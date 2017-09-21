Даурен Абаев разъяснил некоторые поправки к закону о СМИ

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danilov 21 Сентября 2017 в 15:59:01
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 21.09.2017 в 20:22:22 # 632476
Теперь только хорошее, за
Цитата: Aлекс от 21.09.2017 17:43:34
Когда гос.органы Казахстана будут нести ответственность за распространение недостоверной информации?
Когда гос.органы Казахстана будут нести ответственность за распространение недостоверной информации?
Тогда органов не останется, так как делать особо ничего не умеют, хотя бы по фасаду решали, а то везде стыд и срам. Так тратить деньги народные нельзя