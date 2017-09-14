Автор скандального учебника: "не ожидала, что меня будут оскорблять"

Получалось раньше, что он знает правила, но он пишет неграмотно.сейчас ни того не будет, ни другого ))
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danilov 13 Сентября 2017 в 23:43:35
Учебный год 2017/2018 начался со скандала. Содержание новых учебников 5 и 7 классов по русскому языку вызвало волну недовольства: родители казахстанских школьников раскритиковали нестандартные задания в них. Больше всего досталось учебнику 7 класса. Автор школьных книг Зинаида Сабитова в интервью informburo.kz рассказала, для чего эти задания нужны в школьной программе и чему они могут научить казахстанских детей.
– Зинаида Какбаевна, ваши учебники подвергли критике. Как вы к этому относитесь? Сколько учебников вы составляли до этого, была ли ранее подобная реакция?
– Когда образовался независимый Казахстан, и мы начали писать свои учебники по русскому языку нового поколения для казахстанских детей, было очень трудно. Тогда мы столкнулись тоже, не с такой реакцией, конечно, но было неприятие. Потому что все привыкли к старым учебникам. Нам говорили: "Зачем нам писать казахстанские учебники по русскому языку, если есть хорошие российские учебники?", "В России писали советские учебники, они отличные!", "У нас фундаментальное образование". Мы сталкивались с этим 20 лет назад в 1998-1999 годах. И тогда я участвовала в ток-шоу, меня приглашали на передачи. Тогда тоже ругали, но мы только начинали и, естественно, были какие-то ошибки, замечания. Но это было нормально. Любое новое дело воспринимается так.
Так как я уже с этим сталкивалась, такую реакцию тоже ожидала. Я думаю, что она объяснима. Всегда новое воспринимается в штыки. Человек не хочет обычно выходить из зоны комфорта. Но я не ожидала, что меня будут оскорблять. Чего только не писали!
Я понимаю, что раньше была система такая: мы учили правила, орфограммы, русский язык нужно было знать. Сейчас совершенно новый подход – интегративный и деятельностный. Нужно не просто дать знание ученику, а самое главное – научить применять это знание. Получалось раньше, что он знает правила, но он пишет неграмотно. Он знает, что такое научный стиль, но будучи студентом в университете, не может написать научно-популярную статью. Потому что его этому не учили. Наше образование было такое – тогда говорили о русском языке, сейчас мы учим говорить, читать, писать на русском языке. Вы понимаете разницу? Мы говорили об орфограммах, и тогда были нападки: "Зачем нам нужно деепричастие? Зачем нам нужна орфограмма?". Затем был этап: "Зачем нам эта орфограмма, компьютер всё исправит" – недавно, 5-7 лет назад. Сейчас они говорят: верните нам деепричастие, как же мы без него?..
– Учебники составлены не так, как привыкли родители: тема и правило. Для чего это сделано? Вы считаете, так дети будут лучше воспринимать материал? И по какому принципу составлены учебники?
– Я работала два года в Финляндии. Стоит отметить, что система финского образования признана одной из лучших в мире. Я ходила в школы и наблюдала за детьми, видела, какие там дети свободные, раскованные, как они могут выразить своё мнение. Ученики там говорят "я так считаю", и это принимается, разрешается. Я тогда смотрела и думала, а почему наши дети так не учатся? Почему у нас не такая система? Если мы хотим войти в 30 самых развитых стран, то мы должны, наверное, ориентироваться на мировые стандарты, и этот учебник не просто учит правилам. Малая часть из этих детей завтра будут преподавателями, переводчиками, журналистами, которые будут писать на русском языке и применять все эти навыки в своей профессии. Большая часть не будет преподавать русский язык. Поэтому задача этого учебника научить мыслить, критически отбирать информацию, имея эти знания, действовать, высказывать своё мнение грамотно, образно, выразительно, писать.
– То есть учебник учит детей критическому мышлению?
– Да, критическому мышлению. То есть у меня есть инструмент – русский язык, у меня есть средство, и я должен им пользоваться. Для чего? Чтобы быть успешным, чтобы реализовать себя и, конечно же, общаться.
Что касается сути этой программы, я хочу специально сказать, что люди воспринимают русский язык как школьный предмет. Но русский язык – это средство изучения физики, географии, математики, информатики. Мы читаем на русском, мы на нём говорим. Эти учебники на русском языке. Мы пишем тексты те же самые на русском. Там были комментарии о том, что это не русский язык, а география, что я собрала географию, астрономию биологию и так далее. В учебнике правила и грамматика изучаются на основе текстов о климате, о погоде, про интернет и социальные сети. На этих текстах изучаются те же деепричастия, те же имена существительные, те же орфограммы. Это русский язык, но на материале конкретных тем. Выполнив эти упражнения по русскому языку, он на уроке географии завтра скажет: "Да, я это по русскому языку уже читал и по географии я могу выразить свои мысли на русском языке, как меня учили".
