О телефонной прослушке и "заволокиченных" делах рассказал судья Верховного суда

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danilov 24 Августа 2017 в 09:47:11
Ввести обязательное уведомление лиц о проведённых негласных следственных действиях предложили в Казахстане. Об этом рассказал судья Верховного суда Ербол Рахимбеков.
В Казахстане сейчас ведётся масштабная работа по реформированию уголовного процесса. По словам Рахимбекова, для удобства рабочая группа систематизировала всё в шесть основных приоритетов. Судья рассказал, что эти подходы одобрены Президентом и находятся на этапе внедрения.
Первое: в целях повышения уровня защиты прав граждан предлагается расширить перечень оснований, по которым не применяется мера пресечения в виде содержания под стражей. В первую очередь – по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности. Однако это не должно касаться ОПГ и преступных сообществ.
Второе: планируется сократить срок доставления задержанного в суд для избрания меры пресечения до 48 часов, разрешив использования предусмотренного Конституцией предельного 72-часового срока только в исключительных случаях (перечень таких случаев должен быть чётко определён законодательно). Это необходимо для снижения рисков использования задержания как средства давления и принуждения для сбора доказательств, подкрепляющих обвинение.
Третье: на примере Германии предложена норма, предусматривающая обязательное уведомление лиц о проведённых в отношении них негласных следственных действиях органами досудебного расследования. Суть заключается в том, что каким бы ни был исход расследования гражданину в обязательном порядке сообщают о негласных мероприятиях, проведённых в отношении него в процессе расследования. Среди них, к примеру, прослушивание телефонных разговоров. Это делается для того, чтобы гражданин мог при желании обжаловать обоснованность подобных действий.
Это позволит исключить практику сбора правоохранительными органами материалов, выходящих за пределы расследуемого деяния и необходимо для исключения случаев, когда правоохранительные органы, не находя доказательств вины по расследуемому событию, начинают попутно искать улики по любым другим, относящимся к данному лицу, действиям, с целью привлечения его к ответственности каким бы то ни было способом.
Четвёртое: возвращаясь к опыту других стран, в частности Великобритании и США, предлагается наделить адвокатов более широкими правами по сбору доказательств, включая непосредственное обращение в суд с ходатайством о производстве необходимых следственных действий. При этом в УПК будет определено, какие действия по сбору доказательств для адвокатов недопустимы (например, негласные следственные действия), а на какие должна быть получена санкция следственного судьи. Речь идёт о действиях, когда сбор доказательств сопряжён со вторжением в частную жизнь граждан и ограничением их конституционных прав.
Пятое: на сегодняшний день производство по малозначительным уголовным правонарушениям в нашей стране на всех стадиях во многом является аналогичным полноценному уголовному судопроизводству по сложным делам, то есть необоснованно усложнено и заволокичено. Для исправления данной ситуации планируются меры по упрощению производства по уголовным проступкам, очевидным и преступлениям небольшой тяжести, включая введение приказного производства, то есть максимально упрощённой формы судопроизводства, созданной на основе Европейской практики, в частности Эстонии.
Шестое: предлагается дальнейшее расширение сферы судебного контроля, прежде всего в форме санкционирования процессуальных действий правоограничительного характера, включая негласные следственные действия. При этом все специальные оперативно-розыскные мероприятия, сопряжённые с ограничением конституционных прав граждан, будут законодательно переведены в категорию негласных следственных действий (например, негласное прослушивание, оперативное проникновение в жилые помещения).
В настоящее время рабочей группой, куда входят и представители от Верховного Суда, ведётся разработка законопроекта, охватывающего все эти подходы. В дальнейшем он будет презентован широкой общественности, сказал судья.
Нурсултан Назарбаев назвал казахстанских судей "советскими" и сказал, что их надо воспитывать. По мнению Президента, в Казахстане необходимо улучшить роль адвокатуры и прокуратуры, чтобы человек для решения конфликта шёл в суд и знал, что там он сможет добиться справедливости.
https://informburo.kz/novosti/o-telefonnoy-proslushke-i-zavolokichennyh-delah-rasskazal-sudya-verhovnogo-suda.html
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