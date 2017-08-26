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В Казахстане
Масқара! Келин оказалась городской проституткой!
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Гость 26 Августа 2017 в 12:38:23
MASQARA.KZ: «Масқара: «Келін» деп алғандары - қаладағы атақты жезөкше екен...» («Ужас: Думали, «келин», оказалась известной проституткой в городе») - Интернет-ресурс рассказывает историю, со ссылкой на соцсети, приключившуюся с сельским жителем, невеста которого оказалась девушкой легкого поведения.

«Недавно в ауле знакомый справил свадьбу, на который приехали и подруги невесты. Одну из подруг невесты, заприметил соседский сын Жомарт и решил выкрасть, чтобы жениться. Девушка была, вроде, не против. Радости родителей не было предела, в ауле намечался еще один той. Обычная, сельская семья, сын скромный, никогда не выезжал в город. Семье пришлось напрячься, потому что все случилось неожиданно. Но сделали все как надо. И девушка, вроде нормальная, симпатичная, уверенная в себе. После небольшого тоя, зажили обычной жизнью, удивило лишь то, что молодая невестка слишком уж свободно себя вела, ходила в шортах. Но родители жениха не стали возражать: «Городская невеста, мол».

Через несколько дней к соседям приехал родственник, который не успел на торжество. И начался скандал. Новоиспеченная невестка выбежала за ворота, за ней муж со словами: «Жанар, вернись, я все прощу!». В доме шум-гам. Собрались соседи. Выяснилось, что приехавший родственник, брат жениха, работающий на какой-то высокой должности в Алматы, узнал «невестку». По его словам, она давно занимается проституцией в городе и он не раз пользовался ее услугами. Поэтому не стоит парням заниматься кражей невест и жениться, не узнав, кто его будущая жена», - советует автор статьи.


http://www.ratel.kz/raw/masara_kelin_okazalas_gorodskoj_prostitutkoj_
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  Рамзес 26.08.2017 в 17:44:59   # 627141
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  Walter 26.08.2017 в 17:52:05   # 627144
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  Nightwalker 26.08.2017 в 18:12:42   # 627151
Пездееееессс
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  MишаМашкевич 26.08.2017 в 18:22:53   # 627153
ууууууууууй!
Баян. Очередной. В Ате столько простигосподи, шо их всех клиенты помнят что ли.
Если к тебе приходит дяденька и говорит шо ты бес пяти минут келинка, оказывается несла службу "в передовой". Любая в шоке сначала нахрен пошлет, да и сама от этого неадеквата убежит.
Если это реально было так-надо было промолчать(лично очень сомневаюсь что это правда).
А так она не первая и не последняя, на кого наговаривают что она простигосподи. Она хоть в шортах гоняла, а чё. А бывают люди в длинных платьях, даже за ручки мальчиков не держали, выходят замуж, рожают детей-а там выясняется матахари нервно курит в сторонке и ей с её репутацией была оказана великая "честь".
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  Dior 26.08.2017 в 18:41:43   # 627155
Quote:
брат жениха, работающий на какой-то высокой должности в Алматы, узнал «невестку». По его словам, она давно занимается проституцией в городе и он не раз пользовался ее услугами

Я охереваю. Я просто охереваю. Сейчас сказать о том, что пользовался услугами проституток считается нормой. А дальше, что? Легализация проституции, так как это признает общество?
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  babki 26.08.2017 в 19:02:00   # 627158
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  Мура45 26.08.2017 в 20:00:23   # 627163
Брат жениха останется крайним на всю жизнь, если жених и невеста будут жить вместе дальше.
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  Ал 26.08.2017 в 20:56:47   # 627167
Цитата: Мура45 от 26.08.2017 20:00:23
Брат жениха останется крайним на всю жизнь, если жених и невеста будут жить вместе дальше.

Quote:
Новоиспеченная невестка выбежала за ворота, за ней муж со словами: «Жанар, вернись, я все прощу!».

Если разбегутся, то тоже...
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  Софруджу 26.08.2017 в 21:51:14   # 627173
Главный дебил это тот, кто сказал, что она проститутка. Кто его спрашивал? Жили бы люди счастливо, мало ли что там было. А при чём тут шорты, вообще не понимаю. Шорты что - признак ночной бабочки?
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  Ал 26.08.2017 в 21:55:19   # 627175
Цитата: Софруджу от 26.08.2017 21:51:14
Главный дебил это тот, кто сказал, что она проститутка. Кто его спрашивал? Жили бы люди счастливо, мало ли что там было. А при чём тут шорты, вообще не понимаю. Шорты что - признак ночной бабочки?

Подняв шум, он всю семью перед соседями опозорил.
Подробности по ссылке первоисточника
http://masqara.kz/home/show/370
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  КЕДЫ 26.08.2017 в 22:30:37   # 627182
да это шняга дешевая какая то.
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