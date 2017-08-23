В Казахстане защитят атеистов

Одежда и атрибуты, демонстрирующие принадлежность человека к деструктивным идеологическим течениям, в Казахстане должны стать вне закона. Запрет также должен коснуться одежды, препятствующей распознаванию лица в общественных местах, считают разработчики новых норм в религиозной сфере.

Скоро в КЗ будет уже чем в СССР

Да неужели об атеистах подумали? Не верю такому счастью... не верю, потому что атеист

Да неужели об атеистах подумали? Не верю такому счастью... не верю, потому что атеист

Норма включена в пакет предлагаемых законодательных поправок по вопросам религиозной деятельности в Казахстане. За оскорбление атеистических убеждений граждан может грозить административное наказание в размере от 100 до 300 месячных расчетных показателей (МРП) в зависимости от статуса обидчика.

Поправки, инициированные МДР ГО, направленные на регулирование религиозной сферы, также касаются прав детей. В частности, в Законе РК «О правах ребенка в РК» намерены прописать запрет на привлечение лиц, не достигших совершеннолетия, к богослужению, религиозным обрядам, церемониям и собраниям без письменного согласия обоих родителей или без сопровождения одного из родителей, за исключением лиц, обучающихся в духовных организациях образования.