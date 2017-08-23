Умер мальчик, пытавшийся осмолить голову барана в Костанайской области

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danilov 23 Августа 2017 в 11:16:43
В селе Костобе Костанайской области 15-летний мальчик пытался осмолить голову барана паяльной лампой. В какой-то момент Улан случайно направил лампу на себя. На мальчике загорелась вся одежда.
В областную детскую больницу Улана доставили санавиацией в критическом состоянии с ожогами 50 процентов поверхности тела. Мальчик перенес шесть операций, но оставался в стабильно тяжелом состоянии.
Как сообщила родственница мальчика Дина Байтас, Улан умер этой ночью в больнице.
http://kstnews.kz/
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Соболезную родным.