Сейчас ученик не пассивный, как раньше, когда учитель стоял, а ученик его слушал. Учитель был тогда единственным источником информации, а сейчас мы предлагаем такую систему, что учитель – консультант, помощник. Ученик должен сам добывать знания, потому что у него школа закончится, и он будет дальше добывать знания самостоятельно. Учитель его направляет, консультирует и помогает. Он должен научиться найти информацию в интернете, прочитать в справочнике, учебнике, в словаре. То есть ученик будет добывать знания, причём он в этот момент читает и думает: "Для чего это нужно в моей жизни? Как я это буду использовать?".
Ещё один момент, в настоящее время в мире существует огромное количество информации, которая постоянно обновляется, и этот поток невозможно освоить. Но если ты владеешь информацией, то ты владеешь ситуацией. В этом учебнике я старалась как раз научить этому: обрабатывать информацию. Меня в интернете обвиняли. Например, задание: нужно создать поисковый образ текста. Раньше если называлось "Выдели ключевые слова в тексте", сейчас эти ключевые слова – тэги. По этим тэгам можно составить поисковый образ текста. Выполняя это задание, ученик думает: "Какая здесь главная информация? Какая дополнительная? Что самое важное?". Или факты и мнения, как их различить? Выполняя это задание, когда ученик читает текст, он думает: "Это факт, потому что его доказывают. А вот тут уже выражается мнение. Я ещё посмотрю другое мнение и сравню их ".
– Бурную реакцию вызвала ваша лингвистическая сказка. Для чего она в учебнике?
– Опыт составления таких лингвистических сказок существует в мире давно. Всем известная сказка "Алиса в стране чудес" Кэрролла, там есть такой опыт лингвистической сказки. Эта сказка Людмилы Петрушевской – известной российской писательницы. В 11-летней школе в учебнике 7 класса издательства "Атамура", авторы которой Сулейменова, Алтынбекова и Мадиева, давалась сказка "Пуськи бятые". 10-15 лет эту сказку изучали, и никто ничего не говорил. "И-пызяву" вдруг они увидели. Ещё в 1925 году знаменитый русский лингвист Лев Владимирович Щерба на лекции подобную фразу придумал: "Глокая куздра будланула бокра и кудрячит бокрёнка". И он объясняет: кто-то одушевлённый что-то сделал с кем-то тоже одушевлённым, обычно мужского рода, и что-то делает с его ребёнком, с детёнышем, и всё это понятно.
Что такое "и-пызява"? В сказке слова все придуманные, да, но окончания, суффиксы – они знакомые, грамматика знакомая для детей, для любого. И они могут понять. "И-пызява" – это сказка. Есть Калуша, у неё калушата – её дети, значит. В этой сказке четыре е-мейла. И-пызява – это e-mail. Какой-то мальчик влюбился в дочку Калуши и пишет ей электронное письмо. Структура e-mail соблюдена: адрес написан, обращение идёт, текст письма. Мы пишем "с уважением, с благодарностью", а там идёт "с мырдявостью" и так далее. Сказка эта даётся в теме "Интернет и интернет-общение". Чему мы учим детей? Развиваем абстрактное логическое мышление. То есть там смысл закодирован определённый, и его можно будет расшифровать и прочитать. Она написано в увлекательной, интересной форме для детей. И даже то, что она вызвала реакцию по всему интернету, уже говорит о том, что она забавная и ребёнку будет интересна.
– Это единственная необычная сказка в учебниках старших классов? Или мы встретим ещё необычных персонажей и каких?
– Уже такая сказка была в 11-летней школе. В российских учебниках 2, 3, 5 классов используют сказку Людмилы Петрушевской. Но я не могу сказать про другие учебники. Сейчас только изданы для 5 и 7 класса по обновлённому содержанию, другие учебники ещё не изданы. Если в будущем будет возможность подобные сказки включать по темам, то я включу.
– В учебнике есть задания посмотреть программу Урганта и т.д. Для чего это сделано?
– Когда мы изучаем любой язык, нам нужно развивать всё: не только правильно писать, читать, слушать, но и говорить. Как можно научить по учебнику слушать? Да, учитель говорит на грамотном русском языке. Я обращалась за этим к интернет-ресурсам, чтобы ученики таким образом тоже могли развивать навыки слушания. Это реальный русский язык, на котором они говорят, не придуманный. И пусть ребёнок знает. Вот говорят: есть язык Пушкина, есть официально-деловой. А есть вот такой язык – язык передачи в интернете. Что касается темы, эта было про масленицу, про русские обычаи. И в передаче Урганта маленькие дети рассказывали, что такое масленица.
