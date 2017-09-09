Сколько промилле считается опьянением в Казахстане?
danilov 09 Сентября 2017 в 12:41:14
Все думают: если алкотестер покажет свыше 0, водитель нетрезв и ему грозит лишение. Оказывается, это не совсем так. В Казахстане приняты новые Правила проведения медицинского освидетельствования, которые вступят в силу 9 сентября 2017 года. Документ заставил нас вернуться к этой теме, и в процессе подготовки материала выяснилось много интересного.
Сразу оговоримся, kolesa.kz категорически против вождения в нетрезвом состоянии! И даже нижеописанные открытия нисколько не поколебали нашу уверенность в том, что после рюмки-другой горячительного за рулём делать нечего. Тем не менее «все мы — люди-человеки» и понимаем, что каждый рискует «попасть», отправляясь в дорогу на следующий день после застолья. И всё зависит, конечно же, от количества спиртного, выпитого накануне. Если возлияние было обильным — вы и на следующий день можете быть пьяным, про руль надо забыть. И никакие антиполицаи вас не отрезвят. Только время! А бывает, принял на грудь совсем чуть-чуть, наутро абсолютно трезв, но присутствует перегар. Чем это грозит?
Начнём с того, что пороговое значение, ниже которого человек считается трезвым, в Казахстане всё-таки существует. Просто о нём толком никто не знал, кроме медиков и полицейских. Последние, обнюхивая водителей на дорогах, предпочитали об этакой «черте трезвости» не вспоминать, ведь любой положительный результат приравнивали к алкогольному опьянению. Но выносить заключение о состоянии водителя могут только врачи-наркологи, которые должны опираться на показания приборов, анализов, а также нескольких признаков.
Алкотестер: от нуля и до скольки?
В методических рекомендациях «Вопросы экспертизы опьянений», утверждённых Министерством здравоохранения РК и обязательных к применению как врачам, так и полицейским (по словам руководства Минздрава), сказано, что при содержании алкоголя менее 0.3 промилле человек априори считается трезвым. Всё это отмечено в соответствующей таблице. От 0 до 0.3 ‰ — это может быть или эндогенный алкоголь, образующийся в организме в результате внутренних химических реакций, или же фиксированный — после приёма спиртосодержащих лекарств. Некоторые препараты могут влиять на реакцию, концентрацию внимания и т. д. Так что если вы принимаете лекарства, то перед тем как садиться за руль, внимательно читайте аннотацию к каплям и таблеткам.
До 0.3 Отсутствие влияния алкоголя
От 0.3 до 0.5 Незначительное влияние алкоголя
От 0.5 до 1.5 Лёгкое опьянение
От 1.5 до 2.5 Опьянение средней степени
От 2.5 до 3.0 Опьянение сильное
От 3.0 до 5.0 Тяжёлое отравление алкоголем
Если полицейские, подозревая водителя, просят его дунуть в трубочку и алкотестер выдаёт менее 0.3 промилле, повода задерживать нет. Наркологи в своём заключении также должны указать, что алкоголь в крови отсутствует в случае, когда водителя уже доставили на экспертизу.
Цифры свыше 0 могут высветиться на шкале алкотестера и в случае, если в окружающем воздухе в значительных концентрациях присутствуют пары ацетона, бензина, выхлопные газы и другие летучие вещества вплоть до сигаретного дыма.
Если алкотестер показал более 0.3 ‰, на медобследование ехать придётся, т. к. такое количество алкоголя в организме уже может влиять на поведение человека (у всех ведь разное здоровье) и, соответственно, отразится на его способности управлять автомобилем. Но и это ещё не приговор! Читаем дальше.
Что нового в Правилах?
Сам процесс обследования у врачей-наркологов с принятием новых Правил остался прежним. Но его дополнили таблицей, где указаны значения содержания алкоголя в крови в промилле и тяжесть опьянения. Также прописали в них и законность применения алкотестеров. Оказывается, раньше эти приборы там не значились.
Порядок проверки водителей на опьянение
1. Направляют на медосвидетельствование полицейские.
Могут ли сами граждане обратиться с просьбой провести обследование? Могут.
2. Освидетельствование проводится круглосуточно в медорганизациях.
Кто должен принимать? Врачи психиатры-наркологи или врачи профильных специальностей, а также фельдшеры и медсёстры, имеющие квалификацию.
3. Полицейские обязаны установить личность освидетельствуемого.
Если у человека, доставленного на экспертизу, нет документов и говорить он не в состоянии, то его разрешается фотографировать. В заключении указываются приметы обследуемого.
4. Факт употребления алкоголя устанавливается с помощью технических средств измерения (алкотестеры).
Приборы должны быть официально зарегистрированы в Республике Казахстан. И не забывайте об использовании одноразового мундштука!
5. Пьян водитель или трезв, решается только по результатам клинического обследования.
