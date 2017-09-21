Леонардо ДиКаприо опубликовал запись о возвращении тигров в Казахстан

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danilov 22 Сентября 2017 в 13:32:19
#Regram #RG @wwf: Have you heard? Kazakhstan will be the 1st country to bring wild tigers back to Central Asia, where they have gone extinct for nearly half a century! Wild tigers once prowled from eastern Turkey to the island of Bali - but their home range has since shrunk by over 90%. Kazakhstan’s plan to reintroduce tigers will help protect an important habitat for wildlife + people and contribute to the Tx2 goal to #doubletigers
"Вы слышали? Казахстан станет первой страной, которая вернет диких тигров в Среднюю Азию, где они исчезли почти полвека назад! Дикие тигры когда-то бродили от восточной Турции до острова Бали, но их ареал обитания с тех пор сократился более чем на 90 процентов. Планы Казахстана по реинтродукции тигров помогут защитить важную среду обитания и внести свой вклад в достижение цели Tx2", - говорится в публикации.
Ранее министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов заявил о том, что тигры вернутся на территорию Казахстана. Это прозвучало в ходе встречи с генеральным директором Всемирного фонда дикой природы Марко Ламбертини и директором WWF России Игорем Честиным.
"Казахстан движется по пути "зеленого" развития. Для нас большая честь быть первой страной в мире, которая реализует такой важный и масштабный проект и вернет тигра на свои земли. Для нас также важно и то, что в ходе программы будет полностью восстановлена экосистема уникального Или-Балхашского региона", - сказал Мырзахметов.
По итогам встречи стороны подписали меморандум между Министерством сельского хозяйства РК и Всемирным фондом дикой природы по реализации программы возвращения тигров в исторический ареал обитания в Казахстане.
Сообщается, что в настоящее время подтверждена пригодность территории дельты реки Или для реинтродукции тигра. Первый транш правительства Казахстана на реализацию проекта составит более 100 миллионов тенге. Всемирный фонд дикой природы, который выступает основным инвестором данного проекта, намерен вложить в проект десять миллионов евро.
В случае успеха, Казахстан станет первой страной в мире, вернувшей тигра в регион, где он был полностью истреблен более полувека назад. Ранее программы восстановления популяции тигра реализовывались в пределах национальных границ и на территориях, пригодных для обитания этих кошачьих, однако программа в Казахстане предполагает восстановление обширных пойменных лесов как части исторического ареала дикого тигра, что делает ее уникальной и не имеющей аналогов.
https://tengrinews.kz/strange_news/leonardo-dikaprio-opublikoval-zapis-vozvraschenii-tigrov-327059/
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