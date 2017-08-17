Полицейским Казахстана полностью запретили тонировку на машинах.

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Гоги80 17 Августа 2017 в 13:32:16
Как известно, в Казахстане запрещена только тонировка передних стекол автомобиля согласно пункту 7.3 раздела ПДД РК "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств": "Нанесены покрытия, либо наклеены прозрачные цветные пленки на ветровых и (или) передних боковых стеклах кабины (салона) механического транспортного средства".
Тем не менее руководство МВД РК направило 31 июля 2017 года указание о запрете эксплуатации служебных автомашин дорожно-патрульной полиции, имеющих специальную цветографическую окраску, специальные световые и звуковые сигналы, с нанесенными тонирующими покрытиями либо наклеенными затемненными пленками на заднем и боковых стеклах.
В ведомстве пояснили, что за неисполнение указания МВД к сотрудникам дорожно-патрульной полиции будут приниматься меры дисциплинарного характера.
"Данные меры прежде всего предназначены для построения доступной полиции для граждан, обеспечения прозрачности деятельности дорожно-патрульной полиции, минимизации коррупционных проявлений при пресечении административных правонарушений, а также составления административных протоколов", - прокомментировали в МВД РК.
Источник: tengrinews.kz
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