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В Казахстане
Даурен Абаев разъяснил некоторые поправки к закону о СМИ
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danilov 21 Сентября 2017 в 15:59:01
В случае, если СМИ опубликовывают недостоверную информацию, а другие СМИ делают также, но со ссылкой на первоисточник, то ответственность несет только СМИ-первоисточник. Сейчас же формально ответственность должны нести все опубликовавшие дезинформацию СМИ.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 21.09.2017 в 17:43:34   # 632457
Когда гос.органы Казахстана будут нести ответственность за распространение недостоверной информации?
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  MишаМашкевич 21.09.2017 в 20:22:22   # 632476
Осетин жигит
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  Skype 21.09.2017 в 21:40:15   # 632486
Сейчас же формально ответственность должны нести все опубликовавшие дезинформацию СМИ.

Теперь только хорошее, за
Цитата: Aлекс от 21.09.2017 17:43:34
Когда гос.органы Казахстана будут нести ответственность за распространение недостоверной информации?


Тогда органов не останется, так как делать особо ничего не умеют, хотя бы по фасаду решали, а то везде стыд и срам. Так тратить деньги народные нельзя
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