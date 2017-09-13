Можно будет выпить, но в меру.

Кто может сказать, или может быть у кого опыт имеется, где у нас в городе кроме как в наркодиспансере можно пройти медосведетельствование в течение 2 часов после вынесения необоснованного "приговора" экспертизы. Или на наш миллионник всего одно место аккредитовано? А то там все чаще и чаще подставы проявляются. И следом еще один вопрос- а заключение частных клиник принимаются потом в суде? или только от заведомо благословленных?