком мало, в принципе на некоторые социально важные специальности.
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  alpha_portal 15.08.2017 в 19:40:10   # 624514
Глупышка! Едь учись в Россию! Раз здесь такие ненужны
Еще что-то доказывать кому то. Плюнь смело в литцо тех кто тебе грант не дает и отправляйся в Россию на бюджете и со степендией учиться!
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  vvka 15.08.2017 в 19:40:35   # 624515
Не нужны этой стране умные и талантливые люди. Баям нужны безмозглые бараны, которыми можно управлять, применяя страх. Мало-мальски образованный человек видит все это гавно, как воруют все, начиная с самого главного пастуха - и едут в другие страны, где налогоплательщиков ценят и любят.
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  Софруджу 15.08.2017 в 19:46:05   # 624517
Зачем этой девочке наш вуз? Поступила бы, например, в Бауманку!
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  TATARIN7 15.08.2017 в 21:30:04   # 624537
И после этого мин.образования хочет что бы дети учились в казахстане
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  Pole13 15.08.2017 в 21:55:20   # 624538
"Не важно где ты живешь, важно на что ты тратишь свою жизнь. Э.М.Ремарк" Почитайте про Шухрата Миталипова, казахстанца, получившего признание в США, так что пусть девочка не расстраивается, есть заведения получше КазНТУ
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