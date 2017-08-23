В Казахстане защитят атеистов

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Одежда и атрибуты, демонстрирующие принадлежность человека к деструктивным идеологическим течениям, в Казахстане должны стать вне закона. Запрет также должен коснуться одежды, препятствующей распознаванию лица в общественных местах, считают разработчики новых норм в религиозной сфере.
Как ходили, так и будут ходить. Как не контролируют такие законы наши менты, так и не будут контролировать. Во время рейда разве, что. В остальных случаях даже замечать не будут. Т.к. работы у них много НА ТРАССЕ.
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Норма включена в пакет предлагаемых законодательных поправок по вопросам религиозной деятельности в Казахстане. За оскорбление атеистических убеждений граждан может грозить административное наказание в размере от 100 до 300 месячных расчетных показателей (МРП) в зависимости от статуса обидчика.
Интереснее другое: Quote:
Поправки, инициированные МДР ГО, направленные на регулирование религиозной сферы, также касаются прав детей. В частности, в Законе РК «О правах ребенка в РК» намерены прописать запрет на привлечение лиц, не достигших совершеннолетия, к богослужению, религиозным обрядам, церемониям и собраниям без письменного согласия обоих родителей или без сопровождения одного из родителей, за исключением лиц, обучающихся в духовных организациях образования.