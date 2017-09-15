Кто ж так сажает!

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Гость 16 Сентября 2017 в 14:46:43
Еще весной на рабочем совещании в акимате Северо-Казахстанской области (СКО) была представлена Концепция озеленения и благоустройства Петропавловска, согласно которой в городе должно появиться более 17 тысяч новых деревьев. Из них 7 500 - это сосны, которые вскоре начали высаживать вдоль магистральных улиц. Причем ради этого рабочие выкорчевали все старые зеленые насаждения, часть из которых были абсолютно здоровыми, как, например, роскошные рябины.
Опытные агрономы, лесоводы сразу раскритиковали идею озеленителей. Мол, сосны - это исключительно лесопарковые растения, для которых пыль, грязь и выхлопные газы губительны. Сажать их вплотную к проезжей части ни в коем случае нельзя, это все равно, что пускать деньги на ветер.
Гораздо практичнее высадить вдоль трасс пирамидальные тополя или сибирские яблоньки. Стоят они дешевле, ухаживать за ними проще, химсостав местной почвы, неблагоприятный для сосен, им вполне подходит. Наконец, лиственные деревья лучше задерживают пыль и защищают от палящего солнца.
Но к мнению этих специалистов никто не прислушался. Никто не отреагировал и на замечания о нарушении агротехнических сроков: высаживать хвойные растения в апреле слишком поздно, но именно в этом месяце озеленение и начали. Наблюдавшие за процессом высадки горожане также обращали внимание на мелкие лунки, выкладывали в соцсетях фотографии брошенных посреди дороги на ночь саженцев, писали о том, что их плохо поливают, отчего иголки быстро пожелтели.
Неутешительные прогнозы, в конце концов, сбылись: если сначала сосенки выглядели довольно симпатично, то летом начали массово засыхать. А сейчас от многих из них остались только пеньки.
Все это вызвало шквал негодования горожан, породив ряд закономерных вопросов. Сколько денег вбухали из бюджета на покупку саженцев? Где их приобретали? Кто был обязан за ними ухаживать? Сколько молодых сосен погибло и по какой причине? Понесет ли кто-то ответственность за это безобразие? Будут ли снова озеленять оплешивевшие улицы?
Автор этих строк обратилась в акимат Петропавловска, откуда недавно получила ответ за подписью и.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Д. ТАШКЕНОВА. Он заверил, что полив деревьев осуществляется ежедневно по графику предприятием «Коммунхоз-Петропавловск». Причин гибели растений он не назвал, указав только, что, согласно анализу специалистов ЖКХ, не прижились около 23% саженцев сосен.
Цифра эта наверняка вызовет сомнения у наблюдательных горожан, покажется существенно уменьшенной. Но еще больше их удивит другое: из ответа следует, что в текущем году бюджетных денег на высадку саженцев не выделялось, они были предоставлены городу совершенно бесплатно..
«Порядка 3 000 саженцев в рамках Всемирного дня посадки деревьев на безвозмездной основе были предоставлены Кондратовскими лесопитомниками, это сосна, береза, яблоня, боярышник, рябина и черемуха, - информировал господин Ташкенов. – Планируется, что в осенний период текущего года (октябрь-ноябрь) будет произведена высадка новых сосен взамен тех, которые не прижились. Их по договоренности предоставят также на бесплатной основе Кондратовские лесопитомники».
Словом, получается, что казна не пострадала и не пострадает, а в деле повторного озеленения снова поможет щедрый спонсор. Только вот сам директор Кондратовского опытно-показательного лесопитомника (относится к Минсельхозу РК), о котором в интернете пишут как об уникальном и единственном в регионе, был крайне удивлен, услышав такую информацию.
- Нет, что касается нашего ТОО, то это неправда, - сказал по телефону директор ТОО «Кондратовский опытно-показательный лесопитомник», кандидат сельскохозяйственных наук Аманжол КЕБЕКБАЕВ. – Не знаю, почему вам так ответили из акимата. Мы им предлагали свои услуги, но они отказались. О том, как производилась эта высадка сосен по городу, говорят ее плачевные результаты.
Руководитель лесопитомника подчеркнул, что саженец сосны стоит в среднем 15 тысяч тенге. Нетрудно посчитать, в какую астрономическую сумму обошелся бы предприятию подобный подарок городу. А ведь ТОО функционирует на полном хозрасчете и самоокупаемости, и, кстати, дочерних и зависимых организаций в своем ведении не имеет.
« Quote:
Согласно заключенным договорам между ТОО «Кондратовский опытно-показательный лесопитомник» (далее Товарищество) и ТОО «Коммунхоз Петропавловск» (от 4 мая, 5 мая и 11 мая 2017 года), товарищество реализовало саженцы с комом земли ель сибирская в количестве 69 штук, вяз шершавый с открытой корневой системой для живой изгороди в количестве 2 000 штук,- сообщается в письме из лесхоза. – Можем также сообщить, что в рамках Всемирного дня посадки деревьев на безвозмездной основе товариществом не было предоставлено ни одного саженца хвойных пород. А также на осенний период не планируется выдавать саженцы сосен с комом земли на безвозмездной основе».
Вот и гадай теперь: то ли в СКО появились еще какие-то малоизвестные широкой общественности «Кондратовские лесопитомники», способные бесконечно снабжать город дорогими саженцами? То ли и.о. руководителя отдела ЖКХ что-то путает? А может, просто лукавит? Если так, то по какой причине? Требуется полная ясность, но, увы, пока тумана вокруг «зеленой» темы меньше не становится.
Анна ШУВАЛОВА
Фото автора.
http://www.ratel.kz/raw/kto_zh_tak_sazhaet
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