В 2018 году в Астане снесут 150 ветхих домов

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Vrangel 24 Августа 2017 в 17:27:37
Собственникам аварийного жилья взамен старой жилплощади будет предоставлено столько же квадратных метров, сколько было в сносимом жилье.
«Под снос попадают дома с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем, год постройки которых варьируется с 1940 по 1970 года. По условиям пилотного проекта жителям домов предоставляется жилье равное с площадью аварийного жилья», – сообщил корреспонденту медиацентра заместитель руководителя городского управления жилья Асхат Елеужанов.
В рамках первого этапа реализации пилотного проекта «Снос аварийного жилья» до конца этого года в Астане в общей сложности запланирован снос 228 аварийных домостроений. Из них большая часть находится на правобережье: в районе «Сарыарка» – 124 дома, «Алматы» – 82 и «Есиль» – 22.
Новые квартиры получат более 3500 столичных семей.
При этом на сегодняшний день уже переселены жители 117 аварийных домов в количестве более 1570 семей.
Жители оставшихся 111 аварийных домов будут переселены в течение 2017 года: до конца года им будут выданы 1850 квартир.
Пилотный проект по сносу аварийного и ветхого жилья впервые реализуется в столице среди стран СНГ.
http://www.zakon.kz/4874720-v-2018-godu-v-astane-snesut-150-vethih.html
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