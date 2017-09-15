Кто ж так сажает!

Согласно заключенным договорам между ТОО «Кондратовский опытно-показательный лесопитомник» (далее Товарищество) и ТОО «Коммунхоз Петропавловск» (от 4 мая, 5 мая и 11 мая 2017 года), товарищество реализовало саженцы с комом земли ель сибирская в количестве 69 штук, вяз шершавый с открытой корневой системой для живой изгороди в количестве 2 000 штук,

Анна ШУВАЛОВА

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