– С какой периодичностью будут меняться учебники? А если, к примеру, завтра Ургант уволится, и через года 2-3 дети забудут, кто это?
– Говорили, что через каждые четыре года будут переиздаваться. Когда я все задания включала, в издании все ссылки записали. Есть банк данных, который всегда в интернете будет размещён.
– Сколько лет вы работаете составителем учебников? Судя по справке из интернета, ранее вы работали в КазНУ, где работаете сейчас? Какими научными проектами занимаетесь?
– Я окончила Павлодарский пединститут по специальности "Русский язык и литература". Я доктор филологических наук, профессор. Диссертации защищала в КазНУ им. аль-Фараби. Я работала в КазПИ им. Абая, потом много лет в КазНУ им. аль-Фараби, семь лет заведовала кафедрой русской филологии. Пять лет назад меня пригласили в Хельсинский университет в Финляндию. Мы занимались там проектом: "Функциональный синтаксис русского языка" и пытались разработать систему преподавания русского языка. Затем меня пригласили в университет Турции. Сейчас я там преподаю уже третий год.
Я думаю, мне повезло, что я писала учебники для 11-летней школы. Я автор учебников 5, 6, 8, 9, 10 классов. Ваши ровесники учились по моим учебникам в 11-летней школе с русским языком обучения. Я писала в издательствах "Мектеп" и "Атамура". И когда я увидела, как за рубежом учатся дети, познакомилась с их системой образования, я подумала: почему наши дети не могут учиться так? Почему бы не применить это? Когда наше министерство решило перейти на систему обновлённого содержания, которая уже в течение пяти лет была апробирована в НИШ, мне издательство "Мектеп" предложило написать учебник. Я, конечно, с удовольствием согласилась. Я училась в советской школе, у меня есть опыт. Я много лет писала учебники для казахстанских школ, и вот сейчас по обновлённому содержанию мой опыт пригодился в этом. Если говорить про научные проекты, у нас был совместный проект с санкт-петербургским университетом. Мы создавали именно с россиянами и учёными КазНУ им. аль-Фараби учебник для 5 класса. У меня было много проектов. В Москве в издательстве "Флинта: Наука" два моих учебника было издано.
Пишу учебники я с 1998 года, почти 19 лет. Я была в разных авторских коллективах. Я уже говорила, что сталкивалась с критикой. Эта была критика в 1999-2000 годы, когда новые учебники вышли. Там было новое содержание, и то же самое – люди так же не принимали. Тогда все учебники подвергались критике со стороны родителей.
– Как вы думаете, родители со временем всё-таки примут эти учебники?
– Я не могу прогнозировать. Я думаю, что сначала дети примут, а потом уже родители примут. Учителя учатся. Они тоже учат много. Учебник сам не может научить, а учитель будет вместе с ним работать.
– Говорилось, что вы специально будете читать лекции для учителей и объяснять, как заниматься по вашим учебникам. Как эта работа будет поставлена и где можно будет посмотреть ваши лекции?
– Лекции будут проходить на сайте издательства "Мектеп", на странице "Учебник русского языка". Я буду вести её. Пока только для седьмых классов, поскольку именно этот учебник стал таким популярным. Эта страница только создаётся сейчас. Мы планируем, что там в начале будут вступительные лекции, я буду объяснять принципы программы: что такое обновлённое содержание, что изменилось, как параграф построен в учебнике, какие цели. Это будут онлайн-лекции и консультации. Потом я буду объяснять, как урок проводить, какое упражнение трудное или, наоборот, интересное. Это будут видеоролики. Будет обратная связь, учителя могут писать и задавать вопросы, на которые мы будем отвечать. Ещё там будет расположено методическое руководство и материалы. Говорят, что уже буквально на неделе это заработает.
https://informburo.kz/interview/zinaida-sabitova-o-kritike-uchebnika-ya-uzhe-stalkivalas-s-takoy-reakciey-20-let-nazad.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Беня Ладен 14.09.2017 в 00:21:22 # 630752
Для нас министр не авторитет . Хоть его сыну нравится программа Точно так же влазили и искажали историю и язык америкосы. Почему она а не наши.
Людям и детям, тяжело будет. И врят ли это приживётся в РК. в правовом и светском государстве но с мусульманким уклоном.
Лучше, хороший русский литературный мат. Если на то пошло.
Пошли они на х...