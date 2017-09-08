Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Родители возмущены учебниками по русскому языку. Сюжет
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 08 Сентября 2017 в 17:00:44
Казахстанским школьникам предлагают учить русский язык по "лингвистическим сказкам" Людмилы Петрушевской, где используется выдуманный ею "тарабарский язык".

Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь