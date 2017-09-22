Ликвидировать трехсменку в Казахстане не удалось

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 22 Сентября 2017 в 11:57:40
Планы правительства ликвидировать трехсменное обучение в школах в этом году так и не реализовались. Виноваты в этом, конечно же, граждане, устремляющиеся с семьями в крупные города. В пятницу, 22 сентября, на общественных слушаниях по вопросам среднего образования в сенате министр образования и науки Ерлан САГАДИЕВ рассказал, что в этом году в республике строят 112 школ. Для решения проблемы трехсменных и аварийных школ в 2017 году из Национального фонда выделено 72 млрд тенге.
- По состоянию на сентябрь сданы 52 школы. Но мы столкнулись с массовым переселением населения в города. Например, в город Астана в первом полугодии переехало 45 тысяч человек. Из них 20 тысяч — детей. Это порядка 15 новых школ за полугодие. Поэтому в крупных городах, принимающих на себя удар урбанизации, проблема трехсменных школ будет сохраняться, - сказал Сагадиев.
По словам министра, ликвидировать трехсменку можно, если строить как можно больше школ, чем правительство и обещало заняться еще три года назад. Впрочем, от этого способа решения проблемы чиновники отказываться не собираются. Сейчас Министерство образования предлагает привлечь к строительству школ еще и предпринимателей и широко внедрить так называемое «подушевое финансирование».
- Решить ее (проблему трехсменного обучения — А.Б.) можно двумя способами. Первое — это опережающее строительство школ за счет бюджетов всех уровней, этот вопрос сегодня рассматривается, исходя из бюджетных реалий. Второе — это привлечение частного сектора к массовому строительству, то есть внедрение подушевого финансирования, - сказал Сагадиев.
http://www.ratel.kz/raw/likvidirovat_trehsmenku_v_kazahstane_ne_udalos
Комментарии, по рейтингу, по дате
2. Не надо семьям заводить детей? А то взяли привычку?
3. Я до сих пор не понимаю, а точнее не понял куда делись 27 лярдов на учебники для школ. И почему нам их необходимо покупать в итоге?
и т.д. и тому подобное.
Если столько шумихи и ора вокруг МОНа значит что то надо делать? Как считаете господа властвующие?
Цитата: 332-712 от 22.09.2017 12:26:41
а как же превращение городов типа Шымкента в мегаполисы? не учли население?
а как же превращение городов типа Шымкента в мегаполисы? не учли население?
Не-не не слышал...а что Шымкент это тоже Казахстан (подумал про себя министр МОН)