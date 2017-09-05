Военные медики США и Казахстана провели совместную тренировку

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едридмадрид 05 Сентября 2017 в 19:13:41
Инструкторы центра военной медицины министерства обороны Казахстана приняли участие в обучении, организованном при содействии американского оборонного института медицинских операций (DIMO), сообщает Zakon. kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам обороны города Алматы.
Учебный курс «Оказание первой медицинской помощи при травмах и ранениях немедицинским персоналом» был отработан в рамках пятилетнего плана сотрудничества военных медицинских работников на 2017−2022 годы.
На первом этапе курса инструкторы из числа преподавательского состава центра военной медицины в Алматы отработали под руководством DIMO необходимые элементы взаимодействия. Второй этап включал обучение военнослужащих немедицинского состава тактического звена вооруженных сил Казахстана
В программе курса предусмотрены теоретическая подготовка (презентация учебного материала, методические рекомендации) и отработка практических навыков (на симуляционном оборудовании).
В конце курса представители двух стран провели учебно-тренировочное занятие по оказанию первой медицинской помощи при массовых ранениях.
Напомним, что Казахстан регулярно проводит обучение специалистов с участием иностранных организаций. В августе 2017 года представители Индии обучали солдат Казахстана работе в миротворческих миссиях ООН.
https://regnum.ru/news/2317012.html
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Цитата: русо от 05.09.2017 23:36:05
ЕСЛИ ЧЕСТНО.... ТО КАЗАХСТАНУ НЕСТОИТ ДРУЖИТЬ С США ...... ЛУЧШЕ С РФ
ЕСЛИ ЧЕСТНО.... ТО КАЗАХСТАНУ НЕСТОИТ ДРУЖИТЬ С США ...... ЛУЧШЕ С РФ
Дружить надо со всеми.
Особенно с Россией.