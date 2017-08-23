Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Умер мальчик, пытавшийся осмолить голову барана в Костанайской области
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Августа 2017 в 11:16:43
В Костанайской области умер 15-летний Улан Айдаров, который получил страшные ожоги, когда смолил голову барана, сообщает сайт "Костанайские новости".

В селе Костобе Костанайской области 15-летний мальчик пытался осмолить голову барана паяльной лампой. В какой-то момент Улан случайно направил лампу на себя. На мальчике загорелась вся одежда.

В областную детскую больницу Улана доставили санавиацией в критическом состоянии с ожогами 50 процентов поверхности тела. Мальчик перенес шесть операций, но оставался в стабильно тяжелом состоянии.

Как сообщила родственница мальчика Дина Байтас, Улан умер этой ночью в больнице.

http://kstnews.kz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 23.08.2017 в 12:13:04   # 626443
Какой ужас!
Соболезную родным.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь