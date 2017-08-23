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В Казахстане
В Казахстане защитят атеистов
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KAN13 23 Августа 2017 в 16:12:04
До 300 МРП штрафа заплатят за оскорбление атеистических убеждений.

Норма включена в пакет предлагаемых законодательных поправок по вопросам религиозной деятельности в Казахстане. За оскорбление атеистических убеждений граждан может грозить административное наказание в размере от 100 до 300 месячных расчетных показателей (МРП) в зависимости от статуса обидчика.

«Воспрепятствование законной религиозной деятельности, а равно нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии, или оскорбление их религиозных чувств, атеистических убеждений, либо осквернение почитаемых последователями той или иной религии предметов, строений и мест, допущение проявлений религиозного радикализма, если все вышеизложенные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП, на должностных лиц – в размере 200 МРП, на юридических лиц – в размере 300 МРП», – такую редакцию предлагает внести министерство по делам религий и гражданского общество (МДР ГО) в пункт 2 статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях.

Отцы, дети и религия

Поправки, инициированные МДР ГО, направленные на регулирование религиозной сферы, также касаются прав детей. В частности, в Законе РК «О правах ребенка в РК» намерены прописать запрет на привлечение лиц, не достигших совершеннолетия, к богослужению, религиозным обрядам, церемониям и собраниям без письменного согласия обоих родителей или без сопровождения одного из родителей, за исключением лиц, обучающихся в духовных организациях образования.

В противном случае руководителя религиозного объединения могут привлечь к штрафу в размере 100 МРП. Деятельность организации при этом будет приостановлена на три месяца.

Также в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» предлагаемыми новеллами намерены обязать родителей принимать меры по профилактике у детей инфекционных и паразитарных заболеваний. За несоблюдение этого требования в отношении родителей предлагают применять наказание в виде штрафа в размере 10 МРП.

Авторы пакета изменений в законы по вопросам религии объясняют обоснованность внедрения данной нормы тем, что отказ от вакцинации граждан, исповедующих нетрадиционные религиозные взгляды, становится в Казахстане одной из актуальных проблем.

«За 2016 год в Республике Казахстан зарегистрировано 9685 отказов от профилактических прививок, в сравнении с 2015 годом отмечается рост числа отказов на 13,4% (8383).

Основными причинами отказов являются личные (45%, 4360) и религиозные (42,9%, 4151) убеждения, на негативную информацию через СМИ (интернет-ресурсы, пресса, ТВ) указали 6,2% (600) отказавшихся от вакцинации, недоверие к вакцинам выразили 6,1% (589).

Особенно часты отказы от вакцинации по религиозным убеждениям в западном регионе республики, где данный показатель составляет выше 80%. Так, в Атырауской области 88,9% отказов по религиозным убеждениям, в Актюбинской области – 87,9%, Западно-Казахстанской области – 89,3%», – приводят статистику в министерстве по делам религий.

«Откроют личико»

Одежда и атрибуты, демонстрирующие принадлежность человека к деструктивным идеологическим течениям, в Казахстане должны стать вне закона. Запрет также должен коснуться одежды, препятствующей распознаванию лица в общественных местах, считают разработчики новых норм в религиозной сфере.

Одновременно инициируется запрет на использование внешних атрибутов, предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к деструктивным идеологическим течениям в рекламе.

За нарушение этих норм предлагается наказывать штрафами в виде 100 МРП.

«В целях определения меры ответственности за нарушение запрета на внешние проявления, определяющие отношение к деструктивным идеологическим течениям, предусмотренного законопроектом при введении нового подпункта 5) пункта 3 статьи 11 Закона РК «О культуре», штрафная санкция установлена в рамках действующих санкций, предусмотренных КоАП РК. Данная норма требует наличия правоприменительной практики. Ввиду ее отсутствия мы исходили от действующих норм законодательства», – поясняют в министерстве по делам религий и гражданского общества.

Брак на небесах и по закону

В Кодексе РК «О браке и семье» планируется ввести запрет на заключение или прекращение брака по религиозным обрядам и церемониям без предоставления свидетельства о заключении брака либо его расторжении, выданного регистрирующим органом. За нарушение этого пункта брачно-семейного законодательства предлагается предусмотреть штрафы для физических лиц в размере 100 МРП, для юридических – 300 МРП. Административную ответственность при этом понесут как священнослужители, так и новобрачные.

Среди членов нетрадиционных религиозных групп зачастую брак заключается в частном порядке посредством незаконных религиозных обрядов и церемоний (неке), что, в свою очередь, является основным фактором распространения случаев одностороннего расторжения брака со стороны членов групп и уклонения ими от ответственности.

По данным министерства юстиции РК, за последние 10 лет в стране было заключено более 30000 браков по религиозным обрядам и церемониям. При этом были выявлены факты принудительных браков, в том числе с несовершеннолетними, приводят статистику в ведомстве.

