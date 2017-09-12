Вам фуражка не давит, господин полковник?

можете возвращаться
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 12 Сентября 2017 в 14:08:12
Дополнительную пикантность ситуации придавало то, что горожан “пригласил на выход” человек в погонах - заместитель председателя комитета административной полиции МВД Талгат МУСАКАНОВ. На брифинге, посвященном вопросам безопасности 10 сентября - в день торжественной церемонии закрытия EXPO-2017 и саммита ОИС, полковник с прямотой римлянина заявил:
- По двадцати (главам государств. - Л. Т.) еще сейчас решается вопрос. Всего около пятидесяти мы планируем. Это будет действительно нагрузка на город, каждого главу государства нам необходимо сопровождать, они будут размещены в восьми гостиницах, двух резиденциях. Данные участники прибудут на закрытие EXPO. Все находится на контроле, но придется потерпеть. Поэтому мы гражданам будем рекомендовать, чтобы они не ездили на своем транспорте. Желательно, чтобы выехали за территорию города, отдыхали субботу, воскресенье, кто уже видел EXPO.
В скобках заметим: любой человек, знакомый с нашими реалиями, услышав из уст полицейского начальника слово “желательно”, воспримет его как безусловный императив.
Впрочем, вряд ли для кого-то из присутствовавших на брифинге медийщиков слова г-на Мусаканова стали открытием. Мы, как говорится, давно здесь живем и не такое слышали...
А вот что порадовало, так это реакция из стана организаторов EXPO.
В тот же день директор департамента по связям с общественностью АО “НК “Астана ЭКСПО-2017” Сергей КУЯНОВ, не скупясь на эмоции, прокомментировал административный раж представителя МВД.
- Совет господина Мусаканова покинуть астанчанам город в день закрытия EXPO - не от избытка государственного ума, а от желания облегчить себе работу, - поставил “диагноз” г-н Куянов. - Как говорится, нет человека - нет проблемы! Мы это (выставку. - Л. Т.) делаем для людей, для казахстанцев прежде всего! И хотя трансляции будут идти почти на всех каналах, в Интернете, нам хотелось бы, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы посмотрели вживую закрытие. А полицейские должны помнить, что их задача - заботиться о безопасности людей, а не о том, как облегчить свою жизнь любым способом!
Здесь, опять же в скобках, позволим себе заметить: вот именно те слова, которые должен бы адресовать своим ретивым подчиненным глава МВД Калмуханбет КАСЫМОВ.
Вчера в телефонном интервью корреспонденту “Времени” Сергей Куянов сообщил: на территории выставки в день ее закрытия будут усилены меры безопасности, для чего задействуют большинство сотрудников и весь технический потенциал нацкомпании “Астана ЭКСПО-2017”.
- Сергей Леонидович, как вы объясните беспрецедентную “инициативу” МВД?
- Я не психиатр, чтобы анализировать причину, по которой они сделали такое заявление! Как астанчане могут помешать, если EXPO, собственно, для них и проводится?! Слава богу, за все время проведения выставки ни одного инцидента у нас не было, в том числе благодаря нашей службе безопасности... Очень серьезная будет у нас официальная часть, много гостей, очень красивый фейерверк. Во время фейерверка зона будет зачищена, так что беспокоиться тут тоже не о чем!
Остается лишь добавить: судя по всему, “ноу-хау” полицейского ведомства не оценили не только организаторы EXPO. Вот что сказал корреспонденту “Времени” мажилисмен Магеррам МАГЕРРАМОВ:
- Я, мягко говоря, удивлен: это ни в какие рамки не лезет! Как можно относиться так к своим гражданам? Мы, получается, лишние? Или угроза от нас исходит? Он (Мусаканов. - Л. Т.), скорее всего, просто ляпнул, не подумав. Я надеюсь, министр сделает выводы: хотя бы профилактическую беседу проведет. Ему надо учить своих сотрудников еще и дипломатии! У нас все-таки столица, столько иностранных гостей, и вот такие вещи во всеуслышание говорить… Это уж точно не прибавит авторитета. Люди будут думать: что это за власть такая - своих же граждан выгоняет?!
Когда они (полицейские. - Л. Т.), наконец, поймут, что нельзя работать старыми солдафонскими методами?! Мир изменился, общество изменилось. Они такими высказываниями способны вызвать только насмешки сограждан...
Лэйла ТАСТАНОВА, фото с интернет-ресурсов, Астана
http://www.time.kz/articles/zloba/2017/09/08/vam-furazhka-ne-davit-gospodin-polkovnik