Девушка из Уральска ворует туалетную бумагу в офисе, чтобы сэкономить

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Гость 15 Сентября 2017 в 10:28:13
25-летняя Айжан Амангельди (фамилия и имя девушки изменены- прим.ред.) работает делопроизводителем в одной из частных уральских фирм и получает скромный оклад – 50 000 тенге. Чтобы выжить на эти деньги, девушке приходится идти на ухищрения. При этом ей удается растянуть зарплату на месяц, помочь родителям и еще отложить что-то «про запас».
«Мне 25 лет, я отучилась на переводчика, так как в детстве мечтала попасть на работу в нефтяную компанию, коих у нас в области огромное множество. После окончания вуза я направила резюме по всем фирмам, но ни одного звонка мне не поступило после этого. Потом мне подруги сказали, что для того, чтобы туда попасть на работу, нужно, чтобы там уже работали родственники либо заплатить деньги. Некоторые и вовсе утверждали, что нужно лечь в постель с иностранцем», - вспоминает Айжан.
По словам девушки, в учебе она не была особенно успешна, объясняя это тем, что ей нужно было постоянно работать.
«За учебу платили родители, но денег, которые они мне высылали из поселка, не хватало буквально ни на что. Поэтому я постоянно работала, соответственно, училась не особо хорошо. Из-за этого я плохо знаю язык».
На работу Айжан удалось устроиться только спустя год после окончания вуза.
«Моя зарплата – 50 тысяч тенге. С этих денег я выкраиваю 10 тысяч на аренду жилья у одинокой старушки. За эти деньги мне предоставляют койко-место: в комнате нас три девчонки. Если бы я снимала целую комнату отдельно, то это стоило бы 25 тысяч тенге, то есть половина моей зарплаты. Для меня это недоступно», - говорит Айжан.
Айжан рассказывает, что жить со старушкой для нее невыносимо.
«Бабушка не дает нам лишний раз включать свет, приходить позже 10 вечера домой, - с горечью в голосе рассказывает девушка. – За один разговор по городскому телефону берет 50 тенге, хотя он бесплатный, мы ведь не «через восьмерку» звоним.
Туалетную бумагу она в туалете не ставит, заставляет покупать свою. Благо, я могу нарвать в офисе бумаги и принести домой. А еще в офисе у нас есть кухня, где мы разогреваем пищу, там я иногда отливаю средства для мытья посуды, потому что в квартире его тоже никто не покупает».
По словам девушки, ей приходится отказывать себе во всем.
«Проезд в Уральске недавно повысился до 80 тенге, поэтому с работы я хожу пешком, это примерно 3 километра. Утром на работу опаздываю, поэтому все равно приходится ездить на автобусе. Специально дожидаюсь переполненного автобуса, чтобы была возможность проехать зайцем, но к сожалению, не всегда это получается.
Про такси я вообще молчу – в Уральске оно непомерно дорогое. За интернет я тоже не плачу – настроила на телефоне соседки раздачу Wi- Fi, пока она ничего не замечает. На выходных соседка уезжает в поселок, поэтому я хожу в торговые центры и там провожу свое время в интернете. Вот единицы на телефон загружаю периодически – в неделю от 200 до 500 тенге уходит на это", - делится Айжан.
Со слов Айжан, девушка старается экономить на еде.
«Дома я в основном готовлю макароны, картошку, гречку и рис, добавляя к ним тушенку, или куриные окорочка. Иногда варю суп из костей для супнабора. На еду в основном я трачу 10 тысяч тенге. Я вообще не покупаю сладости, потому что на работе меня постоянно угощают клиенты конфетами, шоколадом и мармеладом. А еще я не покупаю чай, так как у нас на работе стоит чай для сотрудников, и я несколько пакетиков забираю домой. То, что постоянно едят мои сверстники – донеры, суши, бургеры - я не ем, они очень дорогие – 600-800 тенге, а суши 1200 тенге за порцию.
Поэтому я их ем редко, в гостях или на корпоративах. Я не могу сказать, что я плохо питаюсь, потому что у меня в городе живет брат, и я раз в неделю хожу к нему, обедаю у него, иногда хожу к подруге или к своему парню. Раз в месяц езжу в поселок к родителям, они мне с собой передают домашнее масло, мясо, овощи», - рассказывает Айжан.
По словам девушки, особенно тяжело ей приходится с одеждой и косметикой – хочется выглядеть красиво, а денег на это нет.
«Мы с подругами меняемся вещами. Обувью не меняемся, так как это негигиенично. Вещи я покупаю редко, в основном на рынке, там гораздо дешевле, чем в торговых центрах. А еще я не брезгую секонд-хендами, ведь там можно найти вещи европейского качества по доступной цене», - рассказывает Айжан.
Молодой человек Айжан тоже зарабатывает немного, но старается изредка баловать возлюбленную подарками. Когда он спрашивает, что девушка хотела бы получить, то Айжан всегда отвечает – цветов и бижутерии ей не нужно. Лучше подарить одежду или косметику. В кино пара не ходит – просто приходят домой к молодому человеку и смотрят фильмы на ноутбуке.
Однако при скромных доходах Айжан умудряется помогать родителям и откладывать на черный день.
«Как я говорила, раз в месяц я езжу к родителям в поселок и обязательно закупаюсь на 7-8 тысяч тенге, ведь без гостинцев приезжать мне стыдно. Папе покупаю блок сигарет, маме - пачку хорошего чая, братишкам и сестренкам покупаю носки, нижнее белье, редко - игрушки. А еще каждый год я покупаю себе хорошую технику в кредит. У меня есть смартфон, ноутбук, фотоаппарат, миксер, тостер», - говорит она.
Айжан старается не ходить на дни рождения и свадьбы – иначе приходится тратить деньги на подарки.
«Если я куплю подарок на свадьбу или имениннику, мне приходится меньше есть, не покупать вещи и все самое необходимое, а свадьбы и дни рождения бывают каждый месяц. Люди обижаются, что я иногда пропускаю их праздники, но не могу же я им рассказать, что это потому что мне нечего им подарить», - сокрушается молодая девушка.
«Как ни крутись, ни экономь, все равно в продуктовом магазине у меня набегает 3-4 тысячи тенге. Иногда я закладываю в ломбарде свои единственные золотые сережки - подарок бабушки, но как только получаю зарплату, сразу бегу выкупать, ведь бабушка умерла давно и другой памяти о ней у меня нет».
Девушка уверяет, что живет не хуже остальных ровесниц, но считает, что при всем богатстве недр Казахстана она могла бы жить лучше.
«Сейчас все так живут. Не голодаем, но не шикуем однозначно. Даже три-четыре года тому назад финансовая ситуация в стране была гораздо лучше. Может быть, государство сделает что-нибудь, чтобы мы стали больше зарабатывать и лучше питаться, одеваться, развлекаться и откладывать на жилье и автомобили», - говорит она.
https://www.nur.kz/1616035-devushka-iz-uralska-voruet-tualetnuyu.html
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