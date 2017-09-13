Можно будет выпить, но в меру.

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Pole13 13 Сентября 2017 в 17:24:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 13.09.2017 в 17:50:28 # 630686
Лешить сука лицензии канал за такие новости! Это же капец как перекроили
0.3 бля 0.3! Это сука остаточное или лекарственный алкоголь. Или тот же квас с кумысом но никак не выпить... вот уроды.. бесят
Выпил всего допустимые 2 кружки пива или 200 грамм - это допустимая норма ? Ждите новых аварий и смертей.
Я против категорически !
Цитата: Lokki от 13.09.2017 17:51:25
Кто может сказать, или может быть у кого опыт имеется, где у нас в городе кроме как в наркодиспансере можно пройти медосведетельствование в течение 2 часов после вынесения необоснованного "приговора" экспертизы. Или на наш миллионник всего одно место аккредитовано? А то там все чаще и чаще подставы проявляются. И следом еще один вопрос- а заключение частных клиник принимаются потом в суде? или только от заведомо благословленных?
Кто может сказать, или может быть у кого опыт имеется, где у нас в городе кроме как в наркодиспансере можно пройти медосведетельствование в течение 2 часов после вынесения необоснованного "приговора" экспертизы. Или на наш миллионник всего одно место аккредитовано? А то там все чаще и чаще подставы проявляются. И следом еще один вопрос- а заключение частных клиник принимаются потом в суде? или только от заведомо благословленных?
В любой лаборатории вроде.