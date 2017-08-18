Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска

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ZSK 18 Августа 2017 в 09:07:23
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку, сообщает mgorod.kz.
"Учебник русского языка состоит из двух частей. Его авторы: Клокова, Белозёрова, Ибраева, Сулейменова, Муханбеткалиев, Касымова и Опря. Когда я решила посмотреть, какие задания нам приготовили в новом учебном году, то меня повергло в шок содержание учебника. Прочитав темы "Сетевой этикет", "Транспорт мечты", "Реклама автомобиля" и прочие, я не сразу поняла, что это книга по русскому языку", – рассказала мама одного из пятиклассников.
Особенно их привели в шок фразы: "пиарить подкаст через соцсети", "лайкать в соцсетях", "эмотиконы".
"Какое отношение к изучению русского языка имеет слово "пиарить"? Считаю это издевательством над детьми и самим предметом. Мало того, наш классный руководитель заявила, что оценка по русскому языку теперь вообще выставляться не будет. Если ребёнок выполнит 40% задания верно, то будет получать зачёт. Как можно с такими учебниками рассчитывать, что дети будут грамотными? Считаю, что такие учебники просто вредны для наших школьников", – уверена женщина.
В новом учебном году книги с обновлённым содержанием получат ученики вторых, пятых и седьмых классов.
В ноябре 2016 года приказом министра образования Ерлана Сагадиева была изменена типовая учебная программа по русскому языку и литературе в с 5 по 9 класс. Как рассказала кандидат педагогических наук, профессор Зубаржат Боранбаева, программа была не дополнена, а в корне пересмотрена, соответственно, под неё будут переписаны все существующие учебники, и здесь есть чего опасаться.
Переход на обновлённое содержание будет осуществляться поэтапно:
2017-2018 годы – 2, 5, 7 классы;
2018-2019 годы – 3, 6, 8, 10 классы;
2019-2020 годы – 4, 9, 11 классы.
По информации МОН РК, все казахстанские общеобразовательные школы необходимо подтягивать до уровня Назарбаев интеллектуальных школ. Соответственно, в разработке новых учебных программ приняли участие специалисты АОО "НИШ", были привлечены учителя Назарбаев интеллектуальных школ, а также учителя общеобразовательных школ и научные сотрудники Национальной академии образования имени Алтынсарина.
http://mgorod.kz/nitem/v-uralske-roditelej-shokirovali-frazy-lajkat-i-piarit-v-uchebnikax-po-russkomu-yazyku/
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Цитата: Pole13 от 18.08.2017 09:18:03
Учебники по русскому для детей Шымкента: "ЧТО там брат, ЧТО там")))
Учебники по русскому для детей Шымкента: "ЧТО там брат, ЧТО там")))
Ну вот, как вижу не владеете вы русским совсем Верно будет вот так: "ЧЁ там брат, ЧЁ там"