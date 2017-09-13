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В Казахстане
Можно будет выпить, но в меру.
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Pole13 13 Сентября 2017 в 17:24:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
  V dele 13.09.2017 в 17:28:33   # 630681
Скоро у всех мажоров страны!
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  alpha_portal 13.09.2017 в 17:50:28   # 630686
Блять... гребанные журналисты!!!
Лешить сука лицензии канал за такие новости! Это же капец как перекроили
0.3 бля 0.3! Это сука остаточное или лекарственный алкоголь. Или тот же квас с кумысом но никак не выпить... вот уроды.. бесят
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  Маке0912 13.09.2017 в 17:50:30   # 630687
Ну теперь начнётся.
Выпил всего допустимые 2 кружки пива или 200 грамм - это допустимая норма ? Ждите новых аварий и смертей.
Я против категорически !
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  Lokki 13.09.2017 в 17:51:25   # 630688
Кто может сказать, или может быть у кого опыт имеется, где у нас в городе кроме как в наркодиспансере можно пройти медосведетельствование в течение 2 часов после вынесения необоснованного "приговора" экспертизы. Или на наш миллионник всего одно место аккредитовано? А то там все чаще и чаще подставы проявляются. И следом еще один вопрос- а заключение частных клиник принимаются потом в суде? или только от заведомо благословленных?
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  Pole13 13.09.2017 в 18:09:41   # 630691
Нормальная международная практика.
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  Jopavogne 13.09.2017 в 18:11:43   # 630692
Цитата: Lokki от 13.09.2017 17:51:25
Кто может сказать, или может быть у кого опыт имеется, где у нас в городе кроме как в наркодиспансере можно пройти медосведетельствование в течение 2 часов после вынесения необоснованного "приговора" экспертизы. Или на наш миллионник всего одно место аккредитовано? А то там все чаще и чаще подставы проявляются. И следом еще один вопрос- а заключение частных клиник принимаются потом в суде? или только от заведомо благословленных?

В любой лаборатории вроде.
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