Даже если алкоголь в крови обнаружен (пусть и в малых количествах, от 0.3 до 0.5 промилле), но у водителя отсутствует «комплекс психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств» (цитата из Правил. — Прим. kolesa.kz), т. е. он абсолютно адекватен, не нарушена реакция, его должны признать трезвым. В случае со средним или тяжёлым опьянением такой вариант развития событий нереален. Как заверили нас врачи, скрыть нетрезвое состояние непросто, даже если алкотестер показывает лёгкую степень (от 0.5 до 1.5), а опьянённым человек может являться даже с 0.3 ‰ - всё зависит от организма конкретного человека.
6. Анализ крови (или мочи при подозрении на наркотическое или токсикоманическое опьянение) берётся в случаях:
1) невозможности полного освидетельствования в связи с тяжестью состояния человека;
2) при наличии сомнений врача в комплексной оценке состояния опьянения:
алкотестер показывает, что алкоголя в крови нет, но водитель неадекватен и не может выполнить другие тесты;
3) несогласия освидетельствуемого с результатами заключения;
4) повторного освидетельствования;
5) при установлении факта употребления (какого-либо) психоактивного вещества и при отсутствии признаков состояния опьянения: алкотестер показал, что водитель пьян, но другие признаки опьянения отсутствуют;
6) ДТП с наличием пострадавших лиц;
7) если с момента ДТП без пострадавших прошло более трёх часов.
7. В заключении выносятся следующие вердикты:
1) трезв (-а);
2) факт употребления психоактивного вещества, признаки опьянения не выявлены;
3) алкогольное опьянение (лёгкая, средняя, тяжёлая степень);
4) состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением психоактивных веществ (наркотики — опиоиды, каннабиноиды, кокаин, седативные, снотворные вещества, психостимуляторы, галлюциногены, летучие растворители);
5) состояние опьянения, возникающее вследствие острой интоксикации психоактивными веществами (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, их производные и аналоги) и характеризующееся комплексом психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств.
Также в медзаключении должны изложить сведения о внешнем виде «пациента», его поведении, эмоциональном фоне, речи, вегетососудистых реакциях, нарушении сознания, ориентировки, памяти, координации движений, состоянии неврологической и соматической сферы, наличии запаха в выдыхаемом воздухе, а также жалобы освидетельствуемого и его субъективную оценку своего состояния. Если бралась кровь или моча на анализы — их результаты.
Как устанавливается опьянение по поведению человека?
Помимо показаний алкотестера, опытный взгляд медика устанавливает опьянение по ряду клинических признаков: человек возбуждён, встревожен или подавлен, сонлив, внимание неустойчиво, движения оживлены, порывисты, жестикуляция и мимика утрированно выразительны, лицо покрасневшее, глаза блестят, тактильные и болевые ощущения притуплены, зрительное и слуховое восприятие нечёткое, пульс, дыхание учащены, мимика и походка нарушены.
Подтверждать свои выводы врачи станут с помощью ряда сложных для пьяного человека тестов, таких как поза Ромберга, проба с приседаниями, проба Барани или Ташена. Обращают внимание даже на почерк обследуемого — буквы разнокалиберные, строчка кривая и т. д. Так что даже если в крови лишь остатки вчерашнего застолья, тестер показал ещё не самые страшные цифры, 0.3 к примеру, но вас качает с закрытыми глазами — заключение медиков может быть написано не в вашу пользу.
8. Водитель может быть не согласен с результатами экспертизы.
Есть 2 часа, чтобы пройти повторное освидетельствование (в том же самом учреждении либо в другом). При этом анализ крови (или мочи при подозрении на наркотическое или токсикоманическое опьянение) нужно будет сдавать обязательно.
Наказание за езду в нетрезвом виде — лишение прав
Статья 608 КоАП РК
1. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения — лишение прав на 3 года.
2. Те же действия, повлёкшие создание аварийной обстановки, — лишение прав на 4 года.
3. Те же действия, повлёкшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, — лишение прав на 5 лет.
4. Действия, перечисленные выше, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, — арест на 15 суток и лишение прав на 6 лет.
5. Действия, предусмотренные частью 4, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью 4, — арест на 30 суток и лишение прав на 10 лет.
6. Действия, предусмотренные частями 1, 2 и 3, совершённые лицами, не имеющими прав, — арест на 20 суток.
7. Действия, предусмотренные частью 6, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью 6, — арест на 30 суток.
8. Действия, предусмотренные частями 6 и 7, совершённые лицами, к которым административный арест не применяется, — штраф в размере 200 МРП.
Отказ от медосвидетельствования — тоже лишение прав!
Статья 613 КоАП РК
4. Невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения — лишение прав на 3 года.
Берегите своё здоровье!
И удачи на дорогах!
https://kolesa.kz/content/articles/2017/09/skolko-promille-schitaetsya-opyaneniem-v-kazahstan