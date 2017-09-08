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В Казахстане
Родители возмущены учебниками по русскому языку. Сюжет
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Гость 08 Сентября 2017 в 17:00:44
Казахстанским школьникам предлагают учить русский язык по "лингвистическим сказкам" Людмилы Петрушевской, где используется выдуманный ею "тарабарский язык".
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