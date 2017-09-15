В Павлодаре ветшает один миллиард тенге

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Гость 16 Сентября 2017 в 14:46:04
На снимке в центре: Канат Бозумбаев.
Новое здание специализированного центра обслуживания населения в Павлодаре, которое обошлось налогоплательщикам без малого в один миллиард тенге, уже требует капитального ремонта.
ЦОН для автовладельцев построили на окраине города в 2014 году. Принимали объект накануне Дня независимости, как полагается, с помпой. Участие в торжественной презентации вместе с тогдашним акимом Павлодарской области Канатом Бозумбаевым принимала столичная гостья Асемгуль БАЛТАШЕВА, которая на тот момент исполняла обязанности генерального директора РГП «ЦОН».
Журналистов водили по просторной новостройке, показывали, как продуманно все устроено. Помимо офисов и общего зала для приема посетителей прессе продемонстрировали ангар для машин, класс для сдачи экзаменов и автоматизированный автодром.
Но прошло всего два года, как дорогое здание ЦОНа стало ветшать.
Комиссионное обследование выявило, что ангар, которым так гордились, заливает водой через вентиляционные каналы. Протекает кровля основного здания. Асфальт на автодроме осел там, где проходят сети водопровода и канализации. Из-за замыкания электрокабеля не работает наружное освещение ЦОНа. Нарушено даже бетонное покрытие пола в здании для регистрации автомобилей. А зимой в центре очень холодно, поскольку задувает от всех окон.
Чтобы задокументировать все проблемы, комиссия за это лето дважды выезжала в спецЦОН. Оба раза на объект приглашалось руководство строительной компании «Керемет ПВ», но подрядчик так и не приехал. Хотя согласно договору строители обязаны в течение трех лет после сдачи здания устранять все недоделки, которые появятся.
Сейчас «Керемет ПВ» пытаются через суд заставить сделать ремонт. Но в успех этой затеи мало верится, поскольку за последний год экономический суд завалили исками против этой компании, и павлодарским властям нужно стоять в длинной очереди, чтобы получить желаемое.
«Керемет ПВ», к слову, зарегистрировано на неприметного гражданина Максута БАЗЕНОВА, избегающего публичности. Но несмотря на такую скромность, ему до 2014 года удавалось получать весьма крупные подряды по всей Павлодарской области, общий счет шел на миллиарды тенге. И едва ли не по каждому объекту у властей были крупные проблемы с «Керемет ПВ».
http://www.ratel.kz/raw/v_pavlodare_vetshaet_odin_milliard_tenge
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