Под оком КНБ

Также предлагается дополнить 16-ю статью Уголовно-исполнительного кодекса РК 19-м пунктом, который предусматривает проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам религии в исправительных учреждениях только по согласованию с уполномоченными органами в сфере национальной безопасности и религиозной деятельности.

В МДР ГО сообщают, что проектом госпрограммы предусмотрен «охват осужденных лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, информационно-разъяснительной работой и контрпропагандистской работой, направленной на формирование иммунитета к радикальной идеологии и на дерадикализацию».

Сегодня в учреждениях УИС за счет имеющейся штатной численности созданы группы по организации теологической реабилитационной работы, но отсутствует правовая регламентация осуществления этой работы.

За первое полугодие текущего года теологами, религиоведами и представителями духовного управления мусульман осуществлено почти 1,5 тысячи посещений учреждений уголовно-исправительной системы.

Динара Куатова
http://abctv.kz/ru/news/za-oskorblenie-chuvstv-ateistov-predlagayut-shtrafovat
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 23.08.2017 в 16:16:46   # 626519
Quote:
Одежда и атрибуты, демонстрирующие принадлежность человека к деструктивным идеологическим течениям, в Казахстане должны стать вне закона. Запрет также должен коснуться одежды, препятствующей распознаванию лица в общественных местах, считают разработчики новых норм в религиозной сфере.

Как ходили, так и будут ходить. Как не контролируют такие законы наши менты, так и не будут контролировать. Во время рейда разве, что. В остальных случаях даже замечать не будут. Т.к. работы у них много НА ТРАССЕ.
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  332-712 23.08.2017 в 16:25:34   # 626522
дык, сами ж полицаи в спорных ситуациях оперируют тем, что "Аллах (Кудай) видел твое нарушение, бойся и не спорь"...
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  WauTaH 23.08.2017 в 16:31:38   # 626524
Да неужели об атеистах подумали? Не верю такому счастью... не верю, потому что атеист
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  Saturn 23.08.2017 в 16:42:18   # 626529
Скоро в КЗ будет уже чем в СССР
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  Hairless 23.08.2017 в 16:48:12   # 626532
Цитата: Saturn от 23.08.2017 16:42:18
Скоро в КЗ будет уже чем в СССР

Собственно, лучше никогда не было
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  Pole13 23.08.2017 в 16:59:40   # 626537
Цитата: WauTaH от 23.08.2017 16:31:38
Да неужели об атеистах подумали? Не верю такому счастью... не верю, потому что атеист
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  BMW 23.08.2017 в 17:16:38   # 626551
Еб.ть больше не чего защищать что ли? Например детей, пенсионеров идт. Нашли б.я чем заняться.
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  BMW 23.08.2017 в 17:18:04   # 626552
Такими темпами скоро 3,14 дорасов начнут защищать
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  Пастафариан 23.08.2017 в 18:34:24   # 626577
Цитата: Pole13 от 23.08.2017 16:59:40
Цитата: WauTaH от 23.08.2017 16:31:38
Да неужели об атеистах подумали? Не верю такому счастью... не верю, потому что атеист


Кто во что горазд, понапридумывают и приходится с этим жуть
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  Ал 23.08.2017 в 18:43:02   # 626579
Quote:
Норма включена в пакет предлагаемых законодательных поправок по вопросам религиозной деятельности в Казахстане. За оскорбление атеистических убеждений граждан может грозить административное наказание в размере от 100 до 300 месячных расчетных показателей (МРП) в зависимости от статуса обидчика.

Интереснее другое: Quote:
Поправки, инициированные МДР ГО, направленные на регулирование религиозной сферы, также касаются прав детей. В частности, в Законе РК «О правах ребенка в РК» намерены прописать запрет на привлечение лиц, не достигших совершеннолетия, к богослужению, религиозным обрядам, церемониям и собраниям без письменного согласия обоих родителей или без сопровождения одного из родителей, за исключением лиц, обучающихся в духовных организациях образования.
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  WauTaH 23.08.2017 в 18:43:14   # 626580
Цитата: Pole13 от 23.08.2017 16:59:40
Цитата: WauTaH от 23.08.2017 16:31:38
Да неужели об атеистах подумали? Не верю такому счастью... не верю, потому что атеист

Как и мусульмане, и баптисты, и многие прочие группы людей. Это просто традиция, глупо было бы считать года со дня Большого Взрыва Хотя, это идея))
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  Pole13 23.08.2017 в 19:00:21   # 626584
пока еще можно прикалывать атеистов)))
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  Ал 23.08.2017 в 19:07:55   # 626588
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  Ал 23.08.2017 в 19:09:01   # 626589



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  Пастафариан 23.08.2017 в 19:50:03   # 626597
Цитата: Pole13 от 23.08.2017 19:00:21
пока еще можно прикалывать атеистов)))


А ты какой веры , тоже хочу тебя приколоть
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  shlenchak 23.08.2017 в 20:16:52   # 626600
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  TATARIN7 23.08.2017 в 20:23:10   # 626601
Будь человеком, не важно кто ты по